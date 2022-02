Never Gonna Rain è il nuovo brano del 62enne cantautore, musicista, fotografo e attivista canadese Bryan Adams. Il brano è incluso nel suo nuovo album, So Happy It Hurts, già anticipato da tre singoli: la title-track, Kick Ass, singolo attualmente in rotazione radiofonica, e On The Road, canzone scritta per il Calendario Pirelli 2022. Never Gonan Rain è un invito a vivere il momento invece che vivere nella paura. Trasformare gli aspetti negativi in positivi. Prendere la pioggia e trasformarla in un regalo. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Bryan Adams – Foto: Facebook

Never Gonna Rain di Bryan Adams: il testo

Never Gonna Rain di Bryan Adams: la traduzione

Dicono che il tempo sia un guaritore

Il tempo porterà via il tuo dolore

Dicono che l’amore sia un insegnante

Ti insegna a metterti in ginocchio e pregare

Bene, non ho nient’altro che il tempo

Tempo nelle mie mani

E non ho nient’altro che amore

Per qualcuno che capisce.

E sto sorridendo come se non avessi mai avuto dolore

Rido come se non avessi mai avuto una cura

Prenderò la mia tazza e la riempirò.

Come se non pioverà mai

Non pioverà mai più

Pioverà, non pioverà mai

Mai, non pioverà mai più.

Puoi chiamarmi un sognatore

Dì quello che vuoi dire

Ma io credo

Credo che sarà un giorno migliore

Se c’è un cuore che è stato spezzato

Un amore che è stato buttato via

Sarà il tesoro di qualcuno

La buona giornata di qualcun altro.

Sorriderò come se non avessi mai avuto dolore

Rido come se non avessi mai avuto una cura

Ballo come se fossi nato ballando

In un angolo di strada da qualche parte

E se piove mi tolgo le scarpe

Trasformerò la mia faccia nel vento

Prenderò la mia tazza e la riempirò

Come se non pioverà mai

Non pioverà mai più

Pioverà, non pioverà mai

Mai, non pioverà mai più

Pioverà, non pioverà mai

Mai, non pioverà mai più

Pioverà, non pioverà mai

Mai, non pioverà mai più.

Dicono che il tempo sia un guaritore

Il tempo porterà via il tuo dolore

Dicono che l’amore sia un insegnante

Ti insegna a metterti in ginocchio e pregare

Non ho nient’altro che il tempo nelle mie mani

Potrebbe usare una piccola canzone e va così.

Pioverà, non pioverà mai

Mai, non pioverà mai più

Pioverà, non pioverà mai

Mai, non pioverà mai più

Pioverà, non pioverà mai

Mai, non pioverà mai più

Pioverà, non pioverà mai

Mai, non pioverà mai più.

Never Gonna Rain di Bryan Adams: il video ufficiale