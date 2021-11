Nicola Pisu bestemmia al Grande Fratello Vip 6? Il video incriminato

Nicola Pisu bestemmia al Grande Fratello Vip 6? Il popolo del web è davvero scatenatissimo. Ma che cosa è successo? Il figlio della patron del longevo e rinomato concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia Patrizia Mirigliani è finito al centro della polemica in queste ultime ore per aver pronunciato una presunta bestemmia, anche se in realtà si tratterebbe di un intercalare.

Nicola Pisu – Foto: Facebook

Nicola Pisu bestemmia al GF Vip 6?

Durante una chiacchierata in veranda con Alex Belli e Gianmaria Antinolfi, Pisu ha detto: “Mannaggia alla Madosca“. Immancabili i riferimenti con i casi successi anche durante l’ultima edizione del GF Vip, uno su tutti quello dell’ex calciatore della Fiorentina e della Sampdoria Stefano Bettarini.

??NICOLA HA BESTEMMIATO E DEVE ESSERE SQUALIFICATO,NON FATE PASSARE INOSSERVATO QUESTO VIDEO,FATELO GIRARE! ??#gfvippic.twitter.com/ngn6QbQBhk — ?? (@viverecontee) November 7, 2021

Molti utenti del web e telespettatori del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5 hanno chiesto la squalifica immediata del concorrente. In particolar modo su Twitter molti utenti hanno scritto: “Ha bestemmiato proprio come Stefano Bettarini, quindi fuori!”. E ancora: “Mi spiace, ma Nicola Pisu ha davvero detto una bestemmia”. E poi ancora: “Purtroppo Marosca significa Madonna quindi verrà eliminato”. E infine: “Mi sono sentita profondamente offesa per questa bestemmia di Nicola Pisu alla sua santità la Madonna, merita la squalifica“.

Anche sul significato di “Madosca” figurano diverse interpretazioni. Secondo il dizionario Garzanti si fa riferimento a un’esclamazione che indica sorpresa, ammirazione o rabbia. Per il dizionario del quotidiano La Repubblica si usa per esprimere contrarietà, disappunto, meraviglia. Per Treccani è una forma eufemistica usata in luogo di Madonna in esclamazioni blasfeme.

Come andrà a finire? Il caso sicuramente finirà al centro della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 6. Secondo voi è una bestemmia oppure un semplice intercalare? Che cosa ne pensate?

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sui personaggi del GF Vip 6 e sugli altri vip del jet set nazionale e internazionale!