Nicolas Vaporidis dopo aver vinto l’Isola dei famosi 2022 è tornato a fare l’oste a Londra. L’attore italiano vive nella capitale inglese da quando aveva 18 anni. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Nicolas ha spiegato: “Venni qui la prima volta a 18 anni, dopo il diploma, per fare esperienza, migliorare la lingua, capire cosa fare della mia vita. Come tutti i miei coetanei di allora, il primo passo fu entrare in un ristorante chiedendo se ci fosse lavoro per me”.

Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei famosi 2022 – Foto: Facebook

Nicolas Vaporidis ha poi continuato: “Mi accolse il gestore, un italiano di Roma, come me, Alessandro Grappelli. Come prima cosa mi mise a tagliare il pane. La sera stessa, a fine turno, mi disse: ‘Tu mi piaci. Perché non rimani che abbiamo bisogno di gente come te?’. Il giorno dopo chiamai mia madre e le dissi che avrei spostato il viaggio di ritorno. Non di qualche settimana, ma di mesi. Alla fine sono passati 22 anni e anche se continuo a fare avanti e indietro con l’Italia per gestire la carriera da attore, Londra rimane il mio quartier generale. Qui ho ottenuto il mio primo lavoro – ha poi affermato il famoso attore -, ricevuto il mio primo stipendio, aperto il primo conto corrente bancario e Grappelli, da mio primo datore di lavoro, è diventato un amico fraterno e ora socio in affari. È stato lui a coinvolgermi in questa ultima avventura culinaria“.

Il mese scorso il vincitore dell’Isola dei famosi 2022 aveva riferito: “Come spenderò quello che ho vinto? Li gestirò come faccio con tutte le mie risorse. Resterò a vivere a Londra dove gestisco i miei ristoranti – aveva fatto sapere l’attore Nicolas Vaporidis -, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche qualcosa in tv“.