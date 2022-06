Nike collabora con Jacquemus per la nuova collezione

Nike ha collaborato con lo stilista francese Simon Porte Jacquemus, fondatore dell’omonimo marchio di abbigliamento e accessori, per la sua nuova collezione. Lo sport ha un rapporto fluido con lo stile. E Jacquemus l’ultimo partner di Nike, con il quale il brand ha sviluppato una collaborazione con focus sulle donne.

Insieme, l’obiettivo è quello celebrare la multidimensionalità delle atlete contemporanee. La collezione Nike x Jacquemus porta lo sport nella vita di tutti i giorni, risalta la visione futura di Nike “50 for her” nell’anno del suo 50/o anniversario.

Nike x Jacquemus segue la convinzione che lo sport non sia soltanto questione di prestazioni, ma anche un’espansione dello stile e di se stessi. Sostenuto dal ricco heritage del colosso americano della moda sportiva, lo stilista immagina un mondo in cui le attività all’aria aperta e gli sport si mescolano in un’estetica nuova e integrata. La collezione sarà presentata il 28 giugno.

“Per questa collaborazione con Nike – rivela Jacquemus – ho voluto creare una collezione che reinterpretasse l’abbigliamento sportivo femminile in modo minimale. Mi sono sempre ispirato ai capi Acg vintage e alle campagne Nike degli anni ’90. Avendo in mente questo immaginario, abbiamo disegnato un abbigliamento sportivo femminile con dettagli sensuali e colori neutri, insieme alla mia personale interpretazione della Humara, la mia scarpa Nike preferita. Era importante che la collezione fosse accessibile a tutti i corpi, e che fosse una miscela naturale di stile Jacquemus e prestazioni Nike”.

“La collaborazione con Nike – commenta Jarrett Reynolds, vicepresidente di Nike Catalyst Apparel Design – è stata un’unione al 50% in cui ogni partner si unisce per far progredire l’altro in modi che non sarebbero stati possibili da soli”.

