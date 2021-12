Nina Moric attacca Belen Rodriguez: suo figlio Carlos e Fabrizio Corona la difendono

Nina Moric è tornata ad attaccare Belen Rodriguez durante le festività natalizie con accuse pesanti e durissime condivise con i suoi follower sui social. Ha condiviso un presunto messaggio del figlio Carlos in cui se la prenderebbe con Belen Rodriguez: “Lei mi ha fatto bere e voleva anche che io fumassi. Poi mi ha anche baciato in bocca. Dopo voleva che baciassi anche papà, è una cretina. Portatemi via da questo paese, voglio stare con mia madre, mi manchi”.

Nina Moric e Belen Rodriguez – Foto: Facebook

La celebre conduttrice tv, showgirl, modella e imprenditrice argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez ha preferito non replicare. A sua difesa si sono schierati sia Carlos che suo padre Fabrizio Corona.

Ci stiamo perdendo questo drama tra Belen e Nina Moric, altro che #gfvip DOVE SONO LE SEDI OPPORTUNE DI LIVE DOVE VA NINA E BARBARA FA SHADE ‘anche senza i rodriguez’ ??? pic.twitter.com/lHQNxAwlUH — l&r (@LeonardoRavani) December 27, 2021

L’ex top model croata Nina Moric ha insistito: “Non mi dispiace essere chiamata bugiarda dalle persone. Io sono una meravigliosa bugiarda. Però odio essere chiamata bugiarda quando dico la sacrosantissima verità. E adesso mi rivolgo a te che hai abusato: il peccato è tuo, il reato è tuo, e anche la vergogna sarà la tua. Una persona che vive nella negazione dipingerà un’immagine di se stessa come vittima o anche innocente in tutti gli aspetti. Saranno offesi dalla verità. Ma ciò che si fa al buio, alla fine verrà alla luce. Il tempo ha un modo di mostrare i veri colori delle persone”.

L’ex agente dei paparazzi e manager Fabrizio Corona ha spazzato via tutte queste accuse: “Questo deve essere il regalo di Natale di Nina. Ricordatevi cosa aveva combinato un anno fa. Ormai la sua cattiveria infinita, prima o poi si fa sentire sempre, perché è insita dentro di lei“.

Carlos Maria Corona, con un video su Instagram, ha smentito il tutto: “Sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati fra me e mia madre che sono tutto frutto della sua immaginazioni. Falsi. Belen non l’ho mai vista. Quelle cose riportate non sono vere. Belen, essendo una madre, non mi ha mai fatto questo ed inoltre non si sarebbe mai permessa. Non credete a queste str***ate, vi voglio bene”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sui personaggi famosi del jet set nazionale e sui programmi tv.