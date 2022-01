Nina Moric su Giacomo Urtis: “L’ho conosciuto nel 2005, mi fu presentato come estetista e dermatologo”

Nina Moric ha smentito categoricamente alcune dichiarazioni bollenti rilasciate da Giacomo Urtis nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Il chirurgo dei vip aveva dichiarato al suo compagno di avventura Barù di aver avuto rapporti intimi e una relazione con l’ex agente dei paparazzi, il controverso e chiacchierato personaggio tv e imprenditore Fabrizio Corona. Anche se non ha mai fatto il nome e cognome del papà vip di Carlos, la descrizione piuttosto dettagliata non lasciava spazio all’immaginazione.

Giacomo Urtis si era poi sbilanciato, parlando di un vero e proprio triangolo tra lui, Fabrizio Corona e l’ex compagna del personaggio tv. Il grande amico di Jessica Alves nonché autore del brano Gossip, Giacomo Urtis, aveva svelato altri dettagli molto hot. In molti avevano pensato subito all’ex top model croata naturalizzata italiana Nina Moric.

L’ex naufraga vip ed ex opinionista fissa dell’Isola dei famosi ha voluto fare chiarezza al sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino. Alla domanda del giornalista di Dagospia “Avete avuto una storia a tre, con Corona condiviso?”, Nina ha asserito: “Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez…”.

“Finché siamo stati insieme – ha detto l’ex supermodella croata a Dagospia -, Fabrizio neanche lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen. Quindi non posso essere io la donna del triangolo… […]io ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due! E poi mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio…”.

E poi ancora: “Ho conosciuto Giacomo Urtis in Sardegna nel 2005. Ero in vacanza ed ebbi un incidente in mare: fui morsa dalle meduse. In quell’occasione mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell’epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata”.

