Nina Senicar si è sposata con l’attore americano Jay Ellis. Matrimonio da favola in Toscana per la famosa e bellissima coppia vip. Nozze segretissime a San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Sabato 9 luglio, la modella serba, di 36 anni, ha sposato l’attore americano Jay Ellis, 40 anni, con il quale fa coppia dal 2015 e con cui ha avuto la figlia Nora Grace nel novembre 2019.

Nina Senicar con il marito Jay Ellis – Foto: Instagram

Come ha rivelato The Pipol Gossip, nonostante dal 2012 la mamma vip Nina Senicar viva a Los Angeles, per il matrimonio ha scelto di tornare in Italia, e scegliendo la Toscana per il fatidico “sì”. La coppia vip ha festeggiato il lieto evento con parenti e amici a “Villa Mangiacane”.

Nina Senicar, nel 2009, si è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo con 108/110 all’Università Bocconi di Milano. Dal 2012 risiede a Los Angeles, dove studia recitazione e ha avviato la sua carriera di attrice.

Ellis, al secolo Wendell Ramone “Jay” Ellis Jr., è nato il 27 dicembre 1981 a Sumter, nella Carolina del Sud. Prima di intraprendere la carriera da attore, ha lavorato come modello, trasferendosi a Los Angeles, dove si è poi dedicato alla recitazione.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi vip anche da parte della nostra redazione. Auguri!