Noemi Bocchi e il regalo a Francesco Totti come pegno d’amore: impazza il gossip

Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti gli italiani. La nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma ed ex fantasista della Nazionale italiana di calcio, Francesco Totti, è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Da quando è diventata ufficiale la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, Noemi Bocchi è super ricercata dai paparazza ed è molto cliccata sul web.

Ora a riportare nuove indiscrezioni è Il Messaggero secondo cui Noemi Bocchi avrebbe fatto un regalo importante a Francesco Totti come “pegno d’amore”. Stando a quello che scrive Il Messaggero, Noemi avrebbe regalato a Totti “un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore”.

Le indiscrezioni riportate dal messaggero, tuttavia, non finiscono qui. Secondo il quotidiano di Roma, infatti, il bracciale sarebbe stato acquistato in una nota gioielleria di Roma precisamente “nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary”.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati in modo consensuale: breve cronistoria della rottura

Ilary Blasi e Francesco Totti – Foto: Instagram

Le voci sulla loro rottura si erano diffuse con grande veemenza a febbraio scorso quando era emersa la relazione extraconiugale dell’ex fantasista della Roma con Noemi Bocchi. L’ex marito di Noemi, Mario Caucci, aveva ammonito Totti dichiarando che doveva fare più attenzione.

Poi, però, i due avevano smentito le voci sulla rottura con un video di Totti su Instagram: “Sono fake news: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini”, e con una cena insieme ai figli. I fan avevano tirato un sospiro di sollievo. A mettere a tacere la questione era stata la stessa Ilary in un’intervista nel salotto di Verissimo a fine marzo. Alla domanda della collega e amica Silvia Toffanin sui suoi rapporti con il marito, aveva parlato di “illazioni”.

Ora però è terminato il periodo delle smentite ed è stata annunciata la fine della loro favola d’amore.