Nuovo album e tour in arrivo per i Verdena. Il loro nuovo progetto discografico sarà rilasciato a settembre. Il loro tour prenderà il via in autunno. L’album, di cui non è ancora stato comunicato ufficialmente il titolo, sarà disponibile a partire dal prossimo 23 settembre. L’ultimo album della band bergamasca è Endkadenz, diviso in due volumi, pubblicati rispettivamente nel gennaio e nell’agosto 2015.

I Verdena – Foto: Facebook

In questi quasi 7 anni di assenza, i Verdena, oltre ad aver lavorato per la colonna sonora di America Latina (di cui alcuni brani sono stati raccolti nell’album America Latina – Music inspired by the film, pubblicato lo scorso 28 gennaio e lanciato dal singolo Scintillatore (Bambola a gas)), hanno pubblicato anche l’EP Split, realizzato con Iosonouncane, in cui la band ha reinterpretato due brani del cantautore sardo e viceversa.

La prima data del tour (29 ottobre all’Estragon di Bologna) ha registrato il sold out in pochissimo tempo. È stato comunicata, quindi, una seconda data a Bologna che si terrà il giorno dopo (30 ottobre).

Tour 2022 dei Verdena

29 ottobre – Bologna – Estragon (sold out)

30 ottobre – Bologna – Estragon (nuova data)

13 novembre – Padova – Teatro Geox

14 novembre – Firenze – Tuscany Hall

16 novembre – Torino – Teatro della Concordia

22 novembre – Milano – Alcatraz

23 novembre – Milano – Alcatraz

24 novembre – Senigallia (AN) – Mamamia

26 novembre – Bari – Palaflorio

28 novembre – Napoli – Casa della Musica

29 novembre – Roma – Atlantico