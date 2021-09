Oguzhan e Demet non stanno insieme, lo scoop di Alessandro Rosica: “Coppia finta”

Oguzhan e Demet non stanno insieme! Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dall’influencer e blogger di gossip Alessandro Rosica. Sul suo seguitissimo profilo Instagram ha rivelato che anche questa coppia vip è soltanto “mediatica” e utile per fare business. Su Instagram Story ha parlato proprio di Oguzhangate. In Turchia e non solo non si parla d’altro a tal punto che Rosica è stato contattato da diversi giornalisti turchi.

“Strano che prima delle mie rivelazioni – ha dichiarato Rosica su Instagram Story -, nessuno si sia mosso in Turchia, ho smontato lo Yaman-Gate, e riuscirò a smontare anche Oguzhan e Demet”.

Nelle ultime ore Alessandro Rosica avrebbe anche affermato che Oguzhan avrebbe accusato il colpo basso dell’influencer italiano, anche perché il cantante è abbastanza “coperto” mediaticamente in Turchia.

Inoltre il blogger di gossip ha ricordato al sito di attualità e gossip Dagospia, che soltanto ora si è posto dei dubbi insieme al settimanale Oggi sulla veridicità della precedente storia d’amore vip molto chiacchierata e soltanto “mediatica”, che lui aveva parlato di coppia finta in merito al divo turco Can Yaman e alla conduttrice tv sportiva italiana Diletta Leotta da diversi mesi.

Per la verità sia Rosica sia il paparazzo dei vip, Paolone, avevano parlato dello Yaman-Gate già prima e durante l’estate 2021 durante alcune dirette Instagram. Avevano entrambi dichiarato che la liaison di Can Yaman e Diletta Leotta era soltanto una montatura mediatica studiata a tavolino dalle agenzie per fare business e pubblicità. Servizi fotografici finti e studiati a tavolino per importanti riviste italiane di gossip.

Ora le attenzioni di Rosica si sono spostate Oguzhan e Demet. Stay tuned per saperne di più!