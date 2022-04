Ombré blush, il nuovo trend dall’effetto bonne mine e liftante

L’effetto degradè richiede un gioco di colori e contrasti che crea un aspetto tridimensionale. La novità è che si può creare anche sugli zigomi con l’ombrè blush. Di cosa si tratta?

Fard- foto pixabay.com

Le labbra ombrè ci ha insegnato che colorare le labbra con due o più colori sfumati con un effetto degradè può realizzare un risultato sensuale e allo stesso tempo originale.

Negli ultimi mesi l’effetto degradè è diventato protagonista di un nuovo trend di make-up diventato subito popolare, l’ombrè blush.

Cos’è l’ombrè blush?

Make-up leggero ed effetto tridimensionale: l’ombrè blush utilizza la contrapposizione chiaro-scuro e l’intensità dei colori per ricreare un effetto tridimensionale e liftante su zigomi e guance.

Questo nuovo trend di make-up arriva direttamente da TikTok (e più in particolare dalla make-up artist Danielle Marcan) promettendo di diventare un must have per ricreare un look leggero e fresco.

L’ombrè blush smorza il grigiore della pelle, ravviva il colorito delle guance in pieno stile “bonne mine” e regala un tocco decisamente fresco.

Come realizzare l’ombrè blush

Il trend ombrè blush riprende la logica delle labbra ombrè, cioè usare due fard di colori diversi giocando su toni più scuri e toni più chiari della stessa nuance.

In questo caso, considerando la voglia di “primavera” sulle guance, occorre vagliare blush liquidi o in crema di colori che vanno dal viola al pesca arancionato.

Per esempio, la tecnica ombrè blush può essere realizzata abbinando il fard rosa e il blush viola oppure il fard pesca e il blush rosa.

Come eseguire l’ombrè blush? Prima di tutto bisogna applicare i due fard sulle guance, mettendo il prodotto più scuro nella parte più interna e centrale e il prodotto più chiaro nella zona più esterna, ricreando una specie di linea che corre dallo zigomo alla tempia.

A questo punto è necessario sfumare i due prodotti utilizzando una spugnetta nel caso di cosmetici liquidi o un pennello nel caso di prodotti in polvere. Il risultato è una specie di countouring uniforme e naturale. No agli stacchi di colore.

Il consiglio in più…

Il consiglio in più per realizzare l’ombrè blush è sfumare i due fard accuratamente in modo da evitare stacchi di colore e da poter beneficiare dell’effetto liftante sugli zigomi.