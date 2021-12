Oroscopo Paolo Fox 2022: affinità di coppia, i segni zodiacali più pensierosi in amore

Oroscopo Paolo Fox 2022: affinità di coppia, quali saranno i segni zodiacali più pensierosi in amore? Sicuramente spicca il Cancro. Le previsioni sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Oltre al Cancro, quali saranno i segni zodiacali più pensierosi in amore? Scopriamolo insieme!

Il Cancro è un segno cardinale d’acqua, governato dalla Luna. L’astrologia classica colloca in questo segno Giove e Nettuno in esaltazione, Saturno in esilio, Marte in caduta mentre secondo la scuola astrologica di Lisa Morpurgo è Venere il pianeta esaltato dal segno.

Il Cancro sarà tra i segni più pensierosi in amore perché vivrà momenti di grande euforia e passione alternati ad altri di profonda diffidenza e anche distacco. Alcune situazioni professionali potrebbero avere ripercussioni negative anche nella vita sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso?

Calma e sangue freddo anche se non mancheranno stress. nervosismo e qualche pensiero di troppo. Andrà decisamente meglio non momento in cui verranno affrontate alcune indecisioni.

Nei segni zodiacali più pensierosi vi sarà anche il Capricorno. Le persone nate sotto tale segno hanno notevoli tenacia e ambizione, grazie alle quali possono raggiungere i propri traguardi con successo. Prudenza, pazienza, riflessione e autocontrollo appartengono anch’esse al Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: cosa cambia dall’anno scorso?

Il Capricorno potrebbe rimettere in discussione l’amore nel 2022 e perché no vorrebbe scrivere un capitolo parallelo della propria vita sentimentale, magari con un tradimento. Avvertiranno una sorta di disagio generale per aver dato molto in campo di poco e nulla. Molte coppie potrebbero scoppiare.

Altro segno zodiacale pensieroso in amore sarà il Pesci. Le persone nate in Pesci sono considerate fantasiose, geniali, sensibili e sognatrici, sono spesso portate per l’amore e il romanticismo. Sono caratterizzate anche da una forte empatia che permette loro di entrare in contatto con gli stati d’animo altrui e comprenderli.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: cosa cambia dall’anno scorso?

I Pesci saranno molto pensierosi poiché tenteranno in tutti i modi di proteggere il loro amore. I dubbi aumenteranno se al proprio fianco non avranno la persona giusta di riferimento. Alla fine ci sarà una bella sorpresa e il lungo transito di Marte nel segno dei Gemelli, tra settembre e ottobre, comporterà un riesame di coppia ed eventualmente anche l’esigenza di affrontare un nuovo percorso in amore.

