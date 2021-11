Oroscopo Paolo Fox 2022: affinità di coppia, i segni zodiacali più speranzosi in amore

Oroscopo Paolo Fox 2022: affinità di coppia, quali saranno i segni zodiacali più speranzosi in amore? Tra i tanti spicca sicuramente la Bilancia. Le previsioni sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Oltre alla Bilancia, quali saranno i segni zodiacali più speranzosi in amore? Scopriamolo insieme!

Le persone nate sotto il segno della Bilancia sono caratterizzate dalla continua ricerca di equilibrio, nei rapporti personali e interpersonali. La loro ricerca dell’armonia e l’attenzione verso la formalità possono spingerle verso carriere di stampo diplomatico. Sono infatti contraddistinte da imparzialità e sono solite soffrire le situazioni di conflitto, mentre sono socievoli e portate per la diplomazia. Tratti rilevanti sono anche il senso estetico, la raffinatezza e in generale la predisposizione all’edonismo e ai piaceri della vita.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Per il 2022 i nati del settimo dei 12 segni zodiacali sperano in un incontro speciale o nella sistemazione di un legame esistente, pretendo garanzie in amore. Si potrebbe registrare uno stato di confusione amorosa in primavera. A luglio si cercherà di risolvere problemi o situazioni complicate.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2022 DI PAOLO FOX

Un altro segno zodiacale che sarà molto speranzoso in amore sarà il Leone. Secondo la tradizione popolare, le persone nate in questo segno si distinguono per generosità e tenacia. A caratterizzarle sono anche lo spiccato orgoglio e le doti in fatto di amore, oltre alla fiducia in se stesse.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: cosa cambia dall’anno scorso?

Spesso questo segno zodiacale appare troppo distratto dalle questioni lavorative. Per il 2022 sperano di incontrare il grande amore.

OROSCOPO PAOLO FOX GENNAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

La speranza di trovare una passione aumenterà dall’11 agosto quando Venere entrerà nel segno zodiacale. Giove garantirà vantaggi anche da maggio. Non sarà facile trovare subito il grande amore, ma dovrà fare qualche sforzo ulteriore per avvicinarsi a persone intriganti e interessanti.

OROSCOPO PAOLO FOX FEBBRAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI