Oroscopo Paolo Fox 2022: anticipazioni sul nuovo libro del famoso, apprezzato, stimato e popolare astrologo e personaggio televisivo italiano. Il titolo è “Paolo Fox – L’Oroscopo 2022” per Cairo Editore. Il libro è già disponibile sulle note piattaforme digitali, da Amazon a Libraccio. Cosa ci riserverà il nuovo anno, dopo un altro anno di agonia e crisi socio-economica provocata dalla pandemia di Covid? Cosa dobbiamo aspettarci dopo un altro anno così difficile, tragico e traumatico? Quali indicazioni ci danno le stelle sul nostro futuro?

Paolo Fox a I Fatti Vostri – Foto: Facebook

Il best-seller di Paolo Fox rappresenta ormai da tantissimi anni un appuntamento irrinunciabile per i suoi numerosi fan, che lo seguono con grande affetto e amore in televisione su Raiuno e Raidue, in radio su Lattemiele e anche sulle riviste cartacee come DiPiù, DiPiùTv e Tvmia. Anche in questo libro c’è una ricca introduzione segno per segno con le previsioni mensili per amore, lavoro, salute e fortuna. Immancabile e gettonatissimo il capitolo riservato esclusivamente alle coppie. L’opera del popolare e amatissimo Fox si conclude con tutte le istruzioni utili per calcolare l’ascendente.

OROSCOPO PAOLO FOX DICEMBRE 2021: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

La copertina del nuovo libro di Paolo Fox sull’Oroscopo 2022 – Foto: Amazon.it

Il 2022 è ormai alle porte. Si sta per concludere il secondo anno di pandemia di Covid, che ha provocato migliaia e migliaia di morti in tutto il mondo oltre a una terribile crisi sanitaria ed economico-sociale senza precedenti nell’ultimo secolo.

Il 2022 sarà un anno importante contrassegnato in alcuni mesi dal transito di Giove nel segno zodiacale dell’Ariete, salvo poi ritornarci anche nel 2023. Molte conquiste arriveranno solo grazie a vere e proprie battaglie sociali, politiche e ideologiche.

Anche nel 2022, Saturno resterà in Acquario e pertanto non mancheranno imposizione di leggi e regolamenti da parte di chi ha il potere. Giugno sarà un mese importante perché Giove e Marte si troveranno uniti.