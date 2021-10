Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso? Quali sono le previsioni per il primo dei 12 segni zodiacali, situato tra Pesci e Toro? L’Ariete è un segno cardinale di fuoco, governato da Marte. In questo segno Marte si trova in domicilio (diurno), il Sole in esaltazione, Venere in esilio, Saturno in caduta. Il segno opposto è la Bilancia. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno dell’Ariete? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: le previsioni

Dopo due anni difficili e molto duri, il 2022 inizierà a profumare di successo. Saranno giornate di rinascita, crescita progressiva e decisiva in vista del 2023 quando Giove transiterà definitivamente nel segno. Occorrerà però fare ordine nella tua vita. Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, sarai alla ricerca dell’amore perduto e cercherai emozioni speciali. A metà 2022 le coppie durature potrebbero fare progetti a lunga scadenza. Favoriti gli incontri speciali e importanti per i single in estate.

L’ispirazione arriverà a metà anno. La primavera del 2022 inizierà a dare spazio a grandi progetti. Nel lasso di tempo tra maggio e ottobre potresti finalmente avere un’opportunità di rilancio o una proposta lavorativa che si perfezionerà nel 2023.

Inoltre occorrerà promuovere il cambiamento e guardare al futuro, eliminando nemici reali o immaginari. Tra maggio e settembre dovrai valutare i tuoi progressi e risultati alla luce delle tue aspettative.