Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il quarto dei 12 segni zodiacali, situato tra Gemelli e Leone? Il Cancro è un segno cardinale d’acqua, governato dalla Luna. L’astrologia classica colloca in questo segno Giove e Nettuno in esaltazione, Saturno in esilio, Marte in caduta mentre secondo la scuola astrologica di Lisa Morpurgo è Venere il pianeta esaltato dal segno. Il segno opposto è il Capricorno. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno del Cancro? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

OROSCOPO PAOLO FOX DICEMBRE 2021: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: le previsioni

Il 2022 inizierà in modo intrigante per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro grazie all’ottimo aspetto di Giove. Sarai alla ricerca di nuovi progetti inediti e situazioni da affrontare. Sarà un anno interessante per le coppie che vorrebbero avere un figlio o legalizzare un’unione dopo tanti anni.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2022 DI PAOLO FOX

Sarà un anno di grandi decisioni anche se i momenti più importanti per il lavoro si registreranno all’inizio e alla fine del 2022. Il nuovo anno potrebbe anche mettere in discussione la tua vita sentimentale, soprattutto agli inizi, ma questa riflessione sarà da un certo punto di vista positiva.

OROSCOPO PAOLO FOX GENNAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Dovrai mostrare il tuo coraggio senza paura, prendendo anche le distanze da persone negative e pericolose. Dovrai sfruttare la tua creatività e tenacia soprattutto durante i momenti più critici e travagliati. All’inizio dell’estate dovrai fare scelte importanti per quanto riguarda la tua vita privata e professionale.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Sarai sempre più curioso di tutto e capace di esaltare i momenti più vivi dell’anno, ricambiando con fiducia chi vorrà darti l’amore che cerchi e meriti. Sarai lungimirante e forte. Anche se alcune volte sarai convinto di non farcela, non dovrai mai rassegnarti poiché le belle sorprese in alcuni mesi particolari non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?