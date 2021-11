Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il decimo dei 12 segni zodiacali, situato tra Sagittario e Aquario. Le persone nate sotto tale segno hanno notevoli tenacia e ambizione, grazie alle quali possono raggiungere i propri traguardi con successo. Prudenza, pazienza, riflessione e autocontrollo appartengono anch’esse al Capricorno. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno del Capricorno? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: le previsioni

Ti sentirai più pronto, ambizioso, preparato e costruttivo nel 2022. Il nuovo anno inizierà con Giove favorevole. La primavera porterà pensieri e anche il momento giusto per trovare una propria autonomia. Marte sarà dissonante assieme a Giove nel mese di giugno e tutto ciò porterà ad affrontare situazioni di grande tensione con coraggio, quello sarà il momento in cui potresti vivere alcune incertezze.

A metà anno bisognerà essere attenti per evitare complicazioni e rischiare di lasciare il certo per l’incerto. La famiglia avrà bisogno di attenzioni. Soprattutto a metà anno si vivranno situazioni difficili e particolari con i parenti a causa di incomprensioni e scarsa complicità.

Un investimento in amicizia si rivelerà falso. Alcuni problemi lavorativi potrebbero influire negativamente anche sui sentimenti. Vorrai tenere tutto sotto controllo, ma alla fine tutto ciò ti stancherà. Non dovrai caricarti sulle spalle anche le responsabilità degli altri.

In certi mesi dell’anno sarà necessaria un po’ più di tolleranza in un anno così particolare e variegato. Dovrai essere più liberale e dovrai abbandonare le critiche spietate anche nei confronti di te stesso.

