Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il terzo dei 12 segni zodiacali, situato tra Toro e Cancro? I Gemelli sono un segno mobile d’aria, governato da Mercurio. In questo segno Plutone si trova in esaltazione, mentre Giove è in esilio. Il segno opposto è il Sagittario. Le persone appartenenti a questo segno si riconoscono per l’apertura mentale e le capacità di comunicazione e vengono solitamente descritti come persone furbe, sveglie e dalla doppia personalità (in riferimento alla natura, duplice, del segno). Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno dei Gemelli? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

OROSCOPO PAOLO FOX DICEMBRE 2021: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: le previsioni

Per prima cosa occorrerà recuperare forza fisica e ritrovare una buona stabilità emotiva poiché saranno mesi molto impegnativi. Durante la prima parte del 2022 non dovrai prendere decisioni affrettate in merito a denaro, carriera ed esami. Sarà un anno molto decisivo per i sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2022 DI PAOLO FOX

Dopo maggio 2022 tutto sarà più facile e semplice grazie al cambio di segno di Giove. Tra l’estate e l’autunno arriveranno buone notizie per cause in sospeso. Le questioni legate alla proprietà, alla separazione, all’eredità o ai lasciti dovranno essere risolte entro l’autunno.

OROSCOPO PAOLO FOX GENNAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Sarà un anno comunque importante e significativo per chi vorrà iniziare una convivenza, sposarsi o allargare la famiglia grazie alla protezione di Saturno. Avrai voglia di costruire qualcosa di solido e di amare senza paura.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Il 2022 sarà l’anno della scrittura, del colloquio e del confronto. Vorrai avere attorno a te persone loquaci e positive. Dovrai accettare positivamente i cambiamenti senza pensare che siano necessariamente negativi. Dovrai concentrarti maggiormente sulle cose che ami e dovrai puntare sul tuo ottimismo e simpatia.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?