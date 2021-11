Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il quinto dei 12 segni zodiacali, situato tra Cancro e Vergine? Il Leone è un segno fisso di fuoco, governato dal Sole. In questo segno si trovano in esilio, Urano e Saturno, in caduta, Mercurio. Il segno opposto è l’Aquario. Secondo la tradizione popolare, le persone nate in questo segno si distinguono per generosità e tenacia. A caratterizzarle sono anche lo spiccato orgoglio e le doti in fatto di amore, oltre alla fiducia in se stesse. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno del Leone? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, tragico e traumatico?

OROSCOPO PAOLO FOX DICEMBRE 2021: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: le previsioni

La paura di sbagliare o di non essere adeguato potrebbe avere ripercussioni sulle tue prospettive future. Non dovrai temere, poiché il nuovo anno sarà di rinnovate battaglie. Lo stress accumulato sarà molto elevato a causa della forte opposizione di Saturno.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2022 DI PAOLO FOX

Accetterai nuove sfide, ma dovrai prestare attenzione ai sentimenti. Dovrai tagliare alcune amicizie prive di valore e rivedere accordi contrattuali ed economici. Sarà un anno alla ricerca di novità. Aumenterà il desiderio di trasgressione e di vivere relazioni extraconiugali.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Massima cautela dal punto di vista finanziario. No agli affari precipitosi e agli acquisti affrettati. Bisogna evitare di buttarsi per l’incerto anche perché dopo due anni di austerità, la situazione non migliorerà completamente.

OROSCOPO PAOLO FOX GENNAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Ti stancherai delle vecchie abitudini e routine, ma non dovrai sprecare energie per situazioni superficiali. Giove inizierà un transito importante a partire da maggio per favorire lavoratori e studenti. Le coppie durature potranno pensare a metter su famiglia o allargarla a fine anno.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?