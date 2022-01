Oroscopo Paolo Fox 2022, news e affinità di coppia: Toro-Vergine

Oroscopo Paolo Fox 2022, news e affinità di coppia per i nati sotto il segno zodiacale del Toro e della Vergine. Le previsioni sull’amore sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il nuovo anno alla coppia composta da un Toro e una Vergine? Scopriamolo insieme!

Oroscopo 2022: le dichiarazioni di Paolo Fox

“L’astrologo si occupa delle persone e l’oroscopo è sempre personale – ha detto Fox al Corriere della Sera -, però se in un anno difficile si ha un oroscopo difficile è più pesante affrontare il quotidiano”.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Ha poi aggiunto: “Con le stelle favorevoli te la cavi meglio. Dopo un anno di transizione, l’Ariete inizia a centrare qualche successo. Il culmine sarà nel 2023 quando Giove transiterà definitivamente nel suo segno”.

E poi ancora: “Sarà un anno importante anche per il Pesci che, sempre grazie a Giove, potrà riorganizzare la sua vita, soprattutto se fresco di separazione. Gemelli sarà protetto da Saturno: se vuole iniziare una convivenza, o avere un figlio, il periodo ideale va dal 23 giugno al 18 luglio. Per il Sagittario una data da ricordare è il 10 maggio, una data di ripartenza, di sfide lavorative e amorose”.

Oroscopo Paolo Fox 2022: affinità di coppia Toro-Vergine

Sono entrambi segni di terra, pertanto sono molto pratici e dinamici. Manca però un po’ di passione e fuoco del desiderio, ma la stima e il feeling mentale sono ben presenti.

Gennaio e febbraio saranno i mesi giusti per fortificare e stabilizzare l’unione, ma anche per pensare a metter su famiglia oppure allargarla.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

A luglio grazie al transito di Marte, ci sarà un grande momento di forza ed energia per entrambi.

