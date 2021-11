Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il dodicesimo e ultimo dei 12 segni zodiacali, situato tra Aquario e Ariete? Le persone nate in Pesci sono considerate fantasiose, geniali, sensibili e sognatrici, sono spesso portate per l’amore e il romanticismo. Sono caratterizzate anche da una forte empatia che permette loro di entrare in contatto con gli stati d’animo altrui e comprenderli. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno dei Pesci? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: le previsioni

Dopo anni difficili e duri, il transito di Giove nel segno porterà forza, capacità di amare e una grande voglia di recupero. Tutti i rapporti inutili e dannosi verranno spazzati via. I separati e divorziati avvieranno nuove love story, archiviando una volta per tutte le precedenti relazioni.

Ci sarà una grande voglia di ripartire da zero anche a lavoro. Sarà un anno di grandi e nuove esplorazioni sotto tutti i punti di vista. Venere e Giove si ricongiungeranno nel tuo segno alla fine di aprile e ci saranno nuovi incontri, opportunità e conferme professionali.

Vorrai frequentare gente attiva, poliedrica e dinamica nel 2022. Resterai fortemente attratto dal cambiamento e alcuni anche da situazioni estreme (droga, alcol e scelte fuori di testa). Dovrai ritrovare la tua fede (religione, missione sociale, entità astratte o progetto). Vivrai le emozioni in maniera speciale e spontanea.

Grazie al transito di Giove, avrai il desiderio di una crescita culturale e personale importante. I figli avranno un ruolo fondamentale così come le idee creative e innovative. Ci saranno momenti difficili e complicati, ma ci sarà modo di capire che le sconfitte nella vita non esistono e che i momenti più complicati aiutano a rafforzarci.

