Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il nono dei 12 segni zodiacali, situato tra Scorpione e Capricorno. Le persone nate sotto questo segno hanno grande energia positiva e risultano entusiaste, leali e fiduciose; l’estroversione, l’espansività e l’altruismo sono altre caratteristiche facilmente notabili, come lo spirito d’avventura e la propensione all’esplorazione e alla scoperta attraverso i viaggi. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno dello Sagittario? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: le previsioni

Il 2022 inizierà in salita per i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario: ritardi e mancate riconferme a lavoro. L’inizio del nuovo anno sarà contrassegnato da una reale incertezza. La situazione cambierà in primavera. Avrai molti ripensamenti in amore.

Dal 10 maggio Giove inizierà un transito molto importante nel segno. Agosto porterà al Sagittario una forte incoscienza e un atteggiamento molto libero nei confronti di tutto e tutti. Cielo molto invitante e promettente per tutti i ragazzi che vorrebbero convivere, sposarsi o iniziare un progetto di coppia.

Tornerà il desiderio di credere in qualcosa per stare bene, che sia un progetto o uno stile di vita. Da maggio rifiuterai ogni tipo di compromesso e condizionamento. Ti sentirai più idealista e sognatore. Favoriti i nuovi e importanti incontri per single, separati e divorziati.

Ci potrebbero essere malintesi, incomprensioni e discussioni in famiglia per questioni di proprietà. Anche per cause e rivalse il 2022 non sarà l’anno delle soluzioni immediate. Lo sarà il 2023. Giove ti darà modo di ottenere una sorta di rimborso morale verso metà anno e nel 2023.

Attenzione ai tradimenti e a un possibile scontro tra due personalità molto diverse. Per evitare malumori o discussioni dovrai circondarti di persone eccitanti e interessanti. Ritroverai con forza e voga il tuo ruolo di educatore, insegnante, saggio e persona positiva ricca di esperienze da trasmettere e condividere con gli altri.

