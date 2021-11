Oroscopo Paolo Fox 2022 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per l’ottavo dei 12 segni zodiacali, situato tra Bilancia e Sagittario? Allo Scorpione sono associate la segretezza, il mistero e anche l’occulto. I nati di questo segno si distinguono per la misteriosità, l’enigmaticità, il fascino e l’emotività nascosta. Sono inoltre persone molto ricettive e vantano capacità intuitive. Altre qualità riscontrabili sono l’istintività, la tenacia, la passionalità e la gelosia. In certe situazioni possono rivelarsi anche ribelli, aggressivi, vendicativi e permalosi. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno dello Scorpione? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

Oroscopo Paolo Fox 2022 Scorpione: le previsioni

Saturno e Urano imporranno diffidenza nei rapporti di lavoro, ma anche una certa stanchezza nel fare le solite cose. Dovrai stringere i denti poiché nell’ambito lavorativo tutto potrebbe cambiare soltanto entro la primavera. Questo nuovo anno porterà spesso variazioni di umore e prospettive.

Sarà un anno di cambiamenti e adattamenti anche in amore. I sentimenti saranno sempre importanti e anche la famiglia conterà molto nel 2022. L’aspetto importante di Giove e Nettuno ti porterà un ritrovato amore per il misticismo, approfondimenti psicologici o spirituali e anche intuizioni se non proprio premonizioni.

Inizierà l’era della liberazione da persone cattive, inutili e dannose. Dal 14 gennaio al 3 febbraio si giocherà un punto cruciale del tuo destino. Durante il primo mese del 2022 dovrai comunque fare attenzione alle parole e non dovrai reagire troppo impulsivamente nelle discussioni.

Alcuni momenti dell’anno avrai l’impressione di avere tutti contro o di essere circondato dall’invidia. Dovrai farti scivolare le cose addosso e i compromessi renderanno la vita più facile. L’autunno del 2022 porterà più tranquillità e molti progetti che sorgeranno alla fine dell’anno diverranno importantissimi nel 2023.

Il 2022 sarà comunque un anno faticoso, delicato e impegnativo, ma non mancheranno momenti di successo sia a livello personale che professionale.

