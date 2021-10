Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso? Quali sono le previsioni per il secondo dei 12 segni zodiacali, situato tra Ariete e Gemelli? Il Toro è un segno fisso di terra, governato da Venere. In questo segno la Luna si trova in esaltazione e Saturno in esilio. Il segno opposto è lo Scorpione. Le persone appartenenti a questo segno si riconoscono per la tenacia, la caparbietà, la lealtà, la pazienza e la propensione a riflettere prima di agire. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno del Toro? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: le previsioni

Tanti progetti e occasioni sono saltati negli ultimi anni. Vorresti creare delle sicurezze e certezze a livello lavorativo ed economico. Il senso di responsabilità associato al bisogno di concretezza diventerà più forte con il passare dei mesi. Il nuovo anno sarà di iniziale recupero e utile per gettare le fondamenta di una nuova esistenza.

A partire dalla seconda metà del 2022 e soprattutto nel 2023, migliori saranno le combinazioni planetarie per ottenere le soddisfazioni e le emozioni che cerchi. Però non dovrai pensare mattina e sera a lavoro o al denaro, ma dovrai pensare a te stesso e alla tua vita sentimentale. A livello legale vincerai diversi round. I nuovi amori che sbocceranno nel 2022 potrebbero sembrare persino folli, ma andranno avanti con passione.

La parola d’ordine del 2022 sarà serenità sia in amore che a lavoro. Aumenterà la tua autostima. Il 2021 non è stato un anno ricco dal punto di vista finanziario ma nel 2022 inizierà una buona ripartenza seppur graduale.

Urano sarà nel tuo segno zodiacale, il che vuole dire che punterai su esperienze nuove. Anche a livello sentimentale, sarai coinvolto da persone intelligenti e affascinanti ma con valori e personalità diversi dai tuoi. Per le persone sposate ma insoddisfatte aumenterà il desiderio di tradire soprattutto a causa di attenzioni e interesse da parte del proprio partner. Non mancheranno momenti di forte tensione, ansia e rabbia. I progetti personali spiccheranno il volo nel 2023 quando Saturno non sarà più un ostacolo.