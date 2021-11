Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il sesto dei 12 segni zodiacali, situato tra Leone e Bilancia. La Vergine è un segno mobile di terra, governato da Mercurio. Il segno opposto sono i Pesci. I tratti principali delle persone nate sotto questo segno sono la razionalità, la metodicità e l’analisi. La loro personalità, spesso, non può prescindere da serietà, rigorosità, organizzazione, ordine, precisione, perfezionismo e attenzione ai dettagli. Possono risultare infatti meticolose, ossessionate e critiche. Si tratta comunque di persone concrete, affidabili con un forte senso del dovere. Il colore del segno è il grigio. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno della Vergine? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: le previsioni

Nel 2022 sarà utile liberarsi di alcuni pesi e divertirsi anche un po’ dopo che negli ultimi due anni non ti sei fermato mai, ma la tua mente avrà bisogno di una pausa. La tua ambizione sarà premiata. Sarai governato da Mercurio, il pianeta della curiosità, del contatto e della comunicazione. Tutto ciò ti porterà a non accontentarti mai e a desiderare sempre nuove emozioni.

Per i cuori solitari il nuovo anno porterà attrazioni fatali, anche con persone conosciute da poco. Dovranno essere più attenti e prudenti gli sposati e conviventi anche perché prima di buttare tutto all’aria per un nuovo flirt è meglio pensarci bene.

In questi due anni hai tenuto testa alla questione lavorativa nonostante mille problemi. Ora sarà importante evitare passi falsi. Il 2022 sarà l’anno giusto per il riscatto o mettere in discussione una tua collaborazione. Gli accordi e i contratti potranno essere rivisti. Gli studenti dovranno impegnarsi molto per superare esami e problemi di varia natura.

Soprattutto agli inizi del 2022 non bisognerà agire con fretta. Attenzione a qualche parente o ex famigliare che potrebbe crearti fastidio. Massima cautela e parsimonia anche sulle questioni legali, finanziarie o dispute lavorative. Il momento più teso si registrerà a metà anno.

In casi eccezionali e solo per le coppie più instabili e altalenanti ci sarà uno stop e non si tornerà più sui propri passi. Potrai sempre contare sulla tua bella energia da sfruttare in ogni occasione.

