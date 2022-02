Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà l’ottavo mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Capricorno

Non dovrai spendere troppo fino all’11 agosto e dovresti prendere una pausa di riflessione per alcune scelte professionali rimaste in sospeso. Non dovrai fare grandi investimenti e avrai parecchie discussioni con i tuoi parenti.

Favoriti i nuovi incontri per single, separati e divorziati dopo l’11. Potresti perdere le staffe il 2, 3 e 9. La fine di agosto comporterà una riflessione accurata sul proprio destino sentimentale. Dovrai ritrovare stabilità e serenità dopo un periodo di grandi contrasti e problemi.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: cosa cambia dall’anno scorso?

La settimana dal 23 al 29 sarà più attiva grazie al Sole favorevole. Dovrai evitare imprudenza il 30 e 31.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Sagittario

Si faranno progetti e programmi lavorativi di cambiamento in vista del nuovo anno. Se un’attività non rende più, occorrerà venderla. Tensioni lavorative a fine mese per via di nuovi incarichi professionali.

I single vorranno vivere avventure e relazioni fugaci. Incontri favoriti per tutto il mese anche in altre città. Le separazioni in questo periodo saranno davvero benefiche e utili. Tempo di progetti futuri per i neo sposi e i conviventi.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: cosa cambia dall’anno scorso?

Devi ritrovare l’ottimismo e l’ironia. A causa della forte opposizione di Mercurio, riscontrerai fastidi fisici e stanchezza soprattutto negli ultimi tre fine settimana del mese.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Ariete

Questo è l’anno delle rivincite e anche in un periodo tipicamente festivo potresti avere occasioni e opportunità lavorative davvero interessanti. Potresti rimetterti in gioco e fare scelte utili per l’autunno e l’inverno anche in vista del 2022 che sarà un anno di grande forza.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Le coppie durature e salde potranno pensare di metter su famiglia oppure allargarla. Per chi invece vive due storie parallele, sarà davvero difficile mantenere tutto sotto controllo.

Recupererai tantissimo in questo periodo grazie al transito di Mercurio, Giove e Venere. Meglio essere cauti il 15 e il 16. Cure e terapie favorite agli inizi del mese.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Toro

Questo mese non consentirà grandi cambiamenti e addirittura in certi casi segnalerà qualcosa di cui preoccuparsi soprattutto per chi lavora in proprio e ha un’attività. Dovrai assecondare eventi e tenere sotto controllo l’ambizione. Meglio non fare azzardi finanziari. Tutto sembrerà più difficile del previsto negli affari, nello studio e nei pagamenti.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

A metà mese ci saranno incomprensioni e litigi che metteranno a dura prova il sentimento di coppia. Gli incontri di questo periodo non saranno entusiasmanti e importanti. In questi giorni penserai molto al lavoro e allo studio, l’amore passerà in secondo piano.

Avvertirai stanchezza e affaticamento in diversi giorni del mese. Dovrai concederti una bella vacanza relax attorno a Ferragosto.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Gemelli

Non ti fermerai neanche ad agosto. Conferme nei contratti lavorativi e miglioramenti in vista. Le ultime giornate del mese saranno molto utili per proporti o attendere una conferma.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Mese importante per fare nuove conoscenze. Favoriti il divertimento e le avventure. Agosto di grande recupero per i sentimenti. Massima attenzione per chi vive relazioni extraconiugali. Favorite cure, forma fisica e terapie a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Cancro

Periodo molto altalenante e complicato sotto il profilo lavorativo e legale. Non mancheranno conflitti con i parenti stretti. In un clima così particolare, sarà opportuno non spendere o investire troppo.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso?

Non sarà il momento giusto per tradire il partner, quindi massima attenzione. Per conoscenze occasionali, le prime due settimane saranno davvero ideali. La passionalità tornerà preponderante il 4, 5, 13 e 14. Gli ultimi giorni del mese saranno piuttosto problematici. Favorito il recupero psicofisico nella prima parte del mese. In seguito dovrai fare le cose con calma senza farti prendere dall’ansia o dall’agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Bilancia

Sarà utile prendersi una bella pausa di relax dato che negli ultimi tempi ci sono stati troppi momenti agitati e tesi a lavoro. Dovrai concederti una vacanza relax che ti farà molto bene. Non dovrai fare molti debiti. Per i giovani sarà un periodo di lavori part-time.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Complicazioni in amore agli inizi del mese. Andrà meglio dall’11 agosto. Si potranno valutare anche ritorni di fiamma. Dovrai mettere da parte imbarazzo e prudenza che ogni tanto nella tua vita rovinano tutto. Non dovrai vergognarti di mettere in risalto il tuo lato romantico. Non innamorarti al primo appuntamento e non fermarti alle apparenze. Recupero psicofisico favorito nella seconda metà del mese. A metà mese avrai giornate pesanti, ma dal 18 tornerà una buona forza.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Leone

Momenti di grande cambiamento ma anche di dubbi sotto il profilo lavorativo. Attenzione al denaro, agli investimenti e alle spese. Aspetta il 22 prima di prendere decisioni in merito a proposte o imprese. Una buona idea o notizia potrebbe giungere anche a Ferragosto.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: cosa cambia dall’anno scorso?

Molti potranno vivere relazioni extraconiugali se si è indecisi oppure non si è capiti dal partner ufficiale. Venere entrerà nel tuo segno a partire dall’11. Favoriti i nuovi incontri per single, separati e divorziati, ma non dovrai subito mettere alla prova la tua anima gemella. Meglio non strafare fino al 20 a causa dell’opposizione di Marte. Non stancarti molto a metà mese. La fine del mese sarà più utile per il recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Vergine

Stelle interessanti per i lavoratori autonomi, periodo impegnativo per i creativi e andrà decisamente meglio per chi lavora nel settore della comunicazione. Verso metà mese sarà importante avanzare qualche proposta. A fine mese andranno bene sia le prove che i colloqui.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Via libera alle passioni e ai sentimenti. Favoriti i cambiamenti di casa. Chi vive due relazioni parallele, dovrà prendere una decisione importante. Accumulerai stress e tensione il 7, 14 e 21. Spesso ti preoccupi e occupi degli altri, ma alla lunga è un errore.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Scorpione

Periodo teso e faticoso a lavoro, sarà meglio andare in vacanza per staccare la spina. Dopo il 23 si muoverà qualcosa dal punto di vista finanziario. Bisogna evitare di fare passi falsi lanciandosi in iniziative rischiose. Periodo altalenante anche in amore, perché vorresti avere dal partner fiducia, rispetto e soprattutto chiarezza. Le relazioni in crisi potrebbero davvero giungere al capolinea. Non mancheranno polemiche e contrasti con figli, ex e parenti stretti.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso?

Meglio non strafare dato che Marte e Venere saranno in opposizione. Dovrai lasciar perdere polemiche futili e discussioni superficiali.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Pesci

Dovrai analizzare tutto con la massima calma e riflessione. I soldi non saranno tanti e dovrai rivedere alcune scelte. Qualche problema economico potrebbe causare dissidi a lavoro e in famiglia. Pausa di riflessione per le libere professioni.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: cosa cambia dall’anno scorso?

In amore andrà decisamente meglio. Oroscopo molto positivo per le coppie durature e per i neo innamorati. Qualche problema di troppo per i separati. Sia i nuovi incontri che le avventure saranno davvero molto passionali e coinvolgenti. A causa dell’opposizione di Marte, sarà un mese molto faticoso e pieno di ansia e insicurezza.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2022: Acquario

Dovrai prenderti del tempo utile per meditare e riflettere altrimenti rischierai di fare scelte irresponsabili o frettolose. I soldi saranno un grosso problema. Il cielo consentirà un bel recupero anche dal 29.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso?

A causa dell’opposizione di Venere si riscontrerà scarsa passionalità. Bisognerà essere sinceri fino in fondo. Le coppie in crisi da tempo potrebbero giungere al capolinea. Verso la metà del mese si registreranno scontri e polemiche piuttosto accesi tra partner e con i famigliari. Problemi con figli e persone anziane della famiglia. I single, separati e divorziati saranno alla ricerca di amori part-time.

Sarà un mese molto altalenante con giornate in cui sarai molto agitato e teso. Massima prudenza e calma per evitare scontri molto accesi e anche risse. Mercurio inizierà un transito positivo a partire dal 26 agosto. Dovrai concederti una bella vacanza relax. Lo stress andrà smaltito con rimedi naturali.