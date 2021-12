Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il quarto mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Capricorno

Il cielo sarà ideale e perfetto per parlare di un rinnovo contrattuale in sospeso o per concludere affari. Per i giovani sarà il momento giusto per iniziare a trovare una propria autonomia anche se gli affitti e gli acquisti saranno un po’ onerosi.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2022 DI PAOLO FOX

Le coppie in crisi da tempo attraverseranno momenti difficili e l’amore rischierà di vacillare per sempre soprattutto a maggio. Per i separati, divorziati e single sarà il momento giusto per fare nuovi incontri e conoscenze intriganti. Favoriti il recupero psicofisico e le cure dopo il 20 aprile.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Sagittario

Cielo buono per rinnovi contrattuali, accordi, affari e aumenti di stipendio. Solo per fine mese si registrerà un momento di difficoltà emotiva, in particolar modo il 25, 26 e 27 saranno giornate sottotono.

OROSCOPO PAOLO FOX GENNAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

In amore sarai un po’ disattento oppure preoccupato per le questioni lavorative, pratiche ed economiche. Non mancheranno polemiche e litigi tra genitori e figli dal 15 aprile. Qualche incomprensione di troppo per le coppie più salde.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: cosa cambia dall’anno scorso?

I nuovi amori saranno un po’ ostacolati mentre eventuali tradimenti dovranno essere vissuti con molta attenzione. La fine del mese sarà piuttosto tesa e pensierosa. Ci saranno momenti di grande fatica, stress ed emicrania. Non dovrai distrarti troppo e sentirti troppo sicuro di te soprattutto il 25 e 26.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Ariete

Grazie al transito di Mercurio e Marte, i politici, gli artisti e i creativi potranno avere qualcosa in più. Cielo interessante per risolvere questioni legali e problemi economici. Inizierà un periodo di grande energia, volontà e rinnovamento.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Dal prossimo mese saranno favorite le coppie che sognano di sposarsi e formare una famiglia. Chi invece vive due storie parallele dovrà prestare molta attenzione, perché si rischierà seriamente di essere scoperti. Favoriti i nuovi incontri per single, divorziati e separati. Potrai iniziare cure, terapie e percorsi di benessere il 5, 6, 10 e 11. Il 15 e il 16 dovrai essere molto cauto.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Toro

Dopo un periodo davvero difficile e travagliato inizierà la fase di recupero a livello professionale ed economico. Momento speciale per i giovani lavoratori. Ci saranno nuovi tagli per chi ha una o più società da controllare. Bisognerà evitare rischi ed essere molto cauti con gli investimenti.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

La prima settimana sarà molto deludente a livello sentimentale. I single potranno fare conoscenze e incontri speciali tra il 20 e il 30. Se in passato ci sono state separazioni, dovrai cercare di fartene una ragione e andare avanti. Troverai il taglio e look giusto per la primavera, ritrovando una grande energia e un grande entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Gemelli

Le prime giornate del mese saranno davvero stimolanti a livello lavorativo. Diversi problemi lavorativi potrebbero essere risolti entro maggio. Questo periodo così innovativo ma anche impegnativo potrebbe portare tensioni, quindi dal 15 in poi dovrai mantenere la calma, perché riuscire a gestire tutto potrebbe essere più difficile. I sentimenti finiranno in secondo piano in questo mese perché le preoccupazioni per il lavoro saranno maggiori. Dovrai fare attenzione a tradimenti, dispute con un ex e dubbi. Le nuove storie decolleranno lentamente per i separati e i divorziati. I progetti di coppia andranno a rilento e non dovrai arrabbiarsi. Ci saranno momenti di forte agitazione in particolar modo dal 19 al 26. Sarai molto stressato e nervoso.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Cancro

Periodo di grande cambiamento a livello lavorativo anche se ci saranno piccole e grandi tensioni e scontri. Gli studenti dovranno impegnarsi di più per evitare delusioni. Alcuni pensionati potrebbero lasciare l’Italia per vivere meglio e godersi una sana pensione da qualche parte nel mondo. Per chi lavora a provvigione, i soldi non basteranno mai. I cuori solitari potranno vivere relazioni part-time. Questo mese risveglierà la sensualità e la passione. Attorno al 26 ci saranno incontri molto interessanti. Calma e sangue freddo dal 28 al 30.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Bilancia

Le prime due settimane nasconderanno qualche insidia dal punto di vista dei conteggi Dall’11 ripartirà una buona fiducia nell’attività. Dovrai controllare bene carte e spese in sospeso, perché da maggio ci sarà qualche conto da sanare. Occorre avere maggiori garanzie nei contratti, negli accordi di affitto o compravendite. Tra il 22 e il 28 avrai modo di fare una scelta importante che riguarda proprio l’attività. Andrà decisamente meglio in amore. Sarà più facile superare insoddisfazione o stanchezza. Nuovi incontri intriganti e grande complicità sotto il profilo erotico. Sottotono venerdì 1 e sabato 2, ma c’è una grande forza in più dall’11 e buona risposta fisica attorno al 19.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Leone

Marte sarà in opposizione fino al 15 aprile, ma in seguito occorrerebbe valutare anche scelte drastiche oltre a nuove proposte e gratifiche. Inoltre a livello lavorativo cambierà qualcosa in meglio da maggio. Le novità in amore saranno dietro l’angolo e si verificheranno dal 2 maggio in poi. Buon compromesso per cause e questioni legali tra ex partner. Dall’1 all’11 saranno favoriti gli incontri e le conoscenze. Grande energia e voglia di fare entro il 10 aprile. In questi giorni sarà molto utile avviare cure e terapie.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Vergine

Incertezza, ritardi e indecisione per alcuni progetti, questioni burocratiche e affari. Collaborazioni in bilico per i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti potrebbero avere altre occasioni. Le tensioni lavorative e lo stress professionale avranno ripercussioni negative per le persone sposate o in coppia da tempo. Rapporti un po’ conflittuali tra genitori e figli. Anche i nuovi amori dovranno superare subito ostacoli e verità nascoste. Le giornate più nervose saranno quelle del 19, 20, 25 e 26. Non dovrai stressarti troppo, ma dovrai scaricare le tensioni facendo qualcosa di divertente. Emicranie, fastidi e ritardi si verificheranno nelle giornate più tese del mese.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Scorpione

Periodo altalenante e fluttuante a livello lavorativo. Bisognerà prestare molta attenzione per le troppe spese e uscite impreviste. La situazione andrà decisamente meglio sotto il profilo sentimentale. Grande voglia di riscatto per i single, separati e divorziati. Sconsigliate le storie d’amore con persone che viaggiano, lontane oppure con stili di vita diversi. Piccole preoccupazioni per un famigliare intorno al 10. Devi essere più calmo e sereno il 3 e il 10, evitando crisi di intolleranza globale.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Pesci

Cielo ideale e perfetto grazie al transito di Giove, Mercurio, Marte e Nettuno nel tuo segno zodiacale. Aprile potrebbe essere davvero il mese della riscossa. Bisognerà studiare strategie e pianificare mosse vincenti per porsi obiettivi secondo le proprie capacità e non esagerare nelle pretese. Molto positivi gli incontri lavorativi dell’8, 9, 18 e 26. Per le coppie più salde sarà il momento giusto per organizzare una convivenza o il matrimonio. Per i single, divorziati e separati ci sarà una ghiotta occasione per conoscere una persona importante.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2022: Acquario

Grandi cambiamenti lavorativi in vista grazie al buon aspetto di Marte. La curiosità e l’ottimismo ti accompagneranno durante la vita professionale, anche se non tutto andrà al meglio dal punto di vista economico a cause di spese eccessive e uscite impreviste.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso?

Occorrerà pensare a progetti a medio-lungo termine e alcuni potrebbero trasformare un hobby in lavoro. Massima intransigenza in affari e carriera.

OROSCOPO PAOLO FOX FEBBRAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Le store d’amore che nasceranno in questo periodo saranno molto promettenti, passionali e intriganti. Favoriti gli incontri speciali in amore il 15 e 16. Le coppie di lunga data vivranno la stagione più intrigante dell’anno.

OROSCOPO PAOLO FOX MARZO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Le prime settimane saranno contrassegnate da giornate sottotono e impazienza. Dovrai concederti alcune pause. Cure e terapie favorite attorno al 15. Il punto debole? Lo stomaco.