Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: : quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà l’ultimo mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Capricorno

Questo 2022 è stato caratterizzato da numerosi alti e bassi a livello lavorativo e da investimenti poco produttivi. Ora dovrai riflettere maggiormente sulle tue esigenze più importanti e profonde in vista del 2023 dato che le intuizioni non mancheranno.

Favoriti i nuovi amori e le emozioni positive, soprattutto intorno a metà mese, grazie all’aspetto positivo di Urano e al Sole che porterà energia. Ci sono buone possibilità di ritorni di fiamma per alcune ex coppie. Dicembre regalerà più fiducia. Momenti di grande agitazione per chi è andato a convivere da poco o si è sposato di recente.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: cosa cambia dall’anno scorso?

Dal 21 ritroverai forza, energie e volontà di azione. Il novilunio del 23 sarà il periodo giusto e ottimale per iniziare cure e terapie. Avrai bisogno di una bella vacanza.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Sagittario

Favoriti quelli che lavorano a contatto con il pubblico. In questo periodo dovrai selezionare soltanto i progetti e le idee lavorative più interessanti, realizzabili e proficui dato che da gennaio 2023 Saturno diventerà molto severo e imporrà ridimensionamenti economici e scelte razionali.

A causa della forte opposizione di Marte, le coppie attraverseranno periodi molto duri e contrasti per motivi economici soprattutto durante la prima metà del mese. Periodo fertile per nuovi amori e incontri. Capodanno sarà migliore del Natale.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: cosa cambia dall’anno scorso?

Gli impegni sono tanti e lo stress domina la tua vita, pertanto dovrai evitare esagerazioni e agitazione a metà mese. L’ultimo mese dell’anno porterà comunque una bella ventata di energia.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Ariete

L’ultimo mese dell’anno porterà in azione Giove che ti regalerà molta forza in vista del 2023 sia a livello personale che professionale. Le sfide lavorative saranno diverse e alcune anche molto allettanti. Nuovo corso di studio per i giovani.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Attenzione ai contrasti e incomprensioni con partner, genitori e parenti stretti soprattutto durante il periodo delle feste natalizie. L’amore passerà in secondo piano in questo ultimo mese del 2022. Massima pazienza e perseveranza dal 21 al 31.

Negli ultimi giorni del mese si faranno sentire stress, ansia, fastidi alla testa e problemi alle articolazioni. Capodanno sarà migliore di Natale.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Toro

Dicembre sarà ideale per compravendite, per chiedere un’agevolazione, risolvere un piccolo problema e ricevere piccole fortune. Progetti lavorativi favoriti l’anno prossimo. Piccoli regali e buone notizie in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Tornerà la voglia di amare. Favoriti gli incontri e i nuovi amori dopo il 10. Le coppie vorranno bruciare le tappe poiché vorrebbero formare o allargare la famiglia. Amore e famiglia protetti da buoni aspetti.

Le giornate più stressanti e stancanti saranno quelle del 12, 13 e 19. Dal 21 torneranno favorevoli Mercurio e Venere. Recupero psicofisico favorito a fine dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Gemelli

La fine di dicembre annuncerà un periodo di forza che durerà per tutto il 2023. Potrai intraprendere scelte e strade a lunga percorrenza a livello professionale con maggiore sicurezza e ricompensa.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Chiarezza in amore soprattutto per chi ha avuto nel recente passato storie parallele e ambigue. Non bisogna sottovalutare le nuove proposte sentimentali. Il 2023 sarà molto importante per le coppie durature e salde sia per quanto riguarda i figli che per la casa.

Dovrai cercare di mettere un freno agli impegni eccessivi e stressanti. Questo sarà il mese ideale per una pausa di relax in vista delle vacanze natalizie.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Cancro

Dubbi, contrasti e perplessità a livello professionale anche nell’ultimo mese dell’anno. La fine del mese andrebbe vissuta in maniera più free e senza preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso?

Le coppie in crisi rischieranno di esplodere a causa della forte opposizioni di numerosi pianeti. Massima prudenza intorno alla metà del mese. Si discuterà su tutto con il partner, con i figli e con i parenti stretti. Questo non sarà neanche il periodo giusto per lasciare il certo per l’incerto.

Appena potrai dovrai staccare la spina da tutto e tutti. Non dovrai esagerare dal 10 al 19. Dovrai cercare di ritagliarti un po’ di sano relax per il periodo delle vacanze natalizie.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Bilancia

Non dovrai portare eventuali contrasti con parenti e amici nel mondo lavorativo. Se dovrai presentare una richiesta o una pretesa, dovrai farla entro il 10. Riunione di famiglia per discutere di questioni economiche, ma non solo.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Contrasti, incomprensioni e litigi nei rapporti sentimentali soprattutto attorno a metà mese. Bisognerà mettersi d’accordo su problematiche relative a proprietà e questioni di famiglia irrisolte. Qualche dubbio in più per le coppie già in crisi da tempo e per gli amori litigarelli. Cause e questioni legali potrebbero tornare di nuovo protagoniste.

Non dovrai rubare tempo al sonno e massima prudenza soprattutto a metà mese. Dovrai ritrovare più tempo per te stesso e la serenità interiore.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Leone

La situazione lavorativa tornerà interessante nel 2023, dopo anni di amarezze e delusioni. Dal punto di vista economico non ci sarà il benessere che vorresti ma andrà decisamente meglio. Bisognerà fare richieste o proposte lavorative agli inizi di dicembre per ottenere qualcosa entro primavera 2023.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: cosa cambia dall’anno scorso?

Se sei ancora single, dovrai farti un esame di coscienza: sei una persona speciale, ma guai a ritenersi unici o al di sopra di tutti. Se invece hai ancora in corso due storie parallele e ambigue, dovrai prendere una decisione importante e risolutiva.

Dal 20 dicembre tornerà tanta forza grazie al transito positivo di Giove e Marte. Natale sottotono, si recupererà a Capodanno. Favorite le cure e terapie il 3 e 4.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Vergine

Fase di ripensamenti e altalenante sotto il profilo professionale. La seconda metà del mese regalerà più sicurezza. Attenzioni alle speculazioni sbagliate. Per quanto riguarda la firma di un contratto, accordo o acquisto importante, converrà posticipare il tutto a gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Aumenterà la voglia di famiglia e intimità per le coppie durature e salde. Favoriti i nuovi amori e gli incontri virtuali sui social network e app.

Buone prospettive di recupero psicofisico a breve termine. Natale in armonia, ma vorresti passare il Capodanno con poche persone.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Scorpione

La situazione economica non si sbloccherà facilmente. Occorrerà evitare compravendite. Dovrai evitare agitazione e aggressività nella parte centrale del mese.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso?

Troppi alti e bassi anche in amore oltre che a lavoro. Avrai bisogno di serenità e non di dispute continue. Dovrai amministrare bene le tue energie dal 21 al 31. Recupero a fine anno.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Pesci

Sarà un mese molto difficile e altalenante a livello lavorativo. Buone intenzioni e idee nei giorni 14, 15 e 19. Buone notizie in arrivo a fine mese. I giovani potrebbero perdere la testa per amore in questo mese. Le coppie durature e salde penseranno a progetti importanti.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: cosa cambia dall’anno scorso?

Dovrai aiutare il sonno con tisane naturali agli inizi del mese. Giramenti di testa ed emicranie attorno a metà mese. Andrà decisamente meglio a fine dicembre. Le festività saranno protette.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: Acquario

Cinque pianeti saranno dalla tua parte. Dicembre non poteva iniziare meglio di così. Buona ripartenza per gli imprenditori e lavoratori autonomi. Proposte e intuizioni nuove in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso?

Cielo positivo per ritrovare un sentimento perduto. Bisogna ripristinare feeling e complicità in amore. Favoriti gli incontri per i single, separati e divorziati. Ci sarà da divertirsi dopo il 21.

Sbalzi di umore e momenti di malinconia il 5, 6 e 19. Collo e cervicale i punti deboli.