Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il primo mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Capricorno

Il nuovo anno partirà con il piede giusto per i nati sotto questo segno zodiacale grazie al transito di Venere e Sole. Fino alla seconda metà di maggio si potranno risolvere o chiarire diverse questioni lavorative. Mese di grande energia, emozioni e positività anche per i più giovani che potrebbero iniziare un buon apprendistato.

Meglio evitare polemiche con il proprio partner, dimenticando vecchie ruggini e problemi del passato. Le relazioni più travagliate saranno quelle con i segni della Bilancia, del Cancro e dell’Ariete. Le nuove storie d’amore per single, separati o divorziati nasceranno in maniera interessante e il feeling sarà ancora più importante e particolare con i segni della Vergine e dello Scorpione. Fastidi alle articolazioni, in particolar modo ai punti deboli del segno, vale a dire ginocchia e gambe. Meglio fare le cose con calma senza frenesia.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Sagittario

Il nuovo anno inizierà un po’ come il 2021, vale a dire con preoccupazione e con tanta voglia di riscatto e rivincita a livello lavorativo dopo un lungo periodo di sofferenze e delusioni. Tra gennaio e maggio occorrerà studiare bene le strategie lavorative poiché la seconda metà dell’anno sarà importantissima. Le giornate più utili saranno quelle del 18, 19 e 24. Anche in amore non sarà semplice e facile soprattutto per le coppie in crisi o separate. Chi non è sposato cercherà in tutti i modi di rinviare le nozze. Non mancheranno flirt e storielle passeggere poiché le passioni più importanti sbocceranno a partire da marzo. L’opposizione di Marte e Luna provocherà disagi, stanchezza e distrazioni soprattutto a metà mese. Cure estetiche riuscite. Attorno al 21 occorrerà mettere un freno al nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Ariete

Marte regalerà energia positiva tutto il mese e avrai la possibilità di metterti nuovamente in gioco oltre a sfruttare buone opportunità. Chi ha perso un lavoro potrà prendersi una bella rivincita ma occorrerà comunque recuperare un po’ di soldi persi in passato. Il 2022 sarà un anno più ricco per chi gestisce un’attività in proprio. Sconsigliati i ritorni di fiamma in amore, meglio fare nuove conoscenze. Anche le coppie durature affronteranno periodi difficili e incomprensioni, pertanto occorrerà evitare polemiche e discussioni con il partner. Dal punto di vista della salute, saranno settimane faticose e pesanti a causa della contrarietà di molti pianeti. Il recupero psicofisico sarà favorito a partire dal 20 grazie alla forza del Sole.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Toro

A causa dell’aspetto conflittuale di Saturno dovrai essere molto prudente nell’ambito del lavoro e dovrai risparmiare qualcosa a livello di denaro. Il periodo sarà molto incerto e travagliato. Attenzione a soci e collaboratori poco fedeli. L’amore sarà però protetto grazie al transito di Venere. Favoriti i nuovi incontri per i cuori solitari. Le giovani coppie dovranno pensare ai progetti più importanti. Il 18 e il 19 occorrerà evitare discussioni, provocazioni e polemiche con i parenti. Mese molto proficuo sotto il profilo della salute grazie al transito di Giove, Venere e Urano che consentiranno un recupero psicofisico notevole tra la fine del mese e febbraio. Massima attenzione però il 18, 19 e 25.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Gemelli

Il nuovo anno inizierà con il rallentatore per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli. I lavoratori dipendenti saranno in attesa di un cambiamento che non arriverà. I lavoratori in proprio non hanno avuto grandi novità ma sperano in una primavera migliore. Resta il fatto che prima della primavera sarà difficile avere risposte concrete. In amore per via della contrarierà di Giove e Marte sarà importante fare chiarezza per evitare discussioni, litigi e separazioni con il partner. Inoltre bisognerà evitare momenti di forte irritabilità nei confronti di amici e parenti che vorranno metterti i bastoni tra le ruote. Mercurio sarà favorevole e quindi sarai protetto dal punto di vista nervoso, ma bisognerà evitare ogni tipo di azzardo in particolare attorno al 7 e al 22.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Cancro

Il nuovo anno inizierà con il piglio giusto grazie al buon aspetto di Giove che si protrarrà fino al 10 maggio. Sarà un mese ricco di grinta, passione ed energia positivo a livello lavorativo. Ne risentirà molto l’amore. Il partner potrebbe metterti alla prova per colpa della gelosia e dei tuoi impegni lavorativi… e lo stress sarà molto elevato. I fine settimana di questo mese saranno piuttosto travagliati per i sentimenti, pertanto dovrai evitare di affaticarti per poterti rilassare. Momenti di forte tensione si registreranno a partire dal 24.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Bilancia

Tutti coloro che non si sentono a proprio agio con il proprio lavoro cercheranno nuovi stimoli e profondi cambiamenti, come ad esempio il posto fisso. Molti vorranno cambiare casa o ristrutturarla oppure discuteranno per una vendita o un affitto. Non mancheranno discussioni in amore anche a causa della confusione registrata nel mondo lavorativo. Il 17 e il 24 sarai un po’ sotto pressione e l’interferenza di parenti o amici potrebbe creare qualche dubbio in più. Dovrai curare la forma a causa del forte stress e di alcuni fastidi di salute, dalla schiena ai calcoli. Bisognerà prestare attenzione e iniziare una cura depurativa.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Leone

Saturno sarà ancora contrario a livello economico e lavorativo, ma per fortuna hai un grande coraggio e una grinta sovrumana che ti consentiranno di affrontare e superare anche i momenti più difficili. Mese neutro per quanto riguarda i sentimenti. Tutti i progetti più importanti verranno rinviati e non mancheranno le polemiche in famiglia. Cielo agitato a causa delle opposizioni di diversi pianeti. Meglio fermarsi e non appesantire il fegato con un’alimentazione sbagliata.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Vergine

Dovrai rimboccarti le maniche e fare quasi tutto da solo. Non dovrai fare azzardi in questi primi mesi del 2022. Le questioni legali si risolveranno in vista dell’estate. Grazie all’aspetto positivo di Venere e Sole ci potrà essere una riconciliazione in amore. Favoriti i nuovi incontri per i single, separati, vedovi e divorziati anche se sarai più preoccupato per le questioni lavorative. Mese interessante sul piano dell’emotività e della forza. Favorite le cure e le terapie a partire da metà mese.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Scorpione

Non ci saranno grandi garanzie a livello economico, ma ci saranno buone promesse a livello lavorativo. Saranno da scongiurare investimenti azzardati e acquisti costosi. Mese altalenante in amore. Sfavoriti i ritorni di fiamma con l’ex e le riconciliazioni in quanto ci sarà tanta voglia di investire nelle nuove emozioni d’amore. Le giornate più tese e stressanti saranno quelle dell’11 e del 19. Efficaci le cure per chi soffre di disturbi alle ossa.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Pesci

Il nuovo anno inizierà sotto buoni auspici per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci poiché ci saranno importanti sviluppi, opportunità e occasioni lavorative da cogliere al volo. Le giornate migliori saranno quelle del 7, 17, 25 e 26. Anche i nuovi incontri in amore saranno più stimolanti e interessanti. Le coppie durature potranno fissare nuove tappe e progetti. L’unico aspetto negativo sarà il transito di Marte che causerà agitazione e fatica fisica il 13, 14 e 27. Favorito il recupero psicofisico gli ultimi due giorni del mese.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2022: Acquario

Inizio dell’anno sottotono per i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario a causa del transito di Saturno. Mese di insofferenze, incertezze e instabilità economica. Ci saranno malintesi, litigi e incomprensioni con il partner e i famigliari. Gli incontri speciali in amore si avranno a fine mese. Attenzione a non sfogare l’aggressività con i famigliari e i collaboratori nel cibo. Dovrai evitare stress, fatica fisica e azzardi attorno al 19.