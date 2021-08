Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il penultimo mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Capricorno

Ottimo oroscopo per studenti o per chi vorrebbe fare un passo importante nella vita. Venere sarà nel tuo segno zodiacale. Qualcuno avrà più successo del previsto. Questo mese non farà miracoli per il portafogli ma potrà portare qualcosa in più rispetto ai mesi precedenti. Periodo ideale per chi vorrebbe vivere di un po’ di trasgressioni, emozioni e avventure amorose con persone lontane o sposate. Momento d’oro anche per le coppie che vorrebbero metter su famiglia o andare a convivere. Dopo mesi di ansie e insicurezze, dovrai prestare maggiore cura al lato estetico e iniziare cure e terapie per cercare di stare meglio. Il 9, 17 e 18 saranno le giornate più interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Sagittario

Oroscopo positivo sotto il profilo professionale per i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario sia per i giovani alle prese con i primi contratti di lavoro sia per chi ha un’attività in proprio. La situazione sentimentale sarà sempre piuttosto altalenante e ciclotimica. Per quanto riguarda le cure e le terapie, le giornate più indicate saranno quelle che vanno dal 22 al 30.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Ariete

Giove e Saturno avranno un transito importante nel tuo segno. Dal 22 non sarai più disposto a sottostare a diktat e ritardi nei pagamenti. Sarai più pronto a reagire. Il 25 e 26 saranno giornate molto importanti da sfruttare. In famiglia non mancheranno tensioni e malintesi anche a causa dello stress lavorativo. Periodo decisivo per quelle coppie in crisi da tempo. Dal 25 saranno favorite le cure per rigenerarsi dopo un periodo di forte stress, ansie e preoccupazioni. Bisogna curare di più l’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Toro

Cambio di rotta in vista per via delle necessità del momento. Non saranno più rimandabili discussioni e prese di posizione a lavoro. I problemi degli ultimi anni sono stati le spese eccessive, i mutui e i prestiti. Sentimenti in bilico anche per le coppie più salde e durature per problemi economici e lavorativi. Bisogna evitare tradimenti o scappatelle. Occorre moderare le spese in famiglia. L’11, il 12 e il 18 saranno giornate molto stressanti e pesanti anche a causa dell’opposizione di numerosi pianeti.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Gemelli

Bisogna sfruttare al meglio questo mese e il successivo per risolvere problemi di lavoro e questioni legali poiché a partire dal 2022 sarà tutto più difficile. No ai passi falsi. Non è il periodo giusto per iniziare mutui o prestiti. In amore sarai più razionale e meno emotivo. Avrai più energie a partire dal 5 novembre. Attenzione ai bronchi. Non chiuderti in te stesso e cerca sempre di circondarti di persone piacevoli e allegre.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Cancro

Con Marte e Mercurio favorevoli, potrai già iniziare a prendere iniziative importanti. Studenti e lavoratori autonomi saranno favoriti a partire dal 22. Promozioni, cambiamenti e opportunità arriveranno con il nuovo anno. Nuovi amori in vista per i single, separati e divorziati. Le coppie durature e salde supereranno ostacoli, incomprensioni e malintesi. Evita di rovinare rapporti per uno screzio. Andrebbe curata la forma fisica anche perché l’opposizione di Venere potrebbe causare maggiori tensioni, competizioni continue, instabilità emotive e spese esagerate. Occorrerebbe tenere sotto controllo nervi e insofferenza in particolare dal 9 al 23. Tutto è risolvibile con un po’ di saggezza in più.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Bilancia

Non ci saranno nuovi spunti, ma questo mese consentirà di mantenere le conquiste concretizzate di recente. Alcuni problemi burocratici o a situazioni del passato saranno risolti. Questo cielo ti consentirà di fare una scelta tra più proposte poiché hai lavorato bene in passato. Bene anche per la giustizia se da anni aspetti una sentenza a tuo favore. Sarai preso molto dal lavoro e pertanto in amore sarai meno vivace rispetto al mese precedente. La tua vita privata finirà in secondo piano. Non mancheranno stress, malintesi e polemiche con il tuo partner il 14 e 15. I nuovi amori per i single, divorziati e separati verranno vissuti con circospezione e cautela. Dovrai alimentarti con cibi sani e semplici. Dovrai controllare lo stato della tua vista.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Leone

Stelle agitate per i nati sotto il segno zodiacale del Leone. Le giornate più pesanti, stressanti e difficili saranno il 4, 5, 10 e 11. In questi casi sarà meglio cautelarsi anche perché per una parola di troppo si potrebbe passare dalla parte del torto. Le relazioni d’amore durature saranno un po’ sotto pressione, un po’ meno i nuovi amori. Potresti discutere con il partner per motivi economici, casa o per colpa di parenti poco chiari e invadenti. Dovrai cercare di moderare i picchi di orgoglio. Recupero favorito a partire dal 24.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Vergine

L’influsso di Venere porterà vantaggi nell’ambito lavorativo soprattutto a partire dal 5 novembre. Le giornate più pesati per via degli impegni saranno quelle dopo il 22. Maggiore cautela a livello finanziario soprattutto a fine mese. Per via di alcune insoddisfazioni lavorative, potresti chiedere i danni o aprire una vertenza nel 2022 oppure cambiare aria o minacciare di farlo. Favoriti i nuovi incontri. Periodo giusto per le coppie salde e durature per mettere su famiglia. Cure favorite l’8 e il 18. Non dovrai sottovalutare i segnali di stanchezza dal 23 al 28.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Scorpione

Oroscopo altalenante per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Mese caldo per l’amore. Favoriti i nuovi amori. Pericolo tradimento o gelosia per le coppie durature e salde. La vita sentimentale sarà in primo piano rispetto a quella lavorativa. Possibili fastidi alla pelle e ai muscoli. Alla fine di dicembre anche Giove inizierà a sorridere al tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Pesci

Periodo molto positivo sotto il profilo lavorativo. Massima attenzione alle spese. Favoriti i nuovi amori e anche i ritorni di fiamma. Chi invece non sarà soddisfatto della propria relazione, cercherà alcune avventure e situazioni trasgressive. Le coppie durature potranno pensare a formare o allargare la famiglia. Novembre aiuterà il recupero psicofisico. Dovrai soltanto curare qualche piccolo fastidio ai piedi e alle gambe. Dal 22 al 30 dovrai proteggerti da sforzi e rigori invernali.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2021: Acquario

Le questioni di lavoro e i rapporti sociali richiederanno particolare diplomazia. Dovrai cercare di non stancarti e stressarti molto a lavoro. Mese intrigante per quanto riguarda l’amore. Non mancheranno ostilità in famiglia per quei giovani che hanno iniziato una storia che non va bene ai genitori. Favoriti gli incontri per i single, separati e divorziati dopo il 24. Le coppie durature potranno pensare al matrimonio, alla convivenza o a mettere su famiglia. Dovrai evitare passi falsi e atteggiamenti troppo ostinati o polemici che potrebbero portare una fase di forte stanchezza anche attorno al 25. Forma fisica migliore nelle prime due settimane mentre una certa agitazione potrebbe arrivare verso il 18. Attenzione a qualche fastidio psicosomatico.

