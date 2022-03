Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il penultimo mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Capricorno

Mese decisamente positivo e più protetto del solito per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno. Dovrai affrontare tutte le situazioni più imprevedibili con tutta la tua preparazione, forza e grinta soprattutto il 17, 18, 26 e 27.

Dal punto di vista sentimentale, andrà decisamente meglio rispetto al passato anche perché prevarrà il dialogo. I single, separati e divorziati saranno più leggeri e sensuali, gelosi ma con misura.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: cosa cambia dall’anno scorso?

Dovrai dormire e riposare di più, curare maggiormente il corpo e responsabilizzare le persone che potranno aiutarti. Potrai avviare cure e terapie il 7, 8, 17 e 18.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Sagittario

Ci saranno tensioni, ansie e agitazioni a livello lavorativo. I lavoratori autonomi dovranno pianificare idee da sviluppare nei prossimi mesi. Buone notizie in arrivo dal punto di vista legale o economico. Non ti converrà vendere o acquistare perché la situazione sarà molto instabile, meglio attendere il 2023.

Oroscopo positivo molto positivo per le coppie conviventi e sposate. Periodo fertile per formare o allargare la famiglia. Favoriti i nuovi e speciali incontri per single, separati e divorziati. Per le coppie in crisi, il partner potrebbe cadere nella tentazione della trasgressione.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: cosa cambia dall’anno scorso?

Favorite le cure e le terapie a partire dalla seconda metà del mese anche perché non mancheranno malesseri e disturbi.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Ariete

Le preoccupazioni lavorative pian piano svaniranno in vista di conferme o riconferme nel 2023. Massima attenzione alle spese superflue poiché ci sarà qualche uscita di troppo per motivi famigliari.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

I nuovi amori saranno intriganti e passionali. Le coppie durature potranno pensare di formare oppure allargare la famiglia. Il mese ti saluterà con una sorpresa.

La prima parte del mese sarà molto impegnativa sotto il profilo lavorativo. Cure e terapie favorite a partire dal 17.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Toro

Sarà un mese molto agitato, teso e stressante a livello lavorativo poiché non ci saranno garanzie oppure i programmi non andranno come vorresti. Dovrai prestare massima attenzione ai soldi e agli affari, poiché potrebbero nascondere insidie e sorprese negative. Andrà decisamente meglio dopo il 22.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Mese altalenante anche a livello sentimentale dove emergeranno ambiguità, difficoltà e incomprensioni. Accordo difficile da raggiungere per separati e divorziati in materia di denaro ed educazione dei figli.

Disagio e stress nella prima parte del mese a causa delle opposizioni di Sole, Mercurio e Venere. Il periodo più delicato è quello compreso tra l’1 e il 16 novembre. Punto debole: articolazioni. Dovrai evitare di stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Gemelli

Il mese inizierà con qualche problema legale o finanziario, ma da dicembre andrà decisamente meglio. Il 2023 sarà molto produttivo e utile per tutti i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Massima prudenza dal 18 al 30.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Mese poco passionale per i Gemelli. Le coppie durature si scontreranno spesso e volentieri anche per sterili polemiche e inutili discussioni. Gli ultimi dieci giorni del mese saranno contraddistinte da una grande confusione in amore. Calma e sangue freddo.

Le spese eccessive per la casa e altri motivi familiari causeranno tensioni in tutti i rapporti. Le stelle saranno un po’ conflittuali dopo il 16.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Cancro

Mese molto più interessante e importante rispetto a ottobre per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro. Periodo giusto per chiedere cambiamenti e richieste a livello lavorativo. Massima cautela e attenzione al denaro e in generale alle spese. Andrà decisamente meglio per i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso?

Novembre riporterà in auge i sentimenti. Periodo importante e fertile sia per le coppie durature che per i single. A partire dal 12 potranno essere avviate cure e terapie utili per il recupero psicofisico. Avrai tanto bisogno di distrarti.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Bilancia

Avrai diverse occasioni per ottenere incarichi importanti e chance lavorative. Sarà un oroscopo protetto. Potrai cambiare aria tra novembre e dicembre. Dovrai fare attenzione alle spese. Dal 16 in poi con Venere e Mercurio favorevoli, i liberi professionisti potranno avere ottime possibilità e opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Favoriti i nuovi incontri e i nuovi amori. Le coppie durature dovranno fare attenzione ai tradimenti extraconiugali e a qualche incomprensione e polemica di troppo. La prima parte del mese sarà molto faticosa e soprattutto nel primo weekend sarai un po’ fuori gioco. Favorita la cura depurativa. Attenzione ad alcuni problemi e disturbi di origine reumatica soprattutto a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Leone

Da marzo del prossimo anno Saturno non sarà più contrario e potrai già da ora pianificare la tua corsa al successo. Nelle prime due settimane del mese ti sentirai stanco, stressato e ansioso per questioni lavorative.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: cosa cambia dall’anno scorso?

Cielo grigio in amore con litigi, incomprensioni e stress. Le coppie già in crisi da tempo rischieranno di interrompere per sempre la relazione d’amore. Molte situazioni sentimentali si chiariranno a partire dal 16, quando la sessualità sarà in gran spolvero. Favorite le cure e le terapie che partiranno dalla seconda metà del mese.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Vergine

Mese molto altalenante a livello lavorativo. Dovrai fare attenzione a non agitare troppo le acque a causa dell’opposizione di Giove. Dovrai accettare un compromesso e non fare le cose di fretta. Prudenza nelle spese e negli investimenti, poiché le fregature saranno dietro l’angolo. Dovrai farti consigliare bene da un esperto.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Tensioni, polemiche e provocazioni in amore durante la prima parte del mese. I nuovi amori non saranno importanti, ma dovrai evitare gli abbagli anche perché sarai distratto da questioni lavorative, economiche e pratiche. Attenzione agli ex. La prima parte del mese sarà meno stressante e più leggera, ma dal 16 cambierà tutto. Disagi, problemi di sonno e stanchezza si faranno sentire nella seconda metà del mese.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Scorpione

Difficoltà nel lavoro a causa dell’opposizione di Saturno. A metà mese potresti fare incontri lavorativi importanti oppure ricevere proposte interessanti, ma dovrai essere sempre molto attento e mantenere i nervi saldi. Problemi economici riguardanti la casa, immobili e patrimonio familiare saranno sempre in agguato.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso?

I rapporti sentimentali potranno diventare più forti e importanti. Gli incontri di questo mese saranno interessanti e anche un po’ trasgressivi soprattutto nelle prime due settimane del mese. Continuerai a mantenere le redini del rapporto sentimentale. L’energia mentale sarà altalenante. Dovrai evitare polemiche, litigi e arrabbiature. Problemi e fastidi all’apparato digerente.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Pesci

La prima parte del mese sarà molto interessante e stimolante sotto il profilo lavorativo, poiché potresti ricevere offerte e proposte davvero allettanti. Non dovrai avere paura dei cambiamenti. Dal 17 al 30 le spese saranno eccessive e sorgeranno problemi, incomprensioni e contrasti a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: cosa cambia dall’anno scorso?

Cielo molto positivo in amore sia per i single che per coloro che vorrebbero provare emozioni e avventure isolate e trasgressive. Il mese però si concluderà in modo brusco con incomprensioni, sensazione di smarrimento, alcuni momenti di collera e tradimenti inaspettati. Attenzione allo stress, all’ansia e all’insicurezza di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2022: Acquario

La prima parte del mese sarà ad alta tensione poiché sorgeranno problemi e conflitti a lavoro in quanto prevarrà il tuo desiderio di ribellione, libertà e rivalsa. Rischierai davvero di mandare tutto in aria. Dopo il 16 arriverà la quiete. Attenzione alle spese e agli investimenti.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso?

Le coppie in crisi già da tempo potrebbero arrivare a un punto di non ritorno. Gli incontri di questo mese non saranno entusiasmanti, né molto chiari. Dovrai essere prudente in amore in quanto non dovrai scambiare per passione una semplice infatuazione e al tempo stesso per sentimento un’affettuosa amicizia.

Il grande stress accumulato nelle prime due settimane dovrà essere affrontato con terapie naturali. Problemi e fastidi alla gola, alle ossa e ai muscoli. Le stelle dal 22 al 30 saranno più favorevoli per iniziare cure o rilassarsi.