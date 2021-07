Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il decimo mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Capricorno

Sarà un mese davvero difficile, impegnativo, duro, travagliato e piuttosto teso sia per i lavoratori che per gli studenti poiché Marte, Sole e Mercurio saranno contrari. Avrai più volte intenzione di lasciare e mollare tutto. Il 6, 7, 18 e 19 sarai insofferente. La situazione migliorerà a dicembre e gennaio, pertanto quei progetti a breve e medio termine non vanno abbandonati. Non andrà meglio in amore. In questo periodo difficilmente nasceranno relazioni d’amore durature, ma solo avventure e occasioni flash. Per quanto riguarda le cure, il mese inizierà nel peggiore dei modi e andrà meglio verso la fine di ottobre. Favorite le cure il 30 e 31. Dovrai organizzare al meglio la tua vita e rivedere l’alimentazione e lo sport.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Sagittario

Mese di buone intenzioni e intuizioni poiché quasi nessun pianeta sarà contrario. Interessanti le giornate del 19, 20, 28 e 29 quando potresti ricevere qualche chiamata importante. Periodo florido in amore per i single e per chi vuole instaurare una relazione d’amore parallela a un rapporto che ormai è in crisi profonda. Le coppie durature e salde potranno pensare in grande: matrimonio o figli. Occupati più di te stesso. Le giornate ideali per iniziare una cura o iscriversi in palestra saranno il 14, 15, 19, 28 e 29.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Ariete

A ottobre non mancheranno momenti di incertezza, nervosismo, frustrazione e ira per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Turbamenti e qualche tensione anche nelle coppie durature e salde. Meglio evitare conflitti e polemiche in amore. Questo mese sarà molto stressante e agitato, certo nulla di grave e insormontabile. Negli ultimi giorni del mese qualche ritardo o momento di stress in più potrebbe creare scompiglio. Meglio non sforzarsi troppo dal 27 al 30.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Toro

Periodo difficile, teso e complicato sotto il profilo lavorativo ed economico per i nati sotto il segno zodiacale del Toro. Primi incarichi importanti, sblocchi e contratti finalmente all’altezza della situazione arriveranno con la fine del 2021. Chi inizierà adesso magari dovrà accontentarsi, ma l’importante è che si muova qualcosa in prospettiva. Anche in amore non andrà di certo meglio. Le coppie già in crisi da tempo potranno concludere la relazione senza rimpianti e rimorsi. Non mancheranno polemiche e momenti di tensione anche nelle coppie salde e durature a causa dell’opposizione di Venere. Recupero psicofisico notevole dopo il 7. Favorite le cure dopo il 12. La fine del mese sarà pesante dal 23 per via dell’opposizione del Sole. Tra il 28 e il 30 potresti avere malesseri passeggeri.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Gemelli

Favoriti gli studenti e i nuovi percorsi di lavoro. Mese importante per le relazioni professionali. Si prospetta anche una proposta interessante di grande importanza. Questo non è il mese delle separazioni o dei duri contrasti per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, ma non mancheranno incomprensioni e preoccupazioni familiari. Entro la fine dell’anno dovrai chiudere tutte le situazioni difficili o legate al passato. Avrai due mesi di tempo per rivedere alcune scelte personali o famigliari. Dal prossimo anno resteranno in piedi solo i rapporti che valgono. Ottobre è il mese migliore per il recupero psicofisico. Bene le giornate del 23 e del 24 con la Luna nel segno.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Cancro

Questo è il periodo in cui bisogna gettare le basi per qualcosa di importante e nuovo poiché l’anno di grande rivelazione sarà il 2022. Devi fare piazza pulita di mille ambiguità. Ci saranno giornate piuttosto tese e nervose a metà mese. I rapporti in crisi da tempo dovranno essere risolti una volta per sempre. Periodo florido in amore per i single e per coloro che desiderano rapporti part-time. La forte tensione dei primi giorni si scaricherà sul tuo fisico, determinando giornate di ansia e nervosismo. Occorre prendersi un po’ più cura della propria alimentazione. Cercare l’armonia aiuterà a stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Bilancia

Chi esercita una professione indipendente avrà a disposizione tante combinazioni fortunate per fare quello che desidera, persino partire alla conquista di mete ambiziose. La fine dell’anno sarà interessante. Il lavoro dipendente invece avrà qualche restrizione sul piano economico. Questioni legali in via di risoluzione o buone notizie in arrivo. Ottobre rivelerà il tuo animo gentile, dolce e generoso. Le coppie che si vogliono realmente bene recupereranno una buona intimità. Un oroscopo così forte e importante consente anche di liberarsi di qualche peso. Con grande impegno si potranno superare disturbi e stanchezza. Cerca di non strafare attorno al 26 ed evita le correnti di aria alla fine del mese. Avrai qualche fastidio agli occhi.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Leone

Avrai qualche ostacolo da superare a lavoro, ma questo è il periodo giusto per chiedere promozioni e avanzamenti in vista anche perché da dicembre 2021 Giove non sarà più contrario. Cerca di sfruttare le giornate migliori: 19, 20, 28 e 29. I sentimenti saranno messi in primo piano grazie all’aspetto favorevole di Venere. Chi invece ha due storie parallele, deve stare attento perché con le stelle così complicate sarà difficile farla franca. Recupero psicofisico favorito a partire dall’11. Dal 18 sarà utile iniziare terapie. Avrai qualche fastidio reumatico passeggero, ma il tuo punto debole sarà sempre la schiena.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Vergine

Sarai molto impegnato a livello professionale e tutto il resto andrà in secondo piano. Potrebbe nascere alcuni dissidi con un collega o famigliare. Chi lavora come procacciatore d’affari o a provvigione non si aspetti molto dalla metà di ottobre, potrà recuperare a novembre. L’amore non sarà prioritario e pertanto non mancheranno incomprensioni, litigi e recriminazioni. Il 16 e il 17 saranno giornate pesanti e stancanti. Sarà meglio rallentare i ritmi lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Scorpione

Per chi ha un’attività in proprio inizierà a intravedere qualcosa di buono, purtroppo non ci saranno ancora tanti soldi ma occorrerà accontentarsi. Favoriti gli studenti e chi dovrà sostenere le prove concorsuali. Mese tranquillo in amore. A metà mese potrebbe esserci un accordo in famiglia per questioni legali o finanziarie. Le coppie che desiderano avere un figlio, in questo periodo saranno più convinte. Devi evitare eccessi e sforzi che potrebbero squilibrare le energie vitali nei giorni 14, 15 e 21. Da evitare situazioni compromettenti o rischiose il 29.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Pesci

Oroscopo fertile per qualsiasi idea. Cerca di evitare momenti di forte stress poiché rischieresti di riversare questa tensione in famiglia soprattutto nei giorni 9, 10, 23 e 24. L’amore passerà in secondo piano. Le coppie stabili non temeranno nulla. I separati e divorziati sentiranno il desiderio di vivere una nuova storia d’amore. Favorite le separazioni poiché saranno liberatorie. Non dovrai scaricare però sul partner tensioni e frustrazioni che vivrai all’esterno. L’inizio del mese sarà contrastato, ma la seconda parte aiuterà a superare fastidi legati a sbandamenti e giramenti di testa. Dal 30 Marte inizierà un transito che proteggerà il tuo segno fino a metà dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2021: Acquario

Buone notizie in arrivo sotto il profilo lavorativo. Favoriti i nuovi incontri per i single. Resteranno, non per tua colpa, incertezze per beni o spartizioni. Arriverà qualche proposta per vendere o acquistare un immobile. Cielo ottimo per chi vorrebbe sposarsi o mettere su famiglia. La parte centrale del mese sarà la migliore per il recupero psicofisico. Cure favorite a partire dal 14 grazie all’aspetto positivo di Giove, Luna e Saturno. Attenzione all’alimentazione e all’eccessivo stress.

