Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il decimo mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Capricorno

Mese di riflessione profonda in cui sarà necessario mettersi a tavolino con calma ed esaminare ogni cosa senza lasciarsi tradire da emozioni immediate. Risultati lavorativi piuttosto altalenanti e a tratti anche incerti. Massima prudenza con i soci e nelle questioni legali e rinnovi contrattuali.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2022 DI PAOLO FOX

Periodo molto conflittuale anche in amore. Rapporti molto tesi il 10, 15 e 16. Cuore più appagato a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: cosa cambia dall’anno scorso?

Il fisico sarà messo a dura prova durante i primi tre fine settimana. Disturbi e malesseri alle ossa e ai denti. Bisognerà tenere a freno la tensione nervosa. Favorite cure e terapie dopo il 23.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Sagittario

Non mancheranno ansia e paura di non farcela anche questo mese, ma dovrai farti guidar dal tuo sano ottimismo per iniziare a studiare e pianificare le tue mosse lavorative che ti vedranno vincente nel 2023. Favoriti gli studenti.

OROSCOPO PAOLO FOX GIUGNO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Andrà decisamente meglio in amore sia per le coppie durature che per i single, separati e divorziati che potranno fare incontri speciali e molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: cosa cambia dall’anno scorso?

Ora potrai affrontare con maggiore serenità un problema fisico che si era manifestato negli ultimissimi mesi. Potrai iniziare una cura disintossicante sotto controllo di un esperto e alcune cure per la bellezza della pelle.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Ariete

Cielo positivo per nuovi accordi e collaborazioni lavorative. Non dovrai troppo distratti da problemi e questioni familiari. Massima cautela e calma con soci e colleghi a lavoro, in quanto potresti facilmente perdere la calma.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Chi vive due storie parallele in amore, potrà subire forti contraccolpi. Ottobre non è un mese passionale e ti sentirai molto spaesato e distratto. Attenzione alle questioni legali, dispute, accordi, discussioni, accuse e problemi con enti.

OROSCOPO PAOLO FOX LUGLIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Dovrai evitare qualsiasi azzardo nei fine settimana a causa di alcune forti opposizioni planetarie. No agli sforzi eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Toro

Forse pensi troppo al denaro e rischi di fare passi falsi a livello lavorativo. Dovrai prendere decisioni importanti a livello professionale per il tuo futuro. La situazione non sarà affatto facile a causa degli aumenti e della situazione internazionale.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Calma piatta in amore, tranne qualche tensione o polemica di troppo dopo la metà del mese. Le storie in crisi da tempo giungeranno a una definitiva conclusione.

OROSCOPO PAOLO FOX SETTEMBRE 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

La fine del mese sarà molto stressante e concitata. Dovrai evitare situazioni stressanti e provare qualche esercizio di meditazione il 24, 25, 26 e 27.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Gemelli

Riconferme e notizie positive sotto il profilo lavorativo, ma dovrai sempre prestare massima attenzione al denaro perché il 2022 è piuttosto pesante e incerto.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Dopo un settembre pesante, dovrai recuperare il tempo perduto in amore. Mese molto importante, attivo e significativo per i sentimenti. Le coppie salde potranno programmare progetti importanti in vista del 2023. Favoriti gli incontri e le conoscenze per single, separati e divorziati.

OROSCOPO PAOLO FOX AGOSTO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Massima cautela il 7, 8, 21 e 28. La fine dell’anno porterà con sé un recupero psicofisico importante.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Cancro

Agitazioni, scontri e diverbi a lavoro. Sarà un mese molto teso e stressante. A fine mese potranno arrivare soluzioni e vie d’uscita da situazioni complesse e potresti ricevere una bella proposta o risposta.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso?

Bisognerà proteggere i legami sentimentali di vecchia data. Discussioni e diverbi legali per ex coniugi e con i parenti. No gesti azzardati. Attenzione allo stress, soprattutto a metà mese. Il recupero arriverà alla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Bilancia

Le spese saranno sempre tante, ma dovrai sfruttare diverse occasioni lavorative e proposte professionali grazie al transito di Venere. Favoriti gli studenti.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Periodo di rinascita anche in amore, amicizia e conoscenze. Gli uomini saranno comunque molto presi dal lavoro e potranno verificarsi diverbi e discussioni accese in famiglia. Non mancheranno ansie e agitazioni. Conflitti emotivi e personali il 9 e 10 e dopo il 23. Favorite le cure per depurare il tuo organismo. Dovrai mangiare sano e non dovrai saltare i pasti.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Leone

Oroscopo molto positivo e attivo sotto il profilo lavorativo per i nati sotto il segno zodiacale del Leone. Le giornate migliori per definire al meglio le strategie lavorative saranno quelle del 10, 14, 18 e 19.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: cosa cambia dall’anno scorso?

Cielo interessante anche in amore grazie al transito di Venere. Favoriti incontri e conoscenze per i single, separati e divorziati. Periodo florido anche per le coppie durature, anche se si verificheranno incomprensioni e litigi verso la fine del mese. L’ultima settimana del mese dovrà essere gestita con massima calma e cautela. Dovrai essere più attento anche a tavola. Dovrai eliminare alcol e cibi grassi, adottare una dieta leggera. Piccoli disturbi digestivi a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Vergine

Marte sarà ancora contrario e quindi non mancheranno ansie, preoccupazioni, agitazioni e contrasti a livello lavorativo. Saranno invece favoriti gli studenti, chi lavora in proprio, insegnanti ed educatori.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Cielo agitato anche in amore a causa di alcuni litigi, incomprensioni e provocazioni. Verso la fine del mese andrà decisamente meglio. Massima prudenza sul piano psicofisico a causa dell’opposizione di Marte che si farà sentire molto tra il 13 e il 15.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Scorpione

Diverbi e tensione a livello lavorativo per questioni prettamente economiche. Molti dovranno accontentarsi in vista di buone notizie in arrivo verso la fine del mese. Qualche disputa legale si dovrà risolvere soltanto agli inizi del 2023.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso?

Mese migliore per le coppie in crisi. Nuovi e piacevoli incontri per i cuori solitari, che dovranno vivere senza pregiudizi o limitazioni. A fine mese potrebbe esserci un chiarimento definitivo. Dovrai evitare distrazioni e qualsiasi tipo di azzardo, soprattutto a fine mese. Favorite le cure per la pelle.

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Pesci

Oroscopo tutto sommato positivo sotto il profilo lavorativo per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci, in particolar modo a partire dal 23 quando il Sole e Venere inizieranno un transito positivo. A fine mese avrai infatti una visione più ottimista del futuro. Dovrai però mantenere i nervi saldi. Non dovrai esporti molto a livello economico.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: cosa cambia dall’anno scorso?

Mese di recupero per i cuori solitari. Favoriti gli incontri a fine mese. Le coppie salde e durature staranno decisamente meglio rispetto a settembre. Fastidi nella settimana che va dal 24 al 30. L’1, il 13 e il 14 metteranno alla prova anche le persone più diplomatiche. Favorite le cure e le terapie a partire dal 23.

OROSCOPO PAOLO FOX APRILE 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Paolo Fox Ottobre 2022: Acquario

L’autunno risveglierà nuovi interessi grazie al buon aspetto di Marte, Venere e Sole. Mese interessante per le compravendite. Gli artigiani e i lavoratori autonomi riceveranno notizie positive. Cielo favorito per gli studenti. La fine del mese sarà piuttosto altalenante e sottotono.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso?

In amore si supereranno ostacoli e problemi di varia natura. Le coppie salde vorranno pensare al matrimonio, alla convivenza o a mettere su famiglia oppure ad allargarla. La fine del mese causerà la rottura di rapporti inutili.

OROSCOPO PAOLO FOX MAGGIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Ottobre favorevole dal punto di vista psicofisico fino al 23, ma l’ultima settimana sarà molto stressante e pesante. Evita polemiche, distrazioni e rischi il 24, 25 e 26. Queste saranno giornate con fastidi, problemi, emicrania e agitazione generale che potrebbero portare problemi.