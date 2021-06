Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il nono mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Capricorno

Si inizia a muovere qualcosa per il 2022. I progetti aumentano. Bisogna prestare però molta attenzione alle spese in quanto la contrarierà di Mercurio invita a evitare la fretta e l’approssimazione. A fine mese potresti avere un faccia a faccia con una persona che proprio non sopporti e dovrai sfoderare la tua arma, la totale indifferenza. Cielo efficace per i sentimenti a patto però che si dimentichino le complicazioni del passato. Single e divorziati insoddisfatti e scoraggiati. La stanchezza si farà sentire a partire da metà mese. Serve prudenza per non rischiare. No agli sforzi eccessivi e a trasferire malumori lavorativi sul tuo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Sagittario

Periodo positivo sotto il profilo lavorativo poiché Venere e Mercurio sono favorevoli. Momento ideale per il recupero. Occorre risolvere questioni legali e vertenze entro novembre o al massimo dicembre. Le coppie supereranno ostacoli, avversità e incomprensioni recenti a partire dalla metà del mese. Problemi per chi vuole divorziare o separarsi poiché il partner sarà piuttosto ostile e duro. Attenzione ai tradimenti, non bisogna ricadere nell’errore. Dal 16 settembre in poi si può recuperare dal punto di vista fisico e mentale.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Ariete

Momenti di incertezza, stress, tensioni e incomprensioni a lavoro a causa di cambiamenti di rotta o chiusure che non accetti o non desideri. L’occasione di uscire da questo periodo piuttosto travagliato si avrà alla fine dell’anno. Turbamento e incomprensioni anche in amore a causa del lavoro. Il 29 e il 30 saranno giornate piuttosto effervescenti. L’inizio del mese parte bene, ma dalla metà cambia tutto per colpa di qualche ritardo o momento di stress. Meglio non sforzarsi troppo dal 27 al 30.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Toro

Periodo incerto e ad alta tensione sotto il profilo lavorativo, soprattutto attorno al 10 e al 17. I più giovani potrebbero avere un primo contatto importante, anche se si tratterà di lavori part-time. Desiderio di riappacificazione in amore, ma se al tuo fianco c’è una persona gelosa e ossessiva le polemiche potrebbero tornare a essere insidiose soprattutto dopo il 17 poiché potrebbero nascere forti incomprensioni e dubbi sulla relazione d’amore. Marte favorevole fino al 15 e ti conviene trovare serenità nelle piccole cose. Bene dal 24 con la Luna nel segno.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Gemelli

Dopo un agosto pericoloso ti attendono novità, giornate creative, opportunità, proposte alternative e cambiamenti in vista sotto il profilo lavorativo. Periodo florido in amore sia per le coppie durature sia per i single e divorziati. Favorite le nuove storie d’amore e le emozioni occasionali. Marte aiuta il recupero psicofisico, dopo tre mesi di fuoco. Sole, Luna e altri pianeti promettono bene per tutte le iniziative che partono domenica 26.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Cancro

Settembre sarà un mese piuttosto altalenante sotto il profilo occupazionale per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro. Tutta colpa della confusione e dell’incertezza. Le coppie durature potrebbero attraversare un periodo difficile a causa di discussioni e fraintendimenti. Favoriti gli incontri per i single dalla seconda metà del mese. Chi ha due piedi in una scarpa dovrà prendere una decisione definitiva e importante. Stai mettendo a dura prova il tuo fisico e qualche problema allo stomaco e ai dolori articolari potrebbero arrivare dopo il 15 e attorno al 22. I miglioramenti fortunatamente non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Bilancia

Mese ricco di persone nuove, situazioni in movimento e proposte lavorative grazie all’ottimo aspetto di Giove, Mercurio, Venere e Saturno. Con questo cielo si possono fare richieste e ottenere successi, senza però pretendere la luna. Favoriti esami e prove. Le coppie in crisi da tempo scoppieranno con più facilità rispetto al passato. Chi si è sposato da poco sentirà il desiderio di avere un figlio. Favoriti gli amori tra persone di età molto differente. Mai come in questo momento c’è bisogno di qualche garanzia in più e di avere al proprio fianco una persona forte. Aiuta il sonno con tisane naturali e cerca di alimentarti in maniera sana. Una piccola infiammazione da curare, pelle e muscoli affiatati.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Leone

Cielo agitato per quanto riguarda i rapporti di lavoro. Trasferimenti o cambiamenti rimandati o ritardati, scatenando rabbia e ira. Tensione o perplessità anche in amore. Favoriti gli incontri piacevoli e non definitivi. Il 21, 22, 26 e 27 sembrano essere più passionali. Le emozioni sono libere di volare in alto. Nella prima parte del mese potrebbero nascere qualche tensione di troppo, pertanto cerca di rilassarti.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Vergine

Torna la voglia di combattere e di avere buoni risultati. Una nuova proposta può aiutare a recuperare terreno e a tentare una scalata. Valorizzati i liberi professionisti. Cielo favorevole per i giovani in cerca di occupazione, magari solo part-time. Settembre porta lungimiranza. Venere e Plutone sono beneauguranti per i nuovi incontri, a scaldare le passioni e a rinvigorire la sessualità. Mese fertile per pensare ai figli, alla convivenza o al matrimonio. La forma fisica torna buona. Cielo in miglioramento anche per chi deve risolvere un problema. Disturbi passeggeri attorno al 19. Non bisogna sottoporsi a sforzi nulli. Attenzione a tagli e bruciature.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Scorpione

Cielo promettente per nuovi percorsi lavorativi e situazioni in movimento. Puoi iniziare a fare progetti lungimiranti. Attenzione alle questioni legali anche perché Giove è contrario. Con Venere nel segno dal 10, arriva una buona intuizione in più e la giornata di lunedì potrebbe essere di riferimento da questo punto di vista. I sentimenti vanno portati avanti a qualsiasi costo. Venere illumina la tua vita sentimentale negli ultimi dieci giorni del mese. Le coppie durature possono pensare ai figli e al matrimonio. Da fine dicembre, Giove inizierà un transito importante. Torna alle cose semplici e alimentati con cibi sani. Lo stomaco quest’anno è un po’ più affaticato del solito. Favorite le cure e le terapie a partire dall’11.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Pesci

Presta molta attenzione al denaro poiché l’estate dal punto di vista finanziario ti è costata molto. Andrà meglio per le opportunità e occasioni lavorative. Da fine dicembre, Giove sarà nel tuo segno e sarà il periodo perfetto e ideale per mettere in cantiere progetti e programmi che inizieranno in sordina ma proseguiranno meglio nel futuro. Periodo di riappacificazione in amore. La vita in casa è sempre motivo di piccole ansie, ma il buon aspetto di Venere aiuterà soprattutto dopo il 20 a realizzare una vita completamente nuova. La forma fisica è discreta. La prima parte di settembre è migliore rispetto all’ultima, ma in questi giorni devi risolvere una questione di lavoro. Problemi allo stomaco. Le ansie diventeranno troppe dal 23 al 26 e sarà davvero difficile mantenere la calma. Occorre evitare distrazioni nell’ultima settimana del mese.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2021: Acquario

A lavoro non mancheranno tensioni, ansie e diverbi. Dal punto di vista finanziario ci vogliono equilibrio e saggezza poiché sono aumentate le spese. Qualche problemino di troppo per le coppie durature. Cielo particolare per i single, divorziati e separati. Favorite le cure dopo la seconda metà del mese. L’opposizione di Giove e Saturno causeranno situazioni pesanti da sopportare nel lavoro e in casa. Con il passare dei giorni il vigore fisico è destinato a migliorare, ma il meglio arriverà solo se cerchi di dimenticare qualche triste trascorso, scaricando tensioni nate negli ambiti lavorativi o familiari.

