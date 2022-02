Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il nono mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Capricorno

Oroscopo deludente per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno a causa di una crisi di lavoro o un rallentamento. Non sarà un periodo ricco, ma molto pesante, faticoso e stressante.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2022 DI PAOLO FOX

Andrà decisamente meglio in amore. La metà del mese sarà molto intrigante per le relazioni e per programmare nuovi progetti in vista del prossimo anno. Ci sarà un feeling speciale con i Pesci e gli Scorpioni. Gli amori nasceranno o finiranno anche senza una ragione.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: cosa cambia dall’anno scorso?

Grazie al buon aspetto di Venere e Sole, si potrà recuperare molto bene a livello psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Sagittario

Ci saranno contrarietà, ostacoli e problemi a lavoro. Dovrai evitare polemiche e stress. Coloro che lavorano in politica, nello spettacolo, a contatto con il pubblico o svolge attività creative avranno ripensamenti o dovranno discutere per affermarsi. Ci saranno ritardi nei pagamenti e rimborsi. Dovrai armarti di buona pazienza e puntare direttamente al 2023.

OROSCOPO PAOLO FOX GIUGNO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo altalenante anche in amore. Dovrai evitare distrazioni e tradimenti. I fine settimana del mese saranno più complessi e attorno al 24 ci sarà una sorta di resa dei conti. Il lavoro tenderà a prendere il sopravvento sull’amore, pertanto le coppie dovranno dialogare di più. Per i single, separati e divorziati sarà utile concedersi all’amore senza però promettere nulla.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: cosa cambia dall’anno scorso?

Agitazione, stress, fatica e tensione attorno al 10, 16 e 24. Non dovrai perdere la pazienza e dovrai evitare complicazioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Ariete

Studenti e lavoratori saranno favoriti da un contesto astrologico molto importante. Il transito di Marte porterà con sé tanta energia durante le giornate dell’11, del 12, del 13 e del 16.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Situazione astrologica molto positiva sia per le coppie durature ma anche per le coppie formate da poco che vogliono costruire il proprio futuro. Si potrà sanare qualche problema legato al passato. Periodo di riscatto per single, separati e divorziati. Le amicizie appagheranno molto.

OROSCOPO PAOLO FOX LUGLIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

La schiena e la testa resteranno i tuoi punti deboli. Dopo due anni deludenti, ti sentirai più forte ed energico. Mese di grande recupero e di grandi sensazioni positive.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Toro

La combinazione planetaria, che vedrà protagonisti Sole, Venere, Urano e Plutone, porterà positività, tanta forza ed energia a livello lavorativo nelle giornate del 14, 15, 23 e 24. Dovrai risparmiare e fare scelte drastiche.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Venere per buona parte del mese sarà dalla tua parte. Cielo fertile per le coppie che vorranno un figlio. Favoriti i nuovi incontri e le nuove relazioni d’amore che potrebbero basarsi su una forte attrazione fisica.

OROSCOPO PAOLO FOX MARZO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Dovrai evitare tensioni, contrasti e polemiche. Calo di tono il 7, 8 e 21.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Gemelli

Il tuo cambiamento a livello di atteggiamento e comportamento porterà i suoi frutti sia nell’ambito lavorativo che in quello della formazione professionale. Sarai più forte e reattivo. Promozione o nuovi incarichi in arrivo. Molti pianeti sosterranno il settore delle conoscenze e delle amicizie.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

In amore non andrà allo stesso modo. Oroscopo deludente e altalenante sotto il profilo sentimentale. Ci saranno momenti di grande agitazione e tensione nelle coppie.

OROSCOPO PAOLO FOX AGOSTO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Le prime settimane saranno molto stressanti. Giornate prive di energia quelle del 9, 10 e 23. A fine mese riscontrerai problemi all’intestino e allo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Cancro

Oroscopo prudente perché si potranno verificare diverse situazioni spiacevoli a lavoro. Dovrai stare attento all’umore. Sarà in corso una rimodulazione di tutta la tua situazione professionale e non solo.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso?

Tornerà il desiderio di dialogare e confrontarsi anche in quelle coppie litigarelle. Occorrerà evitare scontri e vendette nei confronti di persone che non fanno più parte della tua vita. Le coppie che vorranno sposarsi, dovranno riprogrammare il tutto a causa di alcuni ritardi. Favorite terapie e cure estetiche e personali. Dovrai fare più passeggiate all’aperto e fare sport.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Bilancia

Favoriti gli studenti e coloro che accetteranno un nuovo incarico lavorativo. A causa dell’opposizione di Giove non si potranno risolvere subito contenziosi legali o finanziari, né vertenze.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

L’amore tornerà prepotentemente nella tua vita, soprattutto negli ultimi dieci giorni del mese. Possibili incontri speciali e riappacificazioni per i cuori solitari. Mese di grande recupero psicofisico grazie al transito del Sole. L’umore sarà un po’ ballerino ma avrai in compenso tanta energia. Favorite le cure a partire dal 26 per il tuo benessere e interventi estetici.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Leone

Oroscopo faticoso e ad alta tensione lavorativa per i nati sotto il segno zodiacale del Leone. Ti rimetterai in gioco. Sarai più forte e tenace di prima. Possibilità di recupero di rimborsi, somme di denaro e anticipi a partire dal 23.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: cosa cambia dall’anno scorso?

Non dovrai metterti in competizione con il partner per farti valere o dimostrare quanto tu sia importante. Sarebbe deleterio per entrambi. Programmerai il futuro con il partner in merito alla casa, figli o matrimonio. I cuori solitari dovranno dedicare più tempo ai sentimenti. Favorito il recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Vergine

Stress, agitazione e paura per spese di troppo, mancati pagamenti e questioni lavorative spinose e altalenanti. Con l’arrivo del prossimo anno potrai pensare a cambiare squadra o fare qualcosa in più. Favoriti accordi part-time.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Via libera ai desideri e all’amore a settembre. L’Oroscopo consiglia di essere prudenti e comprensivi. Se ci sono stati tradimenti, qualcuno tornerà all’ovile. Questo mese può essere quello giusto per l’amore ritrovato. Massima attenzione alla gelosia e ai tradimenti. Le prime settimane del mese saranno un po’ sottotono e ricche di ansia, agitazione e stress. Favorite cure e terapie per il benessere dopo il 20.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Scorpione

Mese importante per tutti coloro che stanno cercando un nuovo indirizzo professionale. Si potranno sperimentare nuove situazioni innovative. Salirà la voglia di cambiare tutto in lavoro. Il mese si chiuderà con la Luna nel segno che porterà buone iniziative.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso?

Ritorneranno fiducia e slancio nei rapporti nuovi. Le storie d’amore sbocciate in estate risulteranno essere discontinue. Problemi di troppo in famiglia con genitori, figli e parenti perché da qualche tempo si spende troppo e si guadagna poco. Dovrai moderare agitazione e aggressività verbale soprattutto il 7, 8, 14 e 21. Dovrai allontanare i polemici e seccatori.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Pesci

Insoddisfazione e inquietudine saranno sempre all’ordine del giorno. Dovrai anche ripensare alla tua vita professionale ed effettuare qualche taglio a livello economico. Sarà utile risparmiare e ponderare spese, investimenti e costi. Non mancheranno momenti di lotta e tensione a lavoro contro persone che cercheranno di metterti in cattiva luce.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: cosa cambia dall’anno scorso?

I sentimenti passeranno in secondo piano e le coppie fragili verranno messe a dura prova. Grande agitazione per chi vive due storie parallele. Dovrai evitare distrazioni e tradimenti. Ci saranno discussioni per figli, casa e denaro. Dovrai evitare strapazzi a fine mese mentre dovrai prestare attenzione ad alcuni piccoli fastidi attorno al 16. Stomaco e testa resteranno i tuoi punti deboli.

OROSCOPO PAOLO FOX APRILE 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: Acquario

Oroscopo migliore rispetto a quello del mese precedente per i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Dovrai cercare di portare a termine gli impegni assunti e concentrarti di più sulle occasioni che potranno aprire nuove strade.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso?

Attenzione all’invadenza di parenti o persone impiccione nella tua vita sentimentale e familiare. Per i cuori solitari sarà utile evitare conoscenze e storie con persone distanti o già legate sentimentalmente. In realtà l’Acquario vorrà trovare un’amicizia amorosa senza troppi impegni. Forma fisica in grande ripresa. Favorite le cure dietro consiglio medico.

OROSCOPO PAOLO FOX MAGGIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI