Oroscopo della settimana 10-16 febbraio 2020

ariete Nei prossimi giorni dovreste dare la priorità ai compiti importanti anche se non sono urgenti, invece di concentrarvi su questioni che ritenete fondamentali. Concentratevi sulle sfide stimolanti e non sulle sciocchezze, come fate di solito

toro Siete un Toro, quindi siete ambiziosi, ostinati, tenaci e diligenti. Ma rischiate spesso di trascurarvi, dormite male, mangiate peggio e bevete caffè o altre schifezze. Inseguite i vostri sogni e i vostri progetti ma non dimenticate di curarvi, non trascurate la vostra salute, altrimenti che toro siete?

gemelli Nei prossimi giorni cercate di dare un ruolo importante al senso del dovere, alla dedizione e all’impegno. Se date una direzione giusta alle vostre priorità avrete una creatività stimolata…altrimenti vi metterete a disegnare porcherie senza senso con la vostra creatività. A voi la scelta

cancro Cercate di evitare di preoccuparvi dell’opinione degli altri. Mischiate pure il sacro al profano…sperimentando potreste trovare interessanti combinazioni di vita che sono più stimolanti per voi. Finalmente potete dare un pò di brio a quella che voi chiamate noia

leone I cambiamenti spesso portano tante novità positive ma a volte sono anche causa di qualcosa di negativo per chi non riesce a stargli dietro. Come i robot, internet, gli smartphone. Voi cosa state facendo per adattarvi ai cambiamenti? Volete essere vittima delle novità o trarne vantaggi? Dai pensateci un pò…che ogni tanto sapete farlo

vergine Siete bravi a fare autocritica. Siete in grado di capire quando avete un’ottima idea ma che ancora va perfezionata prima di renderla pubblica. Forse a volte esagerate però, pensate troppo e siete troppo severi con voi stessi. Vi basta qualche ritocco, non soffermatevi troppo, tanto a criticare ci pensano comunque gli altri

bilancia Nei prossimi giorni dedicatevi di più a quello che amate. Anche se siete pessimisti siete in grado di apprezzare la bellezza pura. Quindi per trarre ispirazione date la vostra attenzione a ciò che vi fa stare bene. Tanto vale essere pessimisti con piacere e bellezza

scorpione In questi giorni avrete modo di allargare la vostra cerchia di amicizie voi dello scorpione, anche se in realtà alcune personalità usciranno dalla vostra cerchia. Ma avrete alleanze migliori e quindi migliori collaborazioni. Visto che quando volete riuscite a non essere antipatici? Forse…

sagittario Quando seguite le vostre emozioni più intense state seguendo il vero Sagittario che è in voi. E anche quando abbassate un pò la guardia per permettere al mondo di conoscervi meglio. In questi giorni vivrete esperienze simili potrete ringraziare o incolpare il fatto di essere dei Sagittari.

capricorno Questi giorni per voi del Capricorno potrebbero essere sorprendentemente produttivi. Qualcosa che finora vi sfuggiva e non riuscivate a comprendere potrebbe rivelarsi molto più chiaro e facile da capire, anche grazie al caso. Visto? Dove non arriva il vostro cervello arriva la fort…hem, il caso!

acquario Forse siete in una situazione poco piacevole per voi o state vivendo un momento di blocco. Ma in realtà se riuscirete ad usare un vostro talento in una situazione inaspettata, potrete aprire nuove prospettive di fronte a voi. Anche il talento ad essere stupidi può esservi d’aiuto eh….fino ad un certo punto.

pesci Le Stelle, cari nati nei Pesci, vi stanno chiaramente chiedendo una cosa: dedicatevi con passione e disciplina alle vostre migliori forme d’espressione, ai vostri talenti, così quando arriverà il vostro momento, sarete pronti ad accoglierlo e sfruttarlo. Quando arriverà? Beh, le Stelle non possono dirvi proprio tutto eh