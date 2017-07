Oroscopo della settimana 10-16 Luglio

Professionalmente sta cambiando qualcosa. Potreste anche assaporare la vittoria. In coppia vivrete in un clima sereno, ma da single avrete sempre voglia di piccante

Marte è nel vostro segno, ma per darvi piaceri. Sarete in grado di aprire porte che prima pensavate impossibili da oltrepassare. Sfruttate l’ispirazione artistica del vostro cuore per la vostra crescita personale

Siete davvero bravi a trasformare la noia in voglia di fare. Se eviterete di essere polemici e dimostrerete di essere grati, la giusta ricompensa non tarderà ad arrivare.

scorpione

La Luna vi rende inquieti. Non siete in grado di vivere serenamente il vostro presente. Sarete un pò distratti e deconcentrati. Seguite il vostro corpo e non fate finta di non aver bisogno di riposo. Serve autocontrollo.