Oroscopo della settimana 12-18 Giugno 2017

Qualcuno vi ronza intorno e sembra non voler mollare la presa. Non siete voi a dover aspettare loro, ma loro a dover attendere la vostra decisione. Mercurio saprà guidare il vostro cuore.

Non importa se Giove è contro di voi. Nettuno rende possibili i vostri sogni. In questi giorni il vostro cuore cambierà. L’ottimismo sarà parte di voi. E’ il momento del vostro recupero.

bilancia

C’è qualcosa che non quadra, non ingrana. Forse siete voi che non riuscite a reggere il passo. Ma la Luna vi viene in soccorso, a patto che siate più liberi e meno pensierosi. Resistete, non è il momento di fare rivoluzioni