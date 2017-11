Oroscopo della settimana 13-19 Novembre 2017

La vita quotidiana vi opprime e la vostra corazza non sempre può proteggervi. L’amore è a portata di mano ma voi lo evitate senza troppi problemi. Il vostro cuore è difficile da catturare in questo momento.

I pianeti vi danno voglia di cambiamento. Siete pigri e distratti, per andare a segno dovrete trovare la giusta alleanza. In coppia va tutto bene, ma potrebbe andare meglio, forse un’esperienza divertente insieme potrebbe aiutrvi

Sole, Giove e Venere vi portano ad alta quota, il vostro rapporto sentimentale va alla grande. Se siete single non siate pantofolai, uscite e divertitevi come se aveste 18 anni, siate protagonisti delle serate

State cercando nuove emozioni e in questo Venere vi può essere d’aiuto. In alcuni momenti ricevete tante critiche, ma se i risultati vi danno ragione non avete motivo di prenderle in considerazione. La Luna potrebbe riservare delle sorprese sentimentali

In questo momento tutto può succedere. Potrete aprire il vostro cuore, ma attenti a non scoprirvi completamente. A lavoro potrebbero arrivare delle soddisfazioni

Saturno vi guida verso la vittoria. Finalmente potete sfruttare la vostra saggezza. Andateci piano con le spese. Per trovare la svolta in amore, lasciatevi andare.

acquario

Siete pieni di energia e volete fare un bel salto. Gli eventi non vi danno tregua. Qualcosa potrebbe distrarvi lasciandovi l’amaro in bocca. In coppia ci sono dei momenti in cui barcollate, ma basta poco per farvi riprendere