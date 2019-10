Oroscopo della settimana 14-20 ottobre 2019

ariete Date ascolto alle persone che offrono illuminazioni su voi stessi, cari Ariete. Sono loro quelli che veramente vi amano. Questo ragionamento potete farlo anche con gli estranei e gli animali, se vi propongono spunti interessanti. Lontani dalla negatività, quindi. Gli idioti alla larga!

toro A volte ci fissiamo su problemi inesistenti. Forse quella che percepisci come una minaccia non lo è veramente. Quindi vi faccio una domanda: ora che avete capito che la minaccia non esiste, quale è il vostro obbiettivo adesso? Non siete mica il giustiziere che sparisce perchè sparisce il cattivo voi. Continuate e cercate di capire in che direzione. Non combattete con i mulini a vento

gemelli Dovreste reinventare la vostra vita come un racconto fantastico, immaginando gli eventi del “mondo reale” come elementi di una storia fantastica. Perché questi racconti sono come sogni a occhi aperti, che rivelano i desideri della parte più profonda di voi. Dovete prendere coscienza dei vostri desideri.

cancro Nei prossimi giorni avrete dei super poteri. Sarete in grado di aprire le persone e scavare a fondo nella loro anima. Ci potrebbero essere delle sorprese, nel senso che potreste scoprire la differenza tra quello che sembrava e quello che realmente è. Ma quasi sempre entrare in profondità sarà molto stimolante per voi. Mettete l’elmetto da minatore, la torcia e iniziate a scavare, fannulloni!

leone I prossimi giorni saranno un periodo favorevole per riavvicinare alla verità alcuni ricordi imprecisi e per abbandonare qualsiasi illusione che possa distorcere la vostra comprensione della realtà. Non sempre i ricordi sono la realtà e poi voi con la vecchiaia iniziate anche a perdere qualche colpo

vergine Amare è facile e ci sono molti modi per farlo. Siete così assetati di meraviglie che solo il meraviglioso ha potere su di voi. Tutto quello che non potete trasformare in qualcosa di meraviglioso non vi interessa. La vita si restringe e si allarga in proporzione al nostro coraggio

bilancia Metafora: inchiodare al muro un biscotto, non serve a nulla, inutile usare altri chiodi. Sprechereste tempo ed energie. Usate il vostro tempo per costruire qualcosa di migliore con i vostri chiodi. Inchiodate ciò che può essere inchiodato

scorpione Probabilmente, negli ultimi tempi avete sepolto o nascosto i vostri sentimenti così bene da aver dimenticato voi stessi dove si trovano. Se così fosse, Scorpione, le prossime settimane saranno il periodo ideale per rimediare. Sarete più forti e fortunati che mai se ritroverete e celebrerete i vostri sentimenti nascosti e i vostri segreti sepolti.

sagittario Non esiste rosa senza spine. Mentre alimentate la vostra visione di un paradiso terrestre, e fate quel che serve per realizzarla, dovreste includere un elemento di contrasto creativo. Quell’intoppo, quell’interrogativo, quell’affascinante mistero sarà essenziale per farvi rimanere onesti e pronti e darà credibilità al vostro impegno idealistico.

capricorno Probabilmente state cercando da tempo di far maturare un fantastico seme, che ora sta per germogliare. Forse per la fioritura dovrete aspettare il 2020, ma scommetto che state già assaporando la piacevole e misteriosa attesa. Tranquilli, sarà un meraviglioso frutto…

acquario Avete blocchi mentali che a voi sembrano indistruttibili e che probabilmente vi limitano in tanto durante la giornata. Ma in realtà basta davvero poco per frantumarli in un attimo, come farebbe una pallina da tennis contro una finestra. Quindi vi invito a iniziare a giocare a tennis in questi giorni, se volete essere felici miei cari

pesci Avete un desiderio di purezza e nei prossimi giorni vi invito a impegnarvi a rispettare princìpi simili nella vostra sfera d’azione. Non lasciate che le vostre offerte siano corrotte. E neanche che lo siano quelle che ricevete dagli altri. Cercate di essere impeccabili. Il falso e le imitazioni non servono a nulla

MarcoC