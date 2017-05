Oroscopo della settimana 15-21 Maggio 2017

ariete Venere torna da voi con forza. I vostri sentimenti si riaccenderanno, forse per una vecchia conoscenza o forse per una nuova. In ambito professionale non è più tempo di girare intorno, prendete le vostre decisioni in maniera convinta e convincente

toro Siete stanchi delle polemiche e delle parole dette a caso. Marte vi da la giusta soluzione a lavoro e suggerisce, ai single, di essere più aperti e morbidi

gemelli Liberatevi di ciò che è superfluo. Marte vi darà la forza necessaria per raggiungere i vosti obbiettivi. Ora o mai più, questa è la settimana per agire con decisione e le stelle sono dalla vostra parte

cancro Siete ad un pizzico da un incontro positivissimo; il peggio ve lo state per lasciare dietro insieme alle delusioni. Se non avete prima fiducia in voi stessi non riuscirete ad averla negli altri

leone Avete voglia di sentirvi allegri, festanti, di conoscere nuova gente e di essere voi stessi. Questi giorni potrebbero essere adatti alle vostre esigenze

vergine Vi sentite fuori fase, come se quello che pensate fosse diverso da quello che fate. Marte vi fa sentire confusi e non riuscite a fare a meno del controllo. Rimanete calmi

bilancia Il clima tra voi ed il resto delle persone diventa più disteso, anche in ambito lavorativo. Venere si allontana da voi e finalmente potrete essere più sereni

scorpione A poco vi tornerà utile la sofferenza, è il momento di reagire e agire, non di versare lacrime. Non abbiate paura, Giove è dalla vostra e potrebbe svoltare la vostra vita a breve

sagittario Marte e Saturno fanno emergere i vostri veri pensieri. Ma dovete arrivare a fondo. Siate più liberi e soprattutto più sinceri con voi stessi

capricorno Almeno per una volta provate ad essere più flessibili. Riuscireste ad assecondare meglio i cambiamenti che vi attendono. Vi converrebbe essere meno litigiosi possibile ed essere il più possibile flessibile ai cambiamenti

acquario Saranno giorni sereni per voi, le stelle vi faranno sentire meglio. Avrete un rapporto pacifico con il vostro partner ed anche a lavoro non vi sentirete come dei disadattati. Venere vi darà le sue opportunità, starà a voi decidere quali cogliere

pesci Vivete con la pressione di voler bruciare le tappe. Rilassatevi, Marte potrebbe portarvi nella direzione sbagliata, dandovi soluzioni facili e scontate. Quello di cui avete bisogno è la stabilità, non una sveltina. Non fatevi prendere dalla fretta