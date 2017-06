Oroscopo della settimana 19-25 Giugno 2017

ariete Mercurio per voi è adrenalina allo stato puro. Sono giorni vivaci questi, in tutti i sensi, a lavoro, con le conoscenze e a livello economico. Diffidate dei Pesci, avvicinatevi al Capricorno invece, molto più affidabile in questo momento

toro Non fate gli gnorri, i pianeti potrebbero prenderla a male. Venere muove le vostre emozioni, Marte vi da un inizio d’estate positivo e la Luna vi suggerisce di lasciarvi andare. Chiudete gli occhi e fidatevi

gemelli Finalmente tornerete ad essere allegri e a sentirvi leggeri come non lo eravate da tempo. Le vostre giornate saranno di nuovo piene e non solo a livello lavorativo. Con i sentimenti meglio buttarsi su Acquario e Bilancia.

cancro Marte e Venere vi spingono a credere in qualcosa che credevate perso per sempre. Alzatevi dalla delusione ed uscite di casa. Potrebbe essere una settimana di passione.

leone Venere vi sollecita. Marte vi spinge a trasgredire. Non dedicatevi agli altri, puntate tutto su di voi, non fatevi distrarre da altre interferenze che potrebbero portarvi nel caos.

vergine Arriva la fine dei patemi d’animo e dell’ansia che vi perseguitano da tanto. Cambiate direzione e con essa cambiate anche sguardo e postura. Non siete più in difesa, ora siete più sicuri di voi e anche a lavoro potrete trovare un’ottima luce.

bilancia Non siete ancora pronti, vi sentite colti di sorpresa. C’è un progetto da portare avanti. Dovrete trovare la parola giusta al momento giusto.

scorpione E qui vedremo cosa saprete fare, all’inizio della vostra estate. Avrete molta energia a vostra disposizione, non è più tempo di rimandare. Definite la vostra direzione a lavoro e con le persone. Siate sereni e luminosi.

sagittario Poco importa se a volte siete contraddittori, se le vostre giornate sono in balia delle onde, con alti e bassi. Fate vostra questa estate, non buttate al vento le conquiste fatte durante gli ultimi mesi, sudando e soffrendo, in alcuni momenti

capricorno In questa settimana con Venere in Toro avrete voi il timone della vostra vita. Avrete voglia di risolvere i problemi a lavoro, ma non siate troppo aggressivi, ma prudenti.

acquario Mercurio nei Gemelli è pura energia per voi. Venere in Toro vi da la voglia di fare il punto della situazione su voi stessi.

pesci Sole, Mercurio, Marte e Venere sono tutti dalla vostra parte! Che altro desiderare? Dopo un lungo periodo ritornate a lucido. Questo periodo vi è servito proprio questo