Oroscopo della settimana 2-8 settembre 2019

ariete In teoria, riciclare non sempre è economicamente vantaggioso, ma lo è per l’ambiente. Quindi si ha un vantaggio a lungo termine e non tanto nel breve. Nelle vostre decisioni prendete questo in considerazione, i vantaggi a breve e lungo termine. L’importante che non siate voi il riciclo

toro L’istruzione è uno strumento per reclamare la libertà. La storia insegna che le più grandi rivoluzioni sono nate dai libri, dall’informarsi. Ecco, cercate la vostra libertà. Non rimanete analfabeti se volete delle libertà! Vai Toro…impara e poi insegna!

gemelli Anche se siete dei Gemelli strampalati, che vi piace il nastro adesivo rosa e altre pazzie, non preoccupatevi, troverete il vostro posto nel mondo in cui siete amati per questo. Forse vi servirà un pò di tempo ma vi garantisco che troverete il vostro faro.

cancro Se sarete degli alleati sinceri e non manipolativi potrete accedere alle ricchezze degli altri. Per raggiungere compromessi interessanti dovrete prestare attenzione ai dettagli perchè influiranno sulle buone alleanze e collaborazioni. Vi ho dato i consigli base per non sbagliare. Ora applicatevi bambini!

leone Questo è un ottimo periodo per voi del Leone, per l’amore e per le guarigioni. Che cosa voglio dire? che potrete vivere amori che vi faranno guarire, oppure potrete vivere guarigioni che vi porteranno a spettacolari amori. Da Leone a cucciolotto è un attimo miei cari!

vergine Cari della Vergine, ogni tanto vi trascurate. Ma dimenticate una cosa importantissima: non è importante quante volte cadete! Potrete cadere anche 20 mila volte, l’importante è che vi rialzate per 20 mila volte. Dovete allenare il vostro cervello al gesto di rialzarvi! Rialzatevi ho detto!

bilancia Chi siamo? Dove andiamo? E soprattutto…come ci andiamo? Forse vi state ponendo domande simili in questo periodo. Per capire come muovervi nell’intreccio di casini della vita, è importante per voi capire il passato, da dove venite e come mai vi trovate qui. Dovete avere chiara la situazione generale. E’ un ottimo momento per farlo, nonostante il caldo

scorpione Gli artisti hanno sia voglia di comunicare che voglia di nascondere. In questi giorni dovrete essere artisti tutti voi dello Scorpione. L’onestà comunicativa tornerà a vostro vantaggio. Il “dimenticarsi” di dire certe informazioni potrebbe aiutarvi in alcuni momenti.

sagittario Voi del Sagittario avete davvero una marea di talenti da poter esprimere, sapete fare di tutto. In questi giorni avrete i momenti migliori per dimostrare quanto siete concreti sfruttando i vostri talenti appunto. Scoccate la vostra freccia!

capricorno In questo momento vi trovate nel bel mezzo di un incrocio dei vostri sentimenti. Siete tra amore, sesso e tanto altro. Non sta certo a me dirvi di chi è la precedenza e in che direzione dovrete andare. Prendete la vostra decisione in modo saggio e proseguite e vediamo un pò che avete combinato!

acquario Voi dell’Acquario da un pò di tempo vi sentite un pò legati, ammanettati, ma non trovate le chiavi per liberarvi. Beh, miei cari questa è la settimana adatta. Liberatevi da ciò che vi costringe ingiustamente a qualcosa che non vi piace. Le chiavi sono molto più facili da trovare rispetto a quello che pensate.

pesci Se qualcuno guardasse nella vostra mente forse vi prenderebbe un pò per pazzi e incasinati. Ma io e te sappiamo bene a cosa pensiamo e che qualsiasi cosa è a fin di bene. Dovreste mettere un cartello con scritto “non è come sembra” oppure chiudere tende e porte della vostra mente e far vedere gli altri solo a lavoro ultimato.

MarcoC