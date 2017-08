Oroscopo della settimana 21-27 Agosto 2017

ariete Potrete avere maggior successo se sarete spiriti ribelli. Sarete davvero liberi se sarete un pò indisciplinati, così raffinati da evitarvi anche la punizione. Nutrite il vostro aspetto selvaggio, non il vostro egoismo

toro Nei prossimi giorni sarete liberi dalla tristezza, dalla paura e dalla rabbia. Anzi, forse dovreste aspettarvi un’intensa luce interiore e delle spensierate e gioiose esperienze estive.

gemelli E’ il momento di esaltare le vostre particolarità che vi rendono amabili. Non preoccupatevi se vi piace mangiare un piatto di pasta alle 2 di notte in spiaggia o se avete voglia di fare pazzie che vi fanno sentire felici. Questi siete voi e se non fate alcun danno agli altri, figuratevi a voi stessi…

cancro Spesso in amore vi ricoprite di paranoie. Ma non preoccupatevi troppo, la passione vi cerca. Siete artefici del vostro destino e chi vi sta accanto sarà catturato dalla vostra seduzione. Se siete single potreste conquistare anche chi vi era ostile.

leone Non si può certo dire che non abbiate avuto dei dubbi in amore ultimamente. Non avete avuto l’ardire di cambiare. Questo sembra essere il momento in cui troverete stabilità. Per i single c’è la possibilità di un amore in sordina che però sarà pronto a sbocciare a breve

vergine Ultimamente avete avuto più bronci che sorrisi. Ma adesso è il momento della passione e potreste ritrovarvi in spiaggia a fare l’amore sotto la luna. Fate ciò che durante l’anno i vostri freni vi hanno impedito di fare. Stupirete voi stessi e chi vi sta vicino

bilancia C’è una persona importante che vi ha preso il cuore, ma ora potreste dover risolvere dei problemini, nulla di grave, ma che potrebbe rendere le vostre vacanze pensierose. Ma alla fine di tutto, l’amore sarà più forte di prima

scorpione Forse ultimamente per voi l’amore non è stato proprio esilarante. Ma ora dovrebbe tornare il bel tempo su di voi. Eventuali contrasti con il partner spariranno. Se siete single avrete modo di fare nuove avventure. Attenti a non accoppiarvi con i segni traditori, l’autunno si avvicina

sagittario E’ tempo di crisi per i vostri sentimenti. Il vostro rapporto sarà messo a dura prova perchè la vostra testa ha voglia di farsi tante domande. Dovrete capire cosa cercate in amore e a trovare la soluzione migliore in vista della stagione che sta per arrivare.

capricorno Con Venere che vi rema contro la vostra vita sentimentale barcolla un pò. Potrete buttare tutto all’aria per nulla. Tranquillizzatevi e cercate di avere più fiducia nella persona ce vi è accanto. Non siate paranoici nè gelosi.

acquario Consolidate ciò che sentimentalmente avete costruito fino ad ora. Le soddisfazioni, per i vostro segno, con il ritorno dell’amore sul palco, non mancheranno. Il mondo vi piace e vi rende felici della persona accanto. Attenti però a non concentrarvi su qualcuno che da voi cercava solo un’avventura e non qualcosa di duraturo

pesci I vostri sentimenti hanno avuto delle incertezze ultimamente. Ma avranno buone notizie e maggiori sicurezze adesso. Se avete un partner, il sesso la farà da padrone; ogni occasione è buona per dimostrare il vostro amore. Se siete single invece, un’avventura potrebbe essere qualcosa di più