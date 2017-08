Oroscopo della settimana 7-13 Agosto 2017

ariete Le vacanze forse vi annoiano, ma un pò di solitudine potrebbe aiutarvi a fare chiarezza nella vostra mente. In alcuni casi, vecchi rancori potrebbero venire a galla, dovete risolverli. Liberatevi di ogni maschera e tornerete sfavillanti

toro Il corpo e la mente rispondono bene alle sollecitazioni dei pianeti. Grazie a Mercurio, in vacanza potrete permettervi spese extra senza rimorsi. Marte semina zizzania, arrendetevi al cuore e esternate i vostri dubbi

gemelli Cambiare aria potrebbe essere la scintilla che accende in voi il desiderio di evadere. Se smettete di giocare a nascondino, le prospettive amorose sono intriganti.

cancro Venere vi garantisce buona salute e vigore. Mostratevi esattamente come siete, senza bisogno di maschere. Se siete costretti a lavorare in questo periodo, dateci dentro. Niente potrà fermarvi per raggiungere il vostro obbiettivo

leone Marte fa crescere la vostra sete di visibilità. La Luna vi manda un segnale: non fate gli orgogliosi, ma esternate i vostri sentimenti. La passione potrebbe raggiungere livelli celestiali

vergine Settimana frizzante, siete così briosi che è difficile corrervi dietro. Mercurio migliora la capacità di ascoltare gli altri. Con gli amici ritrovate il dialogo che forse manca in famiglia. Aumentano le opportunità di incontri ed in coppia migliora la sintonia mentale

bilancia La Luna vi incoraggia ad abbandonare il solito aplomb. Sarete intrigati da nuove conoscenze, ma vi muoverete con i piedi ben saldi per terra. In coppia se non sorvolate sulle lievi incomprensioni rischiate un periodo di castità. Avrete modo di divertirvi con gli amici

scorpione Siete le regine e i re della festa. Mercurio vi darà modo di brillare. Toglietevi di dosso l’aria da saputelli ..ogni tanto abbracciate la leggerezza e la banalità. L’eros si ravviva

sagittario Instancabili e appassionati potrete scegliere con chi passare il tempo libero. Nuove scoperte vi attendono fuori e sotto le lenzuola. Concedetevi pure qualche piccolo lusso, senza esagerare…è estate

capricorno La strada è in salita, Venere vi rema contro e per questo pensate di essere ai titoli di coda. Ma se trovate la formula magica potrete tagliare le scene che non vi piacciono. Almeno al lavoro dovreste avere la possibilità di abbassare la guardia

acquario La Luna nel vostro segno e Marte contro vi spronano ad impegnarvi per aprire nuove opportunità. Non correte dietro ai pettegolezzi nelle amicizie, andate per la vostra strada…e viaggiate con prudenza

pesci Mercurio contro esaspera il vostro distacco dalla realtà. Sul lavoro alcuni obbiettivi tardano ad arrivare e la voglia di gettare tutto all’aria si fa spazio. Un ritorno di romanticismo potrebbe spingervi nuovamente verso qualcuno che avevate allontanato