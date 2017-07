Oroscopo agosto 2017: cosa prevedono le stelle?

Oroscopo agosto 2017 Ariete

I combattenti Arieti possono tirare un bel sospiro di sollievo e dedicare il mese di agosto al riposo assoluto. Chi lavora in proprio si potrebbe trovare a vivere un breve periodo di riposo forzato e sono caldamente invitati ad assecondarlo, per trovarsi a settembre in splendida forma, pronti ad affrontare gli impegni di lavoro, che saranno frenetici e quanto mai abbondanti. I nati del segno che possono concedersi le vacanze possono partire sereni, forti di avere lavorato con il cuore per tutto l’anno. Godetevi questo periodo dell’anno cari e forti Arieti e recuperate tutte le energie che avete speso, ve lo meritate!

La vita privata dei nati del segno si concentra sui viaggi e non potrebbe essere altrimenti. Come è accaduto nella sfera del lavoro, anche in quella personale gli Arietini si sono spesi moltissimo, si sono fatti in quattro per aiutare gli altri e per far fronte agli impegni, quindi hanno decisamente bisogno di un bel riposo! Chi non può partire può scoprire delle mete vicine ma non meno affascinanti e lasciarsi guidare dall’istinto, che saprà condurli in luoghi magici anche molto vicini a casa.

Il mese di agosto si rivela davvero cruciale per la sfera sentimentale dei nati sotto il segno dell’Ariete. Molti di questi forti abitanti dello zodiaco hanno preso il coraggio a piene mani e hanno fatto al partner delle richieste molto importanti. È arrivato il momento di tirare le fila di situazioni anche complicate ma non preoccupatevi cari Arieti, perché nessuno sarebbe così matto da farvi scappare o da deludervi. Il vostro amore è forte e le calde notti estive sorridono anche a chi sta cercando l’anima gemella, quindi buon divertimento e buona vita a tutti gli arietini!

Oroscopo agosto 2017 Toro

La sfera amorosa dei nati del Toro ha segnato nel mese precedente una svolta come previsto. Molti abitanti dello zodiaco si sono ritrovati fra le braccia un amore inaspettato o hanno fatto degli incontri che li hanno lasciati letteralmente a bocca aperta. Agosto prosegue felicemente su questa scia e vede i Tori sempre più forti, convinti delle loro possibilità e audaci come non mai. Questa situazione astrale aiuta chi sta cercando l’anima gemella e favorisce gli incontri, quindi cari nati del segno godetevi questo periodo che vi vede ricchi di charme e affascinanti come non mai, buon divertimento!

La sfera privata dei nati sotto il segno del Toro guarda alla casa. Molti nati del segno hanno deciso di mettere radici, di acquistare una proprietà o di andarsene a vivere da soli. La voglia di indipendenza e di libertà porta i Tori a impegnarsi moltissimo nella casa, nella sua gestione e nel suo riordino. Non stupitevi se vi troverete a scegliere con attenzione le piastrelle del bagno o a cambiare le lampadine della cucina, perché questo mese si concentra sulle faccende domestiche e sulla vostra abitazione, che saprete rendere un luogo ricco di fascino e traboccante della vostra innata personalità!

La sfera professionale dei nati del segno si rilassa e si concede un bello stop estivo. Molti Tori si recheranno in vacanza nel mese di agosto e lo faranno a cuor leggero, perché sanno di avere lavorato bene in questa prima fase dell’anno e di meritarsi appieno le loro vacanze. Che dirvi cari nati del Toro? Gustatevi le vostre vacanze e dedicatevi a quello che più vi piace fare, anche perché il ritorno verso la fine di agosto potrebbe essere un po’ traumatico. Niente paura, le stelle vi sono vicine e vi aiutano, perché siete un segno generoso e corretto, che merita la stima e la fiducia di tutti gli altri abitanti dello zodiaco.

Oroscopo agosto 2017 Gemelli

Il mese di agosto scorre placido per quanto riguarda la sfera amorosa dei gemellini. Lo stop estive vi permette di rilassarvi e di staccare un po’ la spina, ma le stelle vi chiedono di dimenticare la polemica, soprattutto con il partner che, fidatevi, ha un grande bisogno di pace e di riposo. Cercate di non essere ‘strabordanti’ come al solito e concedetegli i suoi spazi, così saprete vivere un mese di agosto traboccante di affetto e sereno, soprattutto se state assieme da molti anni. Brillante il cielo per i gemellini che stanno cercando l’anima gemella.

La vita privata dei nati del segno chiede ai Gemelli di organizzare con cura gli impegni. Siete un segno super comunicativo, che ama circondarsi di amici e partecipare ad eventi. Agosto è un mese denso di avvenimenti quindi, per non rischiare di fare brutta figura, segnateveli tutti sul calendario e non dimenticate compleanni e anniversari, perché gli amici non ve lo perdonerebbero! Per il resto, la vita privata si concentra sulla famiglia e prevede tanti incontri ricchi di affetto, soprattutto per chi vive distante da casa e sfrutta l’estate per ricongiungersi ai cari.

La sfera professionale dei gemellini chiede loro di impegnarsi ancora un pochino, almeno nella prima settimana del mese di agosto. Molti di voi partiranno per le tanto sospirate vacanze, quindi cercate di organizzare ogni impegno e ogni comunicazione al meglio, soprattutto se lavorate in proprio. In questo modo potrete partire belli felici e sereni e, al vostro ritorno, trovare tutto in ordine come desiderate. Anche se può sembrare strano, molti gemellini potrebbero usare il mese di agosto per meditare su un cambiamento di lavoro e arrivare a settembre con le idee molto chiare, quindi buona fortuna cari Gemelli!

Oroscopo agosto 2017 Cancro

I Cancerini hanno saputo sfruttare i mesi precedenti per formarsi e per dare il via a nuovi, brillanti, progetti professionali. Il mese di agosto segna uno stop, non per vostra volontà, ma perché a causa delle vacanze tante attività sono ferme. Potete approfittare di questo periodo di tempo per raffinare il vostro lavoro, per prendere delle decisioni che chiedono maggiore contemplazione e anche per dare il via a qualche nuovo progetto. Siete dei lavoratori precisi e instancabili, sicuramente i più bravi dello zodiaco nelle relazioni sociali. Le stelle vi chiedono di usare tutto il vostro potere riflessivo per fare la scelta giusta e vi baciano in fronte, perché vi adorano e stimano la vostra personalità così speciale.

La vita sentimentale dei nati sotto il segno del Cancro ha saputo superare un mese di luglio alquanto speciale, che ha chiesto loro di chiudersi in riflessione perché messi di fronte a delle scelte molto importanti da parte del partner. Cari dolci Cancerini, non dubitate in nessun momento dell’amore che il vostro partner prova per voi, perché è autentico e cercate di dargli o darle più fiducia, perché se la merita tutta. Se il futuro, per qualche motivo vi spaventa, cercate di fidarvi di chi vi sta vicino, della sua forza e anche della sua intelligenza e non ve ne pentirete, anzi. Assieme saprete costruire progetti di vita anche molto importanti e gettare le basi per un’esistenza piena, straripante di amore.

La vita privata dei nati del segno guarda alla natura. Non stupitevi se avvertite un irrefrenabile desiderio di scappare sulla vetta di una montagna e di bagnarvi i polsi con la glaciale acqua di sorgente. La natura vi chiama a sé, quindi cercate di ascoltarla, soprattutto se potete permettervi delle vacanze o qualche viaggio. Non ve ne pentirete cari Cancerini e, al contempo, potrete rigenerarvi e anche sentirvi più forti e vitali. Favorite quindi le gite fuori porta e favoriti gli impegni naturali, perché la madre terra non vede l’ora di abbracciarvi e di farsi pungere dolcemente dalle vostre scherzose chele.

Oroscopo agosto 2017 Leone

Prosegue indisturbata l’era del Leone, con un mese di agosto che vede questo focoso abitante dello zodiaco primeggiare in ogni sfera della vita. In amore, i leoncini si sentono forti, audaci e pure simpatici, quindi non stupisce vederli a caccia di prede in spiaggia o nelle calde feste notturne. Che dire…nessuno può e vuole fermarvi cari Leoni, quindi gustatevi questo periodo perché è quello a voi più favorevole. Le stelle vi chiedono solo di fare un pizzico di attenzione alle tentazioni, perché siete notoriamente un segno poco ‘casalingo’. Nel dubbio, cercate di fare i bravi e bagnatevi la fronte con l’acqua gelata per raffrescarvi e bloccare i bollori del mese di agosto, buon divertimento!

La sfera privata dei nati del segno si concentra sull’acqua. Proprio così cari nati del segno, perché avvertirete un’irrefrenabile voglia di immergervi, nel mare, nel lago, nel fiume e anche nella vasca da bagno di casa vostra! Scherzi a parte, saprete dedicare il mese di agosto ai viaggi, che voi adorate e privilegerete mete acquatiche, dove potrete vivere il vero cuore della natura e fare tanti sport come piace a voi, in tutta serenità e allegria.

La sfera professionale dei nati del segno si rivela un po’ complicata nella prima settimana di agosto. Tutto quello che dovete fare, cari Leoni, è mettere ordine fra i vostri impegni e anche fra la vostra burocrazia. Le stelle sanno che non amate questo compito, perché siete uomini e donne di azione, ma se saprete fare ordine potrete apportare armonia al lavoro e anche fra i colleghi. Cercate di impegnarvi in questa prima settimana del mese e non ve ne pentirete, perché così potrete partire leggeri e soddisfatti, quindi tornare alla fine del mese certi di poter partire con la marcia giusta.

Oroscopo agosto 2017 Vergine

La sfera professionale delle Vergini può considerarsi più che soddisfacente in questo mese di agosto. I nati del segno sono personalità concrete, molto ben organizzate e che raramente lasciano qualcosa al caso. Ecco che, alla vigilia delle vacanze, le Vergini potranno contare su un ambiente di lavoro perfettamente preciso e puntuale. Niente sorprese quindi, ma un mese prettamente dedicato al relax, che le Vergini sapranno sfruttare al meglio con viaggi e gite fuori porta. Al ritorno, cari abitanti dello zodiaco, non dimenticatevi di congratularvi con voi stessi, perché troverete tutto perfetto come avete immaginato, quindi complimenti e buone ferie!

I nati del segno della Vergine si apprestano a vivere un mese di agosto stupefacente per quanto riguarda gli incontri amorosi. La sfera amorosa brilla e chi sta cercando l’anima gemella potrà stupirsi nel constatare che tanti uomini e tante donne cadono ai suoi piedi come dei birilli. Potere delle congiunzioni astrali, che nel mese di agosto si rivelano essere particolarmente favorevoli. Approfittatene care Vergini, perché raramente un periodo simile potrebbe ripetersi! Bello anche il cielo delle Vergini che vivono in coppia, che sapranno gustarsi momenti di puro amore di forte armonia assieme al partner, in vacanza e anche al ritorno in città.

La vita privata delle Vergini guarda allo sport. Proprio così, anche se non siete mai stati degli sportivi nati, il mese di agosto vi vede desiderosi di fare movimento e di provare discipline anche molto particolari. Non stupitevi se vi troverete iscritti a un corso di yoga all’aperto in riva al mare oppure a rampicare una parete rocciosa in alta montagna. Ciò che conta è non esagerare e divertirvi, ma su questo non c’è dubbio, perché questo mese estivo vi vede molto vitali e pronti ad accettare le sfide, anche le più inattese e originali quindi, buon divertimento!

Oroscopo agosto 2017 Bilancia

La Bilancia si scopre particolarmente dolce e affettuosa nel mese di agosto. Era un bel po’ che non vi sentivate così vero care bilancine? Eppure le stelle vi fanno commuovere, quindi non stupitevi se vi troverete a piangere a dirotto davanti a un film d’amore proiettato in una notte estiva o se vi imbambolerete davanti alla forza di un fiore che sboccia. È il periodo estivo che vi fa questo effetto, quindi saprete accendere un amore davvero forte e tenero con il vostro partner. Luminoso il cielo delle bilancine che stanno cercando l’anima gemella, perché saranno gli altri segni ad essere attratti dal loro spirito super originale e creativo.

La sfera professionale delle Bilance chiede al mese di agosto di prendere delle decisioni, anche importanti, sul loro futuro. Molte Bilance vorranno sfruttare queste settimane di pausa per meditare sulla loro professione e anche sulla forza di certe scelte che potrebbero radicalmente portarle a cambiare vita. Fatevi aiutare a consigliare da chi vi è vicino cari nati del segno, perché non sempre da soli si possono prendere decisioni sagge. Il relax è, in ogni caso, favorito e potrete contare su un periodo di stacco meritatissimo, che vi gusterete dal primo all’ultimo giorno di vacanza.

La sfera privata delle Bilance vede schiarire tutte le nubi che si erano addensate nel cielo dei mesi scorsi. È stato un periodo duro care Bilance e tutto lo zodiaco ve lo riconosce. Ma ora saprete alzarvi, affrontare una nuova realtà con spirito rinnovato e riconquistare la leggerezza di pensiero e di azione che da sempre vi contraddistingue. Cercate di godervi le vacanze e di organizzare al meglio la vostra casa, nonché di concludere delle faccende che avete in sospeso. Le stelle vi aiutano e vi baciano in fronte, nonché vi assicurano che un periodo come questo non si ripeterà mai più, siete felici?

Oroscopo agosto 2017 Scorpione

Bella l’estate degli Scorpioncini, che possono contare su un fascino davvero magnetico e sopra le righe. Tante sono le carte da giocare a disposizione di questi speciali abitanti dello zodiaco, che possono divertirsi con gli amici, ma anche vivere un periodo di grande serenità con il partner. Ed è proprio l’amore il protagonista assoluto del mese di agosto, perché gli Scorpioni sapranno finalmente riconoscere che il loro partner li ama e li stima, quindi dare il via a una storia d’amore di grande importanza. Bello il cielo per chi sta cercando l’anima gemella, perché si sentirà per il tutto il mese più rilassato e propenso a fare nuovi incontri.

La sfera professionale dei nati del segno chiede loro di non perdere la concentrazione nelle settimane che precedono le vacanze. Tenete duro cari scorpioncini, così saprete organizzare al meglio il posto di lavoro e anche liberarvi da qualche scocciatura che potrebbe diventare un bel problema al vostro ritorno. Cercate anche di farvi aiutare dai colleghi e date loro fiducia, anche se sono appena arrivati, così potrete completare al meglio tutti i vostri impegni e partire, finalmente a cuor leggero!

La vita privata degli Scorpioncini si concentra sulla famiglia. In questo mese di agosto molti faranno ritorno a casa e trascorreranno tanto tempo assieme alle persone care, che non vedono da molto tempo. È questo il periodo più favorito per appianare eventuali dissapori, per stringere relazioni più forti con i familiari e anche per rivedere degli amici che non sentivate da lungo tempo. Le relazioni familiari e le amicizie si propongono, infatti, serene e felici per tutto il mese di agosto, quindi approfittatene e rilassatevi, le stelle vi accompagnano per mano dal primo all’ultimo giorno!

Oroscopo agosto 2017 Sagittario

Il mese di agosto saluta i Sagittari con un bel bacio sulla fronte. Questi divertenti e iper attivi abitanti dello zodiaco possono contare su un partner che li adora e che farebbe tutto per loro. Dal canto loro, i Sagittari si scoprono molto innamorati e propensi a compiere dei gesti molto dolci, anche se non è loro abitudine. Non stupitevi, cari nati del segno, che vi troverete più spesso che mai dal fioraio ad acquistare rose rosse o dal pasticciere a ordinare una golosa torta a forma di cuore. Le stelle vi rendono dolci e affettuosi, quindi gustatevi un mese di agosto davvero speciale, che vi vede innamorati e felici come non mai.

Nella sfera professionale i nati del segno tirano un bel sospiro di sollievo. Tutti i segni di fuoco sono stati chiamati ad impegnarsi moltissimo in questa prima parte dell’anno, ma ora è arrivato il momento di raccogliere i meritati frutti del lavoro. Agosto regala ai Sagittari tante belle soddisfazioni e alcuni di loro potrebbero sentirsi proporre un avanzamento di carriera o addirittura un riconoscimento economico. No c’è di che stupirsi, perché siete dei lavoratori instancabili, ricchi di idee e di iniziative, quindi raccogliete ciò che vi spetta e partite felici e contenti, l’estate è fatta per divertirsi e per riposarsi!

La vita privata del mese di agosto concentra i Sagittari sulle attività fisiche. Molti nati del segno vorranno partire per gite avventurose, iscriversi a corsi speciali e anche trascorrere intere notti in tenda, alla scoperta della natura incontaminata. Che dire cari nati del segno, assecondate le vostre volontà e le stelle vi aiuteranno, perché siete da sempre persone attente alla natura e ai suoi preziosi regali. Favorite anche le amicizie e brillanti i rapporti familiari, che vi vedono coinvolti in pranzi molto lunghi e in cene che finiranno a notte fonda, tra canti con la chitarra e falò in spiaggia!

Oroscopo agosto 2017 Capricorno

Felice, spensierato e positivo è l’universo professionale dei nati sotto il segno del Capricorno. Del resto, non poteva essere altrimenti, perché voi siete uno dei segni dello zodiaco più abile nell’organizzarsi e nel progettare il lavoro alla meraviglia. Agosto vi vede raccogliere i generosi frutti del vostro impegno e vi permette di partire a cuor leggeri per le vacanze. Unica accortezza: cercate di tenere duro la settimana che precede la partenza, perché potrebbe riservare una piccola sorpresa che saprete affrontare con la forza e con la tenacia che da sempre vi contraddistinguono.

La sfera privata del Capricorno guarda al relax e al divertimento. Quando vi mettete in testa di divertirvi non c’è nessuno che possa fermarvi, quindi agosto sarà un mese davvero esuberante, che vi vedrà impegnati in danze all’aperto, in balli sfrenati in riva al mare e in tante gite in compagnia. Sarete l’anima di molti eventi e vi scoprirete anche pronti ad organizzarne di numerosi. Agosto favorisce, infatti, le amicizie e i rapporti familiari, quindi buon divertimento cari Capricorno e auguri a tutti gli amici che faranno festa con voi in questa calda estate!

La sfera sentimentale dei nati del segno del Capricorno si scopre scintillante, soprattutto verso la fine del mese. Molti di voi stanno coltivando un progetto di vita e di amore molto importante e il mese di agosto potrebbe riservarvi delle gran belle sorprese. Come accade da inizio anno, potete contare sull’amore e sulla fiducia del vostro partner, quindi andate a cuor leggero, perché agosto vi sorride e vi vede più innamorati che mai. Luminoso e brillante anche il cielo di chi sta cercando l’anima gemella, che si rischiara con tanti incontri, molti dei quali possono arrivare da parecchio lontano…

Oroscopo agosto 2017 Acquario

Gli Acquari si apprestano a vivere un mese di agosto davvero scintillante per quanto riguarda l’amore. Luglio già prometteva bene, ma agosto, con le sue calde notti estive e i tanti eventi, si rivela essere un mese decisamente amico, divertente e imprevedibile per chi sta cercando l’anima gemella. Luminoso anche il cielo di chi vive in coppia anche se, da qualche tempo, gli Acquari ricercano un po’ di indipendenza. Niente paura, siete da sempre un segno che ha bisogno dei suoi spazi ma questo non significa che non sappiate donare amore a profusione al vostro partner. Tutto quello che dovete fare è spiegare che voi lo amate o la amate dal profondo del cuore e che la libertà è parte essenziale della vostra esistenza, così tutto si aggiusterà e potrete trascorrere un mese di agosto davvero ricco di sentimento!

La sfera professionale degli Acquari è alquanto ‘ballerina’ in questo mese. La colpa non è assolutamente vostra, ma di alcuni eventi e di certe decisioni che hanno creato una sorta di ‘caos pre partenza’. Tutto quello che dovete fare, cari dolci abitanti dello zodiaco, è cercare di impegnarvi e di mettere ordine nel vostro lavoro, facendovi aiutare dai colleghi, e stimolando quelli più pigri. Dovrete sicuramente lavorare sodo per la prima settimana del mese ma, una volta conclusi gli impegni, potrete partire a cuor leggero e gustarvi delle vacanze davvero belle e riposanti!

La vita privata degli Acquari è caratterizzata da una parola d’ordine: positività. Mai come in questo mese vi sentirete positivi e spirituali, pronti a cercare il lato più profondo del vostro essere. Potrete decidere di iniziare a meditare o anche di fare un viaggio in India o in qualche altro luogo mistico. Le stelle vi appoggiano e riconoscono la vostra ricerca di spiritualità, vi rendono profondi e molto positivi. Alla fine del mese potrete scoprire una parte di voi stessi che era, forse, un po’ addormentata e che ora sa rendervi più felici, ricchi di esperienze e anche più propensi verso tutto il resto del mondo.

Oroscopo agosto 2017 Pesci

I pesciolini si apprestano a vivere un mese di agosto ricco di eventi, per quanto riguarda la sfera amorosa. Non c’è che dire, questi delicati abitanti dello zodiaco possono finalmente mettere da parte la loro timidezza e trovare l’anima gemella, perché tante sono le congiunzioni astrali che si verificheranno in questa calda estate. Cosa devono fare i pesciolini innamorati? Cercare di far capire i loro sentimenti al lui o alla lei di turno, perché solo in questo modo potranno sapere se si tratta dell’amore della vita o di un flirt passeggero. Raccogliete il coraggio a piene mani e tuffatevi cari nati del segno, perché agosto vi vede belli, forti e simpatici come non mai, quindi buona fortuna!

I Pesci adorano l’attività fisica e il movimento, ma agosto li vede incredibilmente pigri. No succedeva da tempo vero cari pesciolini? Forse il corpo vi chiede di riposarvi e di stare un po’ più attenti alla vostra salute, quindi cercate di trascorrere tanto tempo all’aria aperta, di fare le nuotate che adorate e anche le passeggiate che vi conquistano. La sfera privata scorrerà serena per tutto il mese di agosto e voi saprete divertirvi come sempre, soprattutto ora che impegni importanti dispendiosi sono acqua passata!

La sfera professionale dei pesciolini promette un gran bene. Agosto è mese di raccolta, è un periodo che vi regala soddisfazioni e che per qualcuno di voi potrebbe significare un cambiamento anche molto importante. Può trattarsi di un avanzamento di carriera e molti pesciolini potrebbero trovarsi a chiedere un trasferimento del luogo di lavoro. Non preoccupatevi cari e dolci abitanti dello zodiaco, perché siete da sempre dei lavoratori precisi e instancabili e chi vi sta vicino sa riconoscere il vostro innato lavoro. Da metà mese sono quindi favorite le vacanze, che vi gusterete dal primo all’ultimo giorno in compagnia degli amici e dei familiari, quindi buona estate!