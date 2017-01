Oroscopo febbraio 2017: cosa dicono le stelle?

Oroscopo febbraio 2017 Ariete

È un febbraio inaspettato quello che attende l’Ariete, un mese dove i nati del segno sapranno scoprire la propria femminilità e mascolinità, esaltandola al meglio. Siete un segno forte, che spesso dimentica quanto è bello e potente. Il mese vi vuole invece concentrati sulla vostra figura e, di conseguenza, vi sentirete più belli e pronti ad affrontare momenti di pura gioia e passione con il partner. Siate felici, perché ve lo meritate e raccogliete a pieni mani le soddisfazioni che questo mese vi riserva nella sfera amorosa. Brillanti e anche simpatiche le occasioni di incontro per chi sta cercando l’anima gemella, che potrebbero rivelarsi anche in momenti alquanto speciali.

La vita professionale dei nati sotto il segno dell’Ariete è stata molto faticosa nel corso del mese appena concluso. È il momento di dire addio alle preoccupazioni, soprattutto se lavorate in proprio e di dare il via a una nuova prospettiva professionale. Non stupitevi se deciderete di cambiare lavoro, ma anche di integrare quello che state svolgendo con altre attività, che saranno lungimiranti e alquanto redditizie. È finito il tempo di pensare cari nati del segno, ora le stelle vi chiedono di agire e vi baciano in fronte per tutto il corso dell’anno!

Il mese di febbraio accoglie gli Arietini e suggerisce loro di dedicarsi alla vita all’aria aperta. Segno stabile e molto impegnato, l’Ariete spesso e volentieri si dimentica di quanto stia bene all’aperto, a contatto con la sua natura. È arrivato il momento di tornare all’origine cari nati del segno e di ritagliarvi preziosi momenti per voi stessi, da trascorrere in solitudine, ma anche con gli amici e i familiari che vi vogliono sempre bene e che vi appoggiano in ogni vostra scelta nella vita privata.

Oroscopo febbraio 2017 Toro

I nati del segno del Toro non hanno ancora deciso il loro futuro, ma febbraio porta loro più consiglio di quanto possano immaginare. È un mese di speranza quello che sta iniziando, di incontri per chi sta cercando l’anima gemella e anche di conferme per chi vive in coppia. I nati del segno si sentiranno pervadere da un sentimento che raramente hanno provato in amore, la gelosia, che nascerà d’improvviso in situazioni inaspettate. Siate voi stessi cari Toro e riscoprite la vostra razionalità, perché non avete nulla di cui preoccuparvi!

La sfera privata si accende di eventi e vi vuole impegnati in situazioni inaspettate. Questo mese vi chiede di mettere un po’ da parte la cura del fisico e di dedicarvi a nutrire la vostra anima. Ricevete richieste di partecipare a incontri spirituali e voi non saprete dire di no. Farete molto bene, perché gli astri vi vogliono lucidi e raccolti, pronti a scoprire nuovi punti di vista e ad accoglierli nel profondo del vostro cuore. La famiglia soffre un po’ di distacco dopo gli ultimi eventi. Si tratta di una condizione naturale, che voi saprete affrontare al meglio grazie alla vostra innata intelligenza e alla vostra elevate dose di razionalità.

La sfera professionale chiede ai nati del segno di essere attenti e pronti ad agire. Negli ultimi tempi avete dovuto affrontare situazioni impegnative, dove non avete ricevuto il riconoscimento che meritavate. L’aria sta cambiando, quindi cercate di farvi valere con la vostra abilità nella comunicazione e di sfoderare tutte le vostre conoscenze. Colleghi e superiori sapranno capire il vostro punto di vista, accettarlo e anche valorizzarvi, perché febbraio e l’intero 2017 si propongono come periodi di tempo brillanti e ricchi di soddisfazioni in ambito professionale.

Oroscopo febbraio 2017 Gemelli

È un mese ballerino quello attende i Gemelli per quanto riguarda la vita professionale. Si tratta di un periodo di transizione, che vi chiede tanta pazienza e anche di essere accondiscendenti con i colleghi, anche se spesso non se lo meritano. Siete da sempre dei pacieri e avete dalla vostra parte una grande abilità nella comunicazione. Sfruttate queste doti al lavoro e le stelle sapranno spianarvi la strada verso un inizio di primavera quanto mai sereno e ricco di soddisfazioni professionali

La vita sociale dei nati del segno chiede loro di dedicarsi alla vita all’aria aperta. Anche se non si tratta di un periodo eletto, sentirete una grande voglia di mollare tutto e di scappare, avventurandovi anche in viaggi anche lontani. Non stupitevi se vi troverete un biglietto di partenza fra le mani, perché febbraio vi vuole nomadi, alla ricerca di voi stessi in angoli anche sperduti ed esotici della terra. Buona la vita familiare, con notizie belle e commoventi che potrebbero arrivare da molto lontano.

In amore i nati sotto il segno dei Gemelli sono in stand by. Febbraio li vuole meditativi e anche po’ chiusi in loro stessi, quindi potrebbe trattarsi di un mese un po’ speciale per i nati del segno che vivono in coppia. Non preoccupatevi e cercate di guardare dentro a voi stessi, perché sono le stelle che vi vogliono così riflessivi. Spiegate il vostro stato d’animo al partner che saprà certamente capirvi e trovare le parole giuste per farvi trascorrere un mese di amore e di affetto. Parche le prospettive di incontro per chi sta cercando l’anima gemella, che è caldamente invitato dagli astri a concentrarsi sulla fine del mese e sull’inizio della primavera, periodo che vedrà i gemellini traboccare di fascino e di entusiasmo.

Oroscopo febbraio 2017 Cancro

I Cancerini sono un segno dolce e meditativo ma che, all’occorrenza, sa tirare fuori per bene le sue chele e pungere chi lo infastidisce. Questa attitudine è ben visibile sul luogo di lavoro, dove i nati del segno saranno chiamati ad organizzarsi per bene per non rischiare di arrabbiarsi. Cercate i fare un bel calendario degli eventi e di metterci dentro anche le tante scadenze e gli appuntamenti extra lavoro. Così facendo, farete scorrere placido il mese di febbraio e vi ritroverete alla sua conclusione senza accorgervi di quanto avete lavorato e di quanto vi siete prodigati per il bene dell’ambiente professionale.

La vita sentimentale dei nati del segno che vivono in coppia luccica come una pietra preziosa. Anche se siete un po’ incostanti, la vostra indole gentile e affettuosa conquista il partner, soprattutto se ha saputo nel corso del tempo far emergere la vostra innata vena ironica. Contate sul vostro compagno o sulla vostra compagna e riempiteli di baci quando tornate a casa, perché si tratta dell’amore della vostra vita. I cancerini che stanno cercando l’anima gemella dovranno attendere un pochino, ma dall’inizio del prossimo mese si potrebbe aprire una porta luminosa, che conduce dritta dritta fra le braccia di un nuovo, inaspettato amore.

La vita privata dei nati del segno è concentrata sull’organizzazione. Molti cancerini potrebbero essere alle prese con un trasloco di casa o di ufficio. Ecco nascere la necessità di organizzarsi per bene, quindi le stelle vi consigliano di contare sugli altri e di chiedere aiuto, perché amici e familiari non aspettano altro che di essere interpellati per darvi una mano. Parca la vita sociale, che si riprenderà però a mille verso la fine del mese, quando avrete concluso le vostre incombenze e sarete pronti a festeggiare i traguardi che avete raggiunto.

Oroscopo febbraio 2017 Leone

Febbraio è un mese un po’ sonnacchioso per i nati sotto il segno del Leone, che si sentono un po’ stanchi e affaticati nelle questioni di cuore. Niente paura, voi date sempre il meglio nei mesi estivi, quindi è normale che non vi sentiate al top in questo inizio d’anno. Febbraio rivela però interessanti sorprese per i leoncini che stanno cercando l’anima gemella, con occasioni inaspettate che potrebbero riservate incontri casuali ma di grande interesse. Non lasciate correre nulla cari nati del segno, perché anche i momenti più strani potrebbero far nascere delle situazioni amorose ricche di brio.

La sfera professionale è forte e vigorosa. I Leoni saranno chiamati nel corso delle settimane a prendere delle decisioni anche di rilievo, quindi gli astri consigliano loro di mantenere uno stile di vita tranquillo e riposato. Se ricoprite incarichi dirigenziali e di responsabilità sappiate esserne all’altezza, quindi niente strapazzi e mente ferma sul lavoro. Ve lo chiedono le stelle e ve lo chiedono anche i colleghi, per i quali siete forti e rispettati punti di riferimento sul lavoro.

La sfera privata dei Leoni è concentrata sulla cura della persona. I Leoncini sono da sempre degli esteti, che amano fare sport e trattamenti di bellezza. Il mese di febbraio vi vede un po’ rinchiusi e poco inclini ad uscire, ma profondamente dediti alla cura del vostro corpo. Cercate anche di nutrire la mente e accettate degli inviti da amici e parenti che non vedevate da tanto tempo, anche se vi sembrano speciali e un po’ strani. Scoprirete che c’è molto di più della pura bellezza fisica e saprete dare vita a una rinascita spirituale annunciata per il corso della prossima primavera.

Oroscopo febbraio 2017 Vergine

La sfera professionale dei nati del segno raggiunge a un bivio. Siete chiamati a prendere delle decisioni di una certa importanza ma, stranamente, non vi sentite lucidi né preparati. Cosa dovete fare? La scelta ideale è fermarsi, chiedere almeno un paio di giorni di permesso e pensare, perché avete un grande bisogno di riorganizzare le idee. Febbraio è un mese dove le stelle vi aiutano a meditare sul vostro futuro, quindi approfittatene, perché solo impegnandovi saprete ottenere le risposte che cercate e prendere le decisioni giuste per il vostro futuro lavorativo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, le Vergini si trovano anche in questa occasione davanti a una strada a doppia direzione. Da un lato vi è la necessità di pensare all’oggettività della vita mentre, dall’altra, vedete la passione e il furore che una nuova storia d’amore potrebbe riservarvi. Siete segni meditativi e concreti, quindi le stelle vi invitano a non farvi abbagliare da ciò che inutilmente luccica e a cercare, sempre e comunque, persone che sono affini al vostro buon carattere. Ne sarete lieti e febbraio potrebbe riservarvi delle sorprese molto intense, soprattutto se avete preso delle importanti decisioni di coppia.

La vita privata scorre altalenante nel corso del mese. Febbraio è un po’ capriccioso con il segno della Vergine, quindi potreste incontrare davanti a voi qualche bella scocciatura. Niente paura, saprete recuperare tutto al meglio e, già dalla seconda settimana, ripartire con la vostra felice routine. Vedrete amici ai quali tenete e che non frequentavate da tempo e sarà un’occasione speciale per ridere, scherzare e trascorrere del felice tempo in compagnia. Serena e appagante la vita di famiglia, con notizie inaspettate che potrebbero arrivare dai parenti che vivono lontano.

Oroscopo febbraio 2017 Bilancia

È un mese esuberante quello che attende la Bilancia per quanto riguarda la sfera amorosa. Cari nati del segno, siete colmi di impegni da rispettare, di scadenze e di persone che vi stanno sotto, quindi vedete il rapporto con il partner come una fuga, come un’oasi di pace e di tranquillità, Cercate di non adagiarvi troppo, perché il vostro compagno potrebbe non riuscire a comprendere il vostro stato d’animo e scambiarlo per superficialità. State vicino al vostro amore, coccolatelo e ditegli ogni giorno che lo amate, perché febbraio è un mese particolare, che chiede partecipazione e impegno per rendere forte e concreta la vostra storia d’amore.

Per quanto riguarda la sfera professionale, i nati del segno si aspettavano più serenità dai mesi di inizio anno, invece devono fare fronte a situazioni abbastanza complicate. Niente paura, si tratta di una condizione assolutamente transitoria e che si bloccherà sicuramente verso la metà del mese, quando i colleghi smetteranno di darvi fastidio per nulla e tutto si incastrerà alla perfezione. Nel frattempo cercate di stare sereni e, per una volta, pensate anche a chi sta peggio di voi, perché sotto sotto la vostra posizione professionale è più che stabile e fortunata!

Interessante la sfera privata dei nati del segno, che nel corso delle settimane sentiranno crescere dentro di loro una grande voglia di fare sport e attività fisica all’aria aperta. Segno notoriamente pigro, la Bilancia vorrà iscriversi a corsi anche particolari, quindi non stupitevi se di punto in bianco vi ritroverete a scalare una parete rocciosa o in spiaggia intenti a svolgere una sessione di tai chi: le stelle vi voglio così per tutto febbraio, primavera compresa!

Oroscopo febbraio 2017 Scorpione

Lo Scorpione si sentirà un po’ indeciso nel corso del mese di febbraio per quanto riguarda la vita sentimentale. Siete un segno riflessivo, ma spesso agite d’istinto e poi ve ne pentite. Che dire, cercate di ponderare la situazione e di guardare dentro al cuore di chi vi si propone se state cercando l’anima gemella, perché le stelle riserveranno sorprese interessanti per voi solo a partire dalla fine del mese e per tutto il corso della primavera. Piacevoli momenti di relax per i nati del segno che vivono in coppia, che potrebbero decidere di mollare tutto per qualche giorno e dedicarsi a un interessante week end d’amore.

La sfera professionale degli scorpioncini chiede loro di focalizzare quali sono gli obiettivi per il nuovo anno. Se nel corso del mese scorso non lo avete ancora fatto cercate di concentrarvi, prendete carta e penna in mano e scrivete, perché così saprete in grado di capire cosa volete ottenere dalla vostra professione. Le stelle vi consigliano, infatti, di mantenere una certa lucidità di pensiero e di intenti per non perdervi e per non farvi sopraffare dalle altre persone. Parola d’ordine per il mese di febbraio: contemplazione!

La vita privata scorre piacevole dal primo all’ultimo giorno del mese. Gli scorpioncini sanno come divertirsi, amano gli eventi di classe e cercano sempre ambienti raffinati. Nel corso del mese di febbraio saprete divertirvi molto e parteciperete anche a party esclusivi, dove potrete sfoderare la vostra migliore mise. Brillante la vita in famiglia, che vi chiede di essere un pochino più partecipi verso la metà del mese, quando un familiare potrebbe avere bisogno di un vostro consiglio.

Oroscopo febbraio 2017 Sagittario

Il mese di febbraio segna un vero e proprio spartiacque per i nati sotto il segno del Sagittario. Si tratta della vita amorosa delle persone che stanno cercando l’anima gemella, che potrebbe subire un’improvvisa inversione di rotta. Dopo mesi in ci vi siete sentiti anche sconfortati e un po’ soli è arrivato il momento di brindare, perché la vostra metà della mela si affaccia all’orizzonte. Sarà un mese denso di incontri, dove alcuni dei quali potrebbero rivelarsi nella nascita di un nuovo, profondo, amore. Serena e semplicemente splendida la vita dei Sagittari che vivono in coppia, che non perderanno occasione per dimostrare ai loro compagni tutto l’affetto che provano.

Nella sfera professionale i nati del segno devono fare fronte al comportamento poco corretto di un collega. Come reagiranno questi determinati abitanti dello zodiaco? Come tutti ci aspettiamo, affrontando chi di dovere di petto e senza lasciare nulla al caso. La sincerità che vi contraddistingue darà i suoi frutti e, fin dalla prima settimana del mese, ogni controversia si appianerà nel mondo lavorativo. Buone prospettive di carriera per i nati del segno che lavorano in ambiente delle vendite, soprattutto nel settore dell’abbigliamento e della cura del corpo.

La sfera privata del mese di febbraio si apre con tante richieste di collaborazione. I Sagittari sanno organizzare alla perfezione gli eventi e si tratta di una dote che possiedono naturalmente. Perché non sfruttarla al meglio? Le persone ve la riconoscono, quindi sarete invitati a prendere in mano l’organizzazione di feste e di cerimonie e, molto probabilmente, a partecipare attivamente ad associazioni di volontariato. Voi non vi tirerete certo indietro, quindi febbraio si propone come un mese denso di eventi e anche di divertimenti!

Oroscopo febbraio 2017 Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno si trovano a perfetto agio in questo mese di febbraio, anche se la prima settimana potrebbe rivelarsi un po’ complicata per la sfera professionale. È arrivato il momento di fare sentire le vostre ragioni con i colleghi nullafacenti e di riportare il tutto ai superiori, per il bene della vostra attività e della vostra salute mentale. Non abbiate paura cari Capricorno, perché dalla seconda metà del mese vi sentirete forti e intellettualmente lucidi, pronti a raccogliere e a vincere qualsiasi sfida che vi si presenta nell’ambiente di lavoro!

La sfera privata del Capricorno saprà circondarsi del calore dei familiari e gustarsi un mese ricco di serenità. Il vostro approccio ai problemi degli altri è mirabile, perché sapete ascoltare e donare sempre tanti buoni consigli. I familiari adorano questo atteggiamento e lo leggono come un punto fermo della loro vita. Cercate di stare loro vicini anche se sono ripetitivi e di sdrammatizzare come solo voi sapete fare. Brillanti le uscite nel corso del mese, con tanti eventi legati al cinema, al teatro e alla cultura in generale.

La sfera sentimentale dei nati del segno luccica, perché mai come in questo periodo dell’anno i nati del segno possono contare sul profondo amore del loro partner. È un mese affettuoso quello che sta arrivando, dove più di una volta vi stupirete delle manifestazioni di affetto dei vostri compagni. Ricambiate, anche se siete parchi di effusioni e dimostrate tutto il vostro amore a chi volete bene. I Capricorno che stanno cercando l’anima gemella sono invitati a concentrarsi sulla fine del mese, periodo durante il quale si sentiranno vigorosi e fortunati, perché potrebbero incontrare persone inaspettate, che arrivano da lontano.

Oroscopo febbraio 2017 Acquario

La sfera sentimentale degli Acquari brilla di luce propria, nel mese che dà loro i natali. Febbraio è un mese favorevole per molte ragioni, perché amate l’inverno e le sue scenografie e perché ricercate paesaggi silenziosi e ricoperti da soffice neve. In questi contesti potreste comprendere molto del carattere del vostro nuovo partner e scoprirvi sempre più affezionati e legati a lui o a lei. Ottime e brillanti le prospettive per i nati del segno che stanno cercando l’anima gemella, perché in questo mese vi sentirete forti, belli e vigorosi, i primi dello zodiaco che non avranno rivali nelle conquiste in amore!

La sfera professionale dei nati del segno chiede loro di fare attenzione, soprattutto con i numeri. Non stupitevi se spesso farete male i conti o sbaglierete i conteggi, perché si tratta di una situazione naturale ma, per fortuna, passeggera. Niente paura, perché già da metà mese saprete riacquistare la vostra lucidità, a patto che vi impegniate e che cerchiate di essere più concreti presenti sul luogo di lavoro. Brillanti soddisfazioni per i nati del segno che lavorano in ambiente economico e legale.

La vita privata degli Acquari chiede loro di prestare attenzione alle uscite e di limitarsi con i party. Da inizio anno non vi perdete una festa o un evento e il vostro fisico potrebbe risentirne. Anche se adorate questi mesi invernali, cercate di essere meno esplosivi e un po’ più casalinghi, ma soprattutto di dedicarvi alle vostre amate attività sportive. Favorite le amicizie che arrivano da lontano, con probabilità di rivedere vecchi amici che non incontravate da tempo.

Oroscopo febbraio 2017 Pesci

È un mese di febbraio scottante quello che attende i pesciolini. I nati del segno si apprestano, infatti a coronare un sogno che attendevano da tempo e questo evento può avere forti ripercussioni sulla loro vita sentimentale. Può trattarsi di un trasferimento o anche di un cambio di lavoro, che accenderà prospettive di grande interesse fra chi sta cercando l’altra metà della mela. Buoni gli orizzonti per i Pesci che vivono in coppia, che nel mese di febbraio dovranno cercare di portare pazienza con il partner, stanco e più che mai alla ricerca di momenti di relax.

I nati sotto il segno dei pesci sono vivaci, esuberanti e sempre pronti alla battuta. Il loro carattere ‘compagnone’ li aiuta a coltivare tante amicizie, quindi febbraio si propone come un mese speciale per la vita privata, che chiede ai pesciolini di invocare aiuto quando ne hanno bisogno e di rivolgersi alle persone che vogliono loro un gran bene. Frizzante la vita familiare, dove da parenti anche lontani potrebbero arrivare notizie inaspettate di matrimoni o di nascite.

La sfera professionale dei nati del segno scorre liscia come l’olio e così sarà per tutto il mese di febbraio. Le stelle vi vogliono concentrati sul lavoro, pronti a rispondere a tono a chi non vi aiuta e quindi produttivi più che mai. Questa condizione si propone astrologicamente ideale, perché nel corso del mese di febbraio i pesciolini saranno impegnati con tanti eventi extra lavoro che ruberanno loro un oceano di tempo, quindi meglio lasciare correre la professione e concentrarsi su ben altro!