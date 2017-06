Oroscopo Luglio 2017: cosa dicono le stelle?

Oroscopo luglio 2017 Ariete

Prosegue il periodo un po’ complicato per gli Arietini nella sfera del lavoro. Questi combattivi abitanti dello zodiaco si trovano, infatti, ad affrontare un periodo faticoso, che sembra non portarli da nessuna parte. Essendo abitanti dello zodiaco forti e leali, gli Arieti si possono sentire spaesati ma niente paura, già da inizio mese le carte cambieranno in tavola e il lavoro diventerà deciso, chiaro e molto produttivo. Cercate di tenere duro ancor per un po’ cari Arieti e non ve ne pentirete, perché molto presto tutti si accorgeranno del vostro valore e della vostra forza!

La vita privata dei nati del segno guarda al riposo. Proprio così, anche se non ve lo aspettavate, le stelle vi chiedono di riposare, perché avete davvero speso tante energie fisiche e mentali in questa prima parte dell’anno. Come potete fare? Organizzandovi al meglio, cercando di tenere un pomeriggio o una mattina tutta per voi, da dedicare alle cose che vi piacciono fare o, semplicemente a perdervi con un buon libro in mezzo la natura, ve lo meritate!

Il mese di luglio è molto speciale per i nati del segno, che dovranno affrontare un argomento importante con il partner. Avete bisogno di tutto il sostegno e l’aiuto delle stelle ma non preoccupatevi, loro sono pronte a darvelo, a baciarvi in fronte e a infondervi il coraggio di cui avete bisogno. Tolto il dente tolto il dolore cari Arietini, quindi abbiate tanta fiducia nell’amore, perché tutto andrà nel verso giusto e non vi pentirete di essere stati audaci e coraggiosi!

Oroscopo luglio 2017 Toro

Spumeggiante la sfera sentimentale dei nati sotto il segno del Toro, che salutano questa calda estate con tanta forza fisica e una rinnovata lucidità mentale. Le stelle vi spingono tutte assieme e vi vogliono finalmente vedere accoppiati. Cosa succederà nel mese di luglio? Beh, gli impegni saranno moltissimi e voi dovrete filtrarli, perché siete chiamati a concentrarvi sulla ricerca assoluta dell’anima gemella! Non lasciatevi sfuggire questa occasione cari nati del segno del Toro, perché poche volte le stelle sono state così benevole come in questo periodo dell’anno!

La sfera privata dei nati sotto il segno del Toro è molto eterea e segue l’andamento registrato nei mesi precedenti. Avete una gran voglia di mollare tutti gli impegni e di perdervi far i boschi delle vostre adorate montagne o di correre a perdifiato nella spiaggia al tramonto. Quale migliore occasione per farlo, se non verso la seconda metà del mese di luglio, quando saprete raccogliere tutte le vostre generose forze e dedicarvi all’attività fisica e alla vita all’aria aperta, per un mese super rigenerante che vi vede protagonisti dal primo all’ultimo giorno, buon divertimento!

La sfera professionale dei nati del segno segna finalmente un periodo di serenità. Molti Toro possono avere cambiato lavoro o stanno meditando di farlo. Le stelle lo avevano predetto e ora raccogliete i frutti della vostra decisione. Siete un segno deciso, che non prende mai posizioni esagerate e che sa benissimo quello che sta facendo. L’estate è quindi fonte di nuove esperienze dal punto di vista professionale, quindi preparatevi a vivere grandi cambiamenti, che poteranno all’inizio un po’ di caos, ma che già dalla fine del mese vi regaleranno abbondanti e proficui frutti per i quali gioire e congratularvi con voi stessi.

Oroscopo luglio 2017 Gemelli

Il mese di luglio porta grandi riflessioni per i nati sotto il segno dei Gemelli nella sfera amorosa. Di solito siete molto pratici e non vedete le sfumature che la vita riserva, ma questa volta il cielo non è sereno come al solito, quindi dovete sedervi e riflettere, per chiedervi: cosa c’è che non va? Solo in questo modo potrete accogliere i problemi del partner e saprete capirlo al meglio, conquistando la sua fiducia e costruendo, finalmente, una vita a due che vi vede protagonisti attivi, pronti ad ascoltare e ad agire quando è necessario.

La vita privata dei nati del segno si rivolge ai viaggi. Luglio è un mese fantastico per partire e voi ne avete una gran voglia. Se il lavoro e la vita privata ve lo permettono lasciate tutto e partite, perché mai come in questo periodo dell’anno le stelle vi baciano in fronte e vi vogliono in un’isola a rilassarvi o in montagna a godervi l’aria fresca. Il viaggio diventa, in questo caso, un’occasione per risolvere qualche problema latente e anche per conquistare un po’ di forza fisica dopo un periodo che vi ha decisamente affaticato.

La sfera professionale dei gemellini non vede particolari problemi profilarsi all’orizzonte. Siete dei bravissimi comunicatori e tutti vi invidiano questa dote. Se saprete sfruttarla al meglio saprete trovare le giuste soluzioni anche a qualche grattacapo che si è verificato nel luogo di lavoro negli ultimi tempi e quindi godervi un’estate all’insegna della serenità professionale. Molto interessanti le prospettive per i Gemelli che stanno cercando un’occupazione o che hanno deciso di cambiare lavoro, che si concretizzeranno a partire dalla metà del mese di luglio.

Oroscopo luglio 2017 Cancro

I Cancerini si sono impegnati moltissimo in questi mesi per migliorare la sfera professionale e per far crescere gli affari, soprattutto se lavorano in proprio. Luglio è sicuramente un mese di raccolta, che si concretizzerà ancor più in settembre, quando sarete i protagonisti indiscussi dello zodiaco. Che dire cari nati del segno, costruite ancora un po’, perché le stelle vi seguono con tanta curiosità e vogliono proprio vedere dove volete arrivare. Di sicuro si tratterà di grandi progetti e di grandi obiettivi, come solo voi sapete fare, quindi portate un po’ di pazienza e verrete ricompensati con gli interessi.

La vita sentimentale dei nati sotto il segno del Cancro si rivela molto delicata e riflessiva. Luglio è il vostro mese, quello in cui date il meglio perché vi appartiene. Ecco che le stelle vi baciano in fronte e vi chiedono di non avere paura, anche a chiedere al vostro partner cosa ne pensa riguardo a progetti di vita comune molto importante. Siate felici e sereni cari cancerini, perché la vostra anima gemella crede in voi, nelle vostre capacità e vi ama davvero, quindi gustatevi un mese delicato e poetico come è la vostra natura.

La vita privata dei nati del segno si concentra sugli obiettivi pratici. Da tempo siete impegnati a concretizzare un progetto, che vi riempie tutto il tempo libero. Tutto ciò che le stelle vi chiedono è di dosare le energie e di non lasciarvi coinvolgere al 100% in quello che fate. O meglio, siate sempre attenti e pronti, ma cercate di riposarvi quando potete, perché così saprete essere più lucidi di pensiero, pronti e attenti quando si tratterà di prendere decisioni vitali per voi e per le persone che vi sono vicine.

Oroscopo luglio 2017 Leone

Il Leone è il re dell’estate a anche quest’anno non si smentisce affatto! Il re della foresta è pronto a mietere vittime nelle calde notti estive, con il suo fascino e il suo appeal quindi tutti gli altri segni dello zodiaco sono avvertiti! Scherzi a parte, luglio è un mese d’oro per i nati del segno sotto il punto di vista dell’amore, perché i leoncini si sentono pieni di energia e pronti ad affrontare sfide di ogni tipo in amore. Non stupitevi se vi troverete a lottare per conquistare la bella o il bello di turno e abbiate fiducia, perché ci riuscirete sicuramente!

La sfera privata dei nati del segno è particolarmente legata alle amicizie. Sentirete nel corso del mese di luglio un’irrefrenabile voglia di rivedere amici che non sentite da tempo e farete anche tanti chilometri per incontrarli. Le stelle vi vogliono affettuosi, soprattutto con gli amici più sensibili, quindi non stupitevi se vi scoprirete in mezzo a un bosco a dialogare sul senso della vita o in riva al mare, al tramonto, a pensare su cosa vi riserva il futuro. Godetevi queste sensazioni, perché gli amici vi vogliono bene e vedono in voi un punto di riferimento solido sul quale contare in ogni occasione!

La sfera professionale dei nati del segno si scopre pro-attiva in questo caldo mese di luglio. Per qualcuno di voi sarà una bella scocciatura, perché con la testa siete già immersi nelle vacanze, ma le stelle vi chiedono di portare un po’ di pazienza, solo per qualche settimana. Verso la fine del mese ogni problema lavorativo troverà la giusta soluzione voi potrete chiudere baracca e burattini e dare il benvenuto a un’estate che vedrà indiscussi protagonisti!

Oroscopo luglio 2017 Vergine

La sfera professionale dei nati nel segno della Vergine vede profilarsi un periodo molto sereno e poco denso di impegni. Luglio sarà un mese tranquillo, soprattutto per le Vergini che lavorano in ambiente medico sanitario, mentre chi gestisce un’attività in proprio potrebbe trovarsi a fare i conti con qualche piccolo grattacapo. Niente paura, perché fin dalla seconda metà del mese tutto si appianerà e saprete ritrovare un’ottima serenità, nel lavoro e anche nel rapporto con i colleghi e i collaboratori di sempre.

I nati del segno della Vergine si preparano a vivere un mese di luglio passionale nella sfera amorosa. Care Vergini, la passione sarà il filo conduttore di questa calda estate, soprattutto se state vivendo un amore iniziato da poco. Niente paura per le Vergini da tempo accoppiate, perché anche per loro si profila un mese denso di emozioni e anche di divertimento, con qualche sorpresa eclatante che potrebbe rivelarsi verso la fine del mese di luglio.

La vita privata delle Vergini si concentra anche per questo mese sul divertimento e sulle amicizie. Che dire cari nati del segno, siete stufi di frignare la sera davanti alla televisione e avete bisogno di dare una bella sferzata di energia alla vostra vita. Quale migliore occasione del mese di luglio, che con le sue belle giornate vi spinge fare tanta vita all’aria aperta e anche a muovervi per raggiungere mete lontane, all’insegna del puro divertimento e delle belle amicizie di sempre!

Oroscopo luglio 2017 Bilancia

La Bilancia si gode un periodo d grande amore e di profonda comprensione con il partner, che ha capito quali sono i suoi dubbi e le sue preoccupazioni e ha compreso l’importanza di starle vicino in ogni momento. Sarà un mese molto particolare cari nati del segno, in cui dovrete cercare di contenervi perché tante sono le cose in ballo. Luminosa la sfera degli affetti per le bilancine che stanno cercando l’anima gemella, che possono contare su un cielo brillante, ricco di sorprese, soprattutto a partire dalla prima metà del mese di luglio.

Per quanto riguarda la sfera professionale, le Bilance possono stare ben tranquille, soprattutto quelle che svolgono lo stesso lavoro da molto tempo. Per vostra natura siete un segno che si lamenta moltissimo e questo fatto ha dato fastidio a più di un collega e a più di un superiore. La prima metà dell’anno vi ha però insegnato a distinguere quello che è importante e quello che non lo è, quindi fate tesoro di questi insegnamenti e proponetevi con più umiltà di fronte alle altre persone, perché anche loro possono avere i loro problemi e le loro preoccupazioni, magari più profondi e reali dei vostri.

La sfera privata delle Bilance non è felicissima, almeno per la prima metà del mese. Questo adorabile segno non sa frenare la lingua e, molto spesso, parla con tanta leggerezza. Lo scopo è chiaro, perché la comunicazione deve essere guidata da voi ma qualcosa che avete detto e affermato può non essere stata ben digerita da un familiare. È arrivato il momento di fare chiarezza cari nati del segno e anche di fermarsi a riflettere: non avete sempre ragione voi, ci dispiace. Le stelle vi aiutano però in questo percorso e vi fanno trovare la giusta strada, perché l’estate sia un momento di pace e di profonda riconciliazione con i vostri cari.

Oroscopo luglio 2017 Scorpione

Lo Scorpione deve affrontare un mese di luglio molto particolare sotto il punto di vista dell’amore. Nelle prime settimane del mese affioreranno, dal passato, persone che avevate letteralmente cancellato dalla vostra esistenza e dovrete fare fronte a qualche conto che hanno in sospeso con voi. Niente paura, perché una volta chiarite tutte queste situazioni così speciali potrete gustarvi il resto di luglio pacifici e beati, magari rafforzando l’amore con il partner che vi ama e vi stima come non mai in questa calda e focosa estate.

La sfera professionale dei nati del segno scorre finalmente serena, dopo un inizio d’estate un po’ turbolento. Cari nati del segno, avete finalmente imparato che fare lo sgambetto agli altri può ritorcervi contro e che la carriera si fa a piccoli passi, con amore e dedizione. Ora che avete cominciato a dimostrare tutto questo a colleghi e superiori potete godervi una professione serena e coinvolgente, che vi vede sempre più bravi, professionali e preparati.

La vita privata dei nati del segno si concentra sicuramente sui viaggi e sui programmi delle vacanze. Avete dovuto affrontare un ‘mezzo anno’ molto impegnativo al lavoro e in famiglia, quindi avete bisogno di staccare la spina da tutto e da tutti. Le stelle vi consigliano di dedicarvi a un viaggio riposante, ma che sappia anche stuzzicare la vostra curiosità, magari un bel periodo al mare ma in un’isola selvaggia, per mescolare la natura alla storia e all’arte, in un mix che saprà profondamente rigenerarvi e farvi ripartire alla grande con gli impegni di tutti i giorni!

Oroscopo luglio 2017 Sagittario

Il mese di luglio dà il benvenuto al segno del Sagittario e copre di buoni auspici il suo cielo. La sfera degli affetti si scopre, infatti, intensa e molto, molto attiva, soprattutto per gli abitanti dello zodiaco che stanno cercando l’anima gemella. Nel mese di luglio caratteristiche dei Sagittari sarà la creatività. Proprio così, perché i nati del segno sapranno mettere fantasia in amore, anche nelle relazioni di lungo tempo e si scopriranno ad organizzare feste, sorprese e regali per i loro amati, che mese scoppiettante!

Nella sfera professionale i nati del segno sapranno affrontare le malelingue messe in circolo da un collega invidioso. Niente paura, perché questi eventi purtroppo capitano a tutti prima o dopo nella vita. Ciò che conta è affrontare la situazione di petto e chiarirla con i colleghi, con il capo e con chi di dovere. Solo allora saprete tirare fuori la vostra vera natura, leale e attiva e dimostrate a tutti il vostro valore e le vostre capacità, forza nulla vi può fermare!

La vita privata del mese di luglio vede i Sagittari fremere perché non vedono l’ora di partire per un viaggio. Proprio così. Di solito i Sagittari amano stare a casa e gustarsi la loro quotidianità, fatta di piccole grandi cose, ma a luglio scopriranno un’immensa voglia di scoprire il mondo e non dovranno stupirsi se si scopriranno ad acquistare biglietti aerei per mete anche molto lontane. Le stelle vi vogliono giramondo cari nati del segno, quindi gustatevi un mese ricco di eventi, di esperienze e di pura gioia!

Oroscopo luglio 2017 Capricorno

I nati del segno del Capricorno devo fare i conti con qualche piccola scocciatura lavorativa nei primi giorni del mese di luglio. Si tratta di problemini più che risolvibili, che saprete affrontare con la classica lucidità e la ben nota forza di spirito che vi contraddistinguono. Una volta passati questi primi giorni saprete cogliere il meglio del vostro lavoro e potrete contare sulla fiducia e sulla stima dei colleghi e dei superiori. Siete pronti per partire? La riposta è sì! Avete organizzato tutto alla perfezione, quindi vi aspettano vacanze iper meritate cari Capricorno, che sapranno rigeneravi e mettervi di nuovo il buonumore.

La sfera privata del Capricorno si rivolge a tutto tondo alla famiglia. Per vostra natura siete un segno che ama circondarsi dei cari e che non dimentica un compleanno, un anniversario e un’occasione speciale. Luglio rafforza questa vostra indole e vi vede trascorrere un mese super sereno, circondati dall’affetto dei familiari. Favoriti ancora una volta i viaggi e le gite, soprattutto quelle rigeneranti dei fine settimana.

La sfera sentimentale dei nati del segno del Capricorno guarda lontano, molto lontano. Cosa significa? I Capricorno che vivono in coppia sapranno affrontare questioni anche delicate e parlarne con il partner, per trovare la soluzione giusta e sbloccare delle situazioni che sembrano non avere futuro. Sarà un periodo un po’ fatico ma niente paura, ne varrà sicuramente la pena! Bella, anzi bellissima la sfera amorosa per chi sta cercando l’anima gemella, che nel mese di luglio si sentirà forte e affascinante come non mai, baciato in fronte dalle stelle dal primo all’ultimo giorno del mese!

Oroscopo luglio 2017 Acquario

Bella, brillante e convinta la sfera amorosa degli Acquari, che salutano l’estate con spirito rinnovato. Se all’inizio del mese potrete avere qualche dubbio d’amore non preoccupatevi, perché si tratta di una condizione passeggera, che cambierà corso già nella prima settimana di luglio. Quale sarà il vostro punto di forza in questo mese così infuocato? La sicurezza cari nati del segno, che mostrerete in ogni occasione, sia nella vita di copia che nella ricerca dell’anima gemella, complimenti!

La sfera professionale degli Acquari prosegue indisturbata il corso che aveva preso nel mese precedente. Sarà un’estate placida cari nati del segno, un periodo in cui potrete riposarvi e pensare a realizzare delle idee che coltivate da tempo. Non stupitevi se vi troverete in banca a chiedere notizie sui finanziamenti per una nuova attività o se vi scoprirete intenti a scrivere il libro che da sempre avete nel cassetto. Quest’estate va così e le stelle vi consigliano di lasciar fluire tutta la vostra creatività e il vostro spirito d’azione.

La vita privata degli Acquari scorre all’insegna della natura e della ricerca della solitudine. Non sarà una solitudine ‘triste’, ma un periodo voluto, che una forza interiore dentro di voi vi chiede a gran voce. Saprete ritrovare voi stessi scalando le montagne, facendo lunghe nuotate, anche ammirando tutta la maestosità della natura nel corso dei vostri viaggi. Godetevi questo periodo cari Acquari perché le stelle non vi hanno mai visto così lucidi di spirito e presenti con la mente!

Oroscopo luglio 2017 Pesci

I pesciolini amano da sempre l’estate, il caldo e tuffarsi in acqua che è il loro elemento naturale. Questi teneri abitanti dello zodiaco si sentiranno alquanto bendisposti, anche e soprattutto nelle faccende d’amore. Ecco profilarsi un mese di luglio frizzante, dove non mancheranno le occasioni di incontro per i single e dove i nati del segno che vivono felicemente in coppia sapranno ritrovare una rinnovata passione, tutta da giocarsi in riva al mare, magari al tramonto davanti a una coppa di champagne…

I nati sotto il segno dei Pesci concentreranno la loro vita privata sulle feste. Proprio così, perché le stelle vi vogliono frizzanti, pieni di voglia di uscire e di incontrare gente nuova e interessante. Tutto il mese di luglio sarà concentrato sui party e non solo, perché non starete fermi un attimo! Ogni occasione sarà buona per divertirvi, quindi preparatevi a vivere un mese effervescente come mai vi è capitato!

La sfera professionale dei nati del segno chiede loro di contare fino a 100, anzi fino a 1000 prima di parlare. È un periodo un po’ strano quello che state vivendo al lavoro, ma voi stessi vi sentite irrequieti, soprattutto se gestite un’attività in proprio. Che dire cari pesciolini, cercate di portare pazienza perché, già fin dalla metà del mese le carte cambieranno in tavola e potrete contare su un ambiente di lavoro più sereno e coeso, dove tutto scorrerà liscio fino all’arrivo dell’autunno.