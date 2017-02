Oroscopo marzo 2017, segno per segno

Oroscopo marzo 2017 Ariete

Marzo risveglia il cuore degli Arietini e regala loro un mese denso di emozioni e di colpi di scena. Colpi di scena, sì, perché questi forti e valorosi abitanti dello zodiaco dovranno vedersela con esperienze entusiasmanti, con momenti di intensa passione e anche con eventi inaspettati ma sempre gioiosi. È un bel mese quello che attende gli Arieti nella sfera amorosa, un mese dove si sentiranno amati e protetti, dove sapranno dare il meglio di loro stessi e conquistare il cuore del partner, molto probabilmente per sempre. Luccicanti le prospettive per gli Arietini che stanno cercando l’anima gemella, perché marzo è il loro mese e la primavera risveglia tutta la loro fora fisica, il loro vigore e il loro innato fascino. Scintille.

La vita professionale dei nati del segno gioisce dei cambiamenti che si erano verificati già verso la fine di febbraio. È un periodo di cambiamento per gli Arieti, che possono sentirsi stanchi o ‘ingabbiati’ in un sistema che non sentono loro. Il desiderio di fuggire si fa sentire e può concretizzarsi anche in un cambio di lavoro o nella decisone di mettersi in proprio aprendo l’attività dei propri sogni. Cari Arieti è arrivato il momento di agire, quindi non abbiate mai paura del giudizio degli altri e rischiate, perché le stelle vi baciano in fronte e vi vogliono concreti, sereni e anche spregiudicati nell’universo professionale.

Il mese di marzo vede i nati del segno concentrarsi sugli aspetti pratici della vita. Da alcuni mesi vi siete avventurati in progetti di grande rilievo, quali un cambio di casa, l’acquisto di un immobile o di un nuovo mezzo di trasporto. È arrivato il momento di pianificare al meglio la gestione degli impegni e della vita privata e le stelle vi invitano a non stancarvi. Niente paura, saprete trovare il tempo per gestire tutto al meglio e anche per dedicarvi agli affetti di amici e familiari, che in questi ultimi mesi avete un pochino trascurato.

Oroscopo marzo 2017 Toro

I nati del segno del Toro vivranno un marzo pazzerello, nella sfera professionale così come in amore. Al lavoro molte persone si chiederanno cosa vi è successo, perché sarete imprevedibili e potreste prendere delle decisioni anche audaci se siete dirigenti o coprite posizioni di rilievo. Niente paura, le stelle vi suggeriscono per bene e non dimenticano la vostra parte più pragmatica. Fate tutti i colpi di testa che volete, perché avete il loro appoggio e rassicurate le persone che vi stanno accanto, spiegando loro che le vostre scelte sono fatte a fin di bene, per la prosperità della vostra attività professionale. Ottime prospettive per chi desidera cambiare lavoro, che nel mese di marzo si propone sicuro, deciso, talvolta inarrestabile.

La sfera privata si si rivolge in tutto e per tutto alla natura. In questo mese di risveglio vi sentite forti e desiderosi di vivere in mezzo al bosco o di passeggiare lungo la spiaggia. Assecondate questa attitudine e vi sentirete felici. Qualche nato del segno potrebbe avere avuto delle forti discussioni in famiglia nei mesi precedenti. Niente paura, perché la ‘burrasca’ è passata e l’armonia tornerà in famiglia, grazie al vostro atteggiamento attento e cordiale, che ricorda agli altri il valore delle buone maniere e che si ispira al sincero affetto che nutrite per chi vi è vicino.

La sfera amorosa dei nati del segno riconosce una sola parola: cambiamento. Molti nati del segno potrebbero avere acquistato casa o essere andati a vivere per conto loro. Questo importante cambiamento li aiuterà anche a sciogliere delle remore nella vita sentimentale, perché si sentiranno più liberi e più indipendenti. Saprete gioire di questo stato d’animo, che le alte persone riconoscono e del quale sono affascinate. Approfittatene cari nati sotto il segno del Toro, perché il mese di marzo e la primavera intera vi vedono freschi, convinti e forti, pronti a fare nuove conquiste e a rendere il rapporto in essere solido e pronto per i grandi passi della vita.

Oroscopo marzo 2017 Gemelli

Il mese di marzo dà il benvenuto ai Gemelli con un sorriso benaugurate. Sarà un mese sincero sotto il profilo degli affetti, soprattutto se state vivendo una solida vita di coppia. Le stelle assicurano serenità e vi vedono amabili, sereni, forse più tranquilli del solito. Del resto voi non amate l’inverno e la prospettiva dell’arrivo della bella stagione vi rende lieti. Sfruttate questo sereno stato d’animo per stare assieme al partner e godervi tanti bei momenti di romanticismo, che mancavano da tempo dal vostro diario. Brillanti le prospettive per i Gemellini che stanno cercando l’anima gemella, che potrebbero lanciarsi in conquiste fin dai primi giorni del nuovo mese.

La vita sociale dei nati del segno li vede impegnati nella ‘remise en forme’. Vi sentirete energetici e vorrete dedicarvi alle passeggiate nel cuore della natura, ma anche a sport inconsueti, magari alle arti marziali. Non stupitevi, perché il vostro corpo vi chiede movimento e di godervi le prime belle giornate primaverili. Ottimi i rapporti con gli amici, che vi sentono vicini e che vi cercano per trascorrere del felice tempo in compagnia. Siate sinceri con un familiare che chiede il vostro supporto su una questione di natura pratica, non ve ne pentirete!

La sfera professionale dei nati del segno non brilla per lungimiranza in questo mese di marzo. Le stelle vi chiedono di fare molta attenzione alle spese, soprattutto a quelle impreviste. Niente paura, cercate di rendicontare tutto con precisione e vi troverete alla fine del mese sereni, soprattutto se gestite un’attività in proprio. Attenzione anche alla comunicazione, cercate di tenere a freno la lingua con i clienti maleducati, anche se non è nella vostra indole. Marzo è un mese un po’ speciale, che risveglia gli animi, quindi cercate di essere sereni e professionali: avrete delle belle soddisfazioni fin dalla metà del mese.

Oroscopo marzo 2017 Cancro

I Cancerini raccolgono grandi soddisfazioni professionali nel mese di marzo. Avete lavorato tanto e bene nei primi due mesi dell’anno e vi siete concentrati, avete dato il tutto per tutto per concludere progetti che sembravano irraggiungibili. Le stelle vi premiano e vi regalano tutta la soddisfazione che meritate, sia dal punto di vista professionale che economico. Continuate su questa strada cari nati del segno e saprete arrivare all’estate con un bagaglio di sicurezze invidiabile e con una situazione lavorativa da 10 e lode.

La vita sentimentale dei nati del segno è luccicante. Nei mesi scorsi avete talvolta messo a dura prova il vostro rapporto, a causa della vostra indole perfezionista. Ora vi sentite più sereni perché molti tasselli sono andati nel posto giusto e potete ricominciare ad essere voi stessi, senza nervosismi o critiche. Il partner ha portato molta pazienza in nome del profondo amore che nutre per voi, quindi ripagatelo con la vostra vicinanza e con la gentilezza che solo voi, nell’intero zodiaco, possedete. Luminose le prospettive di incontro per chi sta cercando l’anima gemella, che potrebbe imbattersi in relazioni anche durevoli e ricche di passione.

La vita privata dei nati del segno guarda ancora una volta alla casa. Molti cancerini hanno acquistato una proprietà e la stanno ristrutturando o hanno scelto di trasferirsi. Il cambiamento ha assorbito molto del vostro tempo, ma ora avete le idee molto più chiare rispetto al passato. È il momento di raccogliere i frutti dei vostri investimenti e anche di lasciarvi andare, guardando dall’alto del vostro scoglio un progetto che si sta avviando a una felicissima conclusione. Buone le relazioni con gli amici e profonde quelle familiari, che vi vedono presenti e attenti alle richieste degli altri.

Oroscopo marzo 2017 Leone

Marzo saluta i leoncini con una pacca sulla spalla. Cari nati del segno avete bisogno, per la prima volta dall’inizio dell’anno, di un po’ di coraggio, perché in amore non state attraversando un periodo tutte rose e fiori non è vero? Niente paura, verso la metà del mese vi sentirete pieni di energia e saprete risolvere anche le situazioni più spinose, magari prendendo delle decisioni dolorose ma risolutive. È un mese di grande cambiamento dal punto di vista degli affetti per i nati del segno, quindi raccogliete il coraggio a piene mani e il futuro sarà più luminoso che mai.

La sfera professionale è pratica e legata alla realtà di tutti i giorni. Il lavoro scorre sereno e vi chiederà, verso al fine del mese, di concentrarvi su aspetti poco chiari, che volete risolvere da tempo. A voi non piacciono per nulla le vie di mezzo, quindi sfoderate tutta la vostra decisione e agite, anche se dovrete tagliare qualche ramo secco o parlare a viso aperto con i vostri colleghi. Buone le soddisfazioni professionali legate all’economia, soprattutto se siete impegnati in professioni finanziarie o legate al mondo del denaro.

La sfera privata dei Leoni è vigorosa. Come tutti i segni di fuoco, anche voi attendete il risveglio della natura per dedicarvi alle passeggiate in mezzo al bosco o in riva al mare. Siete solari e sentite la necessità di legarvi all’elemento naturale, quindi marzo è un mese di preludio, che vi vede scaldare i muscoli in previsione dell’arrivo della bella stagione. Amerete trascorrere tanto tempo con amici e familiari, in gite all’aria aperta e anche in mete inaspettate, che legano la natura all’arte e alla storia. Vivaci le relazioni con gli amici che non vedevate da molto tempo, perché le stelle prevedono spumeggianti serate di furore nei locali notturni!

Oroscopo marzo 2017 Vergine

La sfera professionale dei nati del segno ha finalmente trovato la sua strada, dopo il periodo di indecisione che avete vissuto nei primi due mesi dell’anno. Marzo rischiara l’orizzonte professionale e vi invita a contemplare con soddisfazione le scelte che avete preso. Siete degli abitanti dello zodiaco pragmatici, abili organizzatori e anche persone lungimiranti. Le vostre scelte guardano al presente ma si proiettano al futuro, quindi non abbiate timore e proseguite per la vostra strada, avete tutto l’appoggio di chi vi stima e vi vuole bene.

I nati del segno danno il benvenuto alle buone notizie. Marzo è, in assoluto, il mese delle buone notizie, che possono guardare all’arrivo di un bambino o anche alla decisione di sposarsi. La vita sentimentale delle Vergini è in costruzione e marzo segna una tappa fondamentale nella loro esistenza. Le stelle vi invitano ad essere pronte ai cambiamenti, che potrebbero arrivare anche inaspettati e scaldarvi il cuore. Brillanti le prospettive per chi sta cercando l’anima gemella. Le stelle vi invitano a sfruttare il fascino che sentite di possedere, di giocare con le persone che incontrate e di guardare al futuro, perché una di loro potrebbe diventare l’altra metà della vostra mela.

La vita privata delle Vergini si concentra totalmente sui viaggi. Mai come oggi sentite il desiderio di lasciare il vostro nido per fare nuove scoperte, viaggiare per il mondo e avventurarvi in mete lontane. Assecondate questa richiesta, perché saprà aprire nuovi orizzonti mentali e aiutarvi a prendere delle decisioni che vi vedono un po’ perplessi. Fate un bel biglietto e partite felici care Vergini, perché potete contare sull’appoggio delle stelle, che vi proteggono e favoriscono i viaggi e gli spostamenti per tutto il corso del mese.

Oroscopo marzo 2017 Bilancia

Mese ‘attraente’ quello che attende i nati sotto il segno della Bilancia dal punto di vista dell’amore. Ne avete passate di tutti i colori negli ultimi giorni, quindi è arrivato il momento di risvegliare il vostro lato romantico, dolce e suadente, di dimenticare l’aggressività e di riscoprire il piacere della gentilezza. Le stelle vi accompagnano in questo percorso di riscoperta, vi seguono e vi tengono per mano, perché la primavera è ricca di belle occasioni, sia per i nati del segno che vivono in coppia, che per le bilancine che stanno cercando la loro adorabile anime gemella.

Per quanto riguarda la sfera professionale, i nati del segno hanno raggiunto il top della forma. Succede, quando gli impegni sono a mille e gli eventi frenetici, quindi le Bilance si sentono euforiche e pronte ad affrontare ogni ostacolo si pone davanti al loro cammino. Che dire cari nati del segno, siete troppo esuberanti, convinti e attenti e nessuno può fermarvi nel corso di questo mese. Sfruttatelo, fate progetti e siate anche audaci, perché mai come in questo periodo potete contare su un bagaglio di forze fisiche e mentali da mettere al servizio della vostra professione.

Briosa la sfera privata dei nati del segno, che si concentra sull’arredamento. È questo il focus del mese, quindi non stupitevi se avrete voglia di sconvolgere tutta la vostra casa, di dipingerla di giallo limone o di buttare dalla finestra i soprammobili che vi hanno annoiato. Ancora una volta le stelle vi chiedono di assecondare questa brillante attitudine, che saprà soddisfare il vostro desiderio di rinnovamento e, sotto sotto, di forte ricerca della libertà.

Oroscopo marzo 2017 Scorpione

Lo Scorpione vive un mese così così dal punto di vista della sfera amorosa. Vi sentite un po’ stanchini e come darvi torto, soprattutto se state cercando l’anima gemella e non arriva nessuno di interessante a proporsi. Marzo vi invita a riflettere e, forse, ad essere meno esigenti, a lasciarvi andare, perché l’altra metà della mela potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate. Brillante la vita di coppia, che prosegue su binari di felicità con picchi di euforia verso la fine del mese. Cari nati del segno lasciatevi andare, non siate sospettosi e le stelle vi ripagheranno con tante occasioni di passione e di dolcezza.

La sfera professionale si rivolge alla carriera. Marzo favorisce gli avanzamenti e anche i cambi di professione, soprattutto se siete impegnati nel commercio o gestite un’attività ricreativa. È arrivato il momento di investire e anche di chiedere aumenti di stipendio o progressioni, in primis perché ve lo meritate e in secondo luogo perché si tratta di un periodo favorevole per gli Scorpioni che dimostrano di possedere un pizzico di audacia e di faccia tosta. Favorita la ricerca di lavoro, anche e soprattutto all’estero.

La vita privata si concentra nel mese di marzo sull’elemento acquatico. L’acqua sarà il fulcro di tutto e voi la cercherete, per contemplarla o per tuffarvi dentro a cuor sereno. Non stupitevi se vi ritroverete a sottoscrivere un abbonamento in piscina o se vi scoprirete in riva al mare a pensare, seduti su uno scoglio. Ricercate l’acqua perché avete bisogno di serenità interiore, quindi cercate di assecondare questa richiesta e di vivere esperienze di condivisione con persone serene e piacevoli, che vi mettono a vostro agio e non vi agitano in nessun modo.

Oroscopo marzo 2017 Sagittario

Il mese di marzo saluta i Sagittari con un sorriso smagliante. La sfera amorosa dei nati del segno li vede innamoratissimi, come non si sentivano da tempo e questa sensazione li condurrà a dimostrare tutto il loro amore al partner, anche con gesti inaspettati, con regali da mille e una notte e con proposte anche audaci. Cari nati del segno godetevi questo momento così brillante e fatevi avanti se state cercando l’anima gemella. Marzo vi vuole, infatti, sicuri di voi stessi e sempre più affascinanti, concentrati sull’obiettivo e quindi pronti a tradurre in una relazione stabile una conoscenza appena nata.

Nella sfera professionale i nati del segno emergono dal coro. Indubbiamente gli ultimi mesi sono stati densi di impegni, ma voi avete saputo tenere testa alle difficoltà e dimostrarvi forti e lucidi come sempre. Il lavoro segna quindi un ritorno alla normalità e vi vede emergere, spiccare il volo e raggiungere grandi soddisfazioni, soprattutto se siete impegnati in professioni legate alla musica e alle arti. Ricche le prospettive per i nati del segno che vogliono cambiare lavoro o che lo stanno cercando da tempo, perché le stelle si sono finalmente accordate e hanno deciso che arrivato il momento di favorirvi in tutto e per tutto.

La sfera privata del mese di marzo guarda alla libertà. Non volete vincoli di sorta, volete partire all’alba per andare a vedere il sole che sorge dietro alla montagna, volete partire per un viaggio da soli e non dire a nessuno dove andate. Questo desiderio di indipendenza vi porterà a tralasciare per un po’ amici e familiari, ma si rivelerà necessario per la vostra crescita personale, per la vostra serenità e per il vostro equilibrio interiore. Assecondatelo e vi sentirete più forti di prima, pronti ad affrontare un anno che vi vedrà concentrati soprattutto sul valore della famiglia.

Oroscopo marzo 2017 Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno devono in assoluto concentrarsi sui conti. Marzo è un mese che chiede loro di essere precisi, sul lavoro così come sulla gestione degli impegni professionali. I primi giorni del mese vi vedranno quindi impegnati a redigere il diario mensile e dovrete farlo con cura e precisione, per non avere brutte sorprese. Niente paura, siete un segno bravo e meticoloso, quindi passata l’incertezza iniziale proseguirete la vostra avventura in tutta serenità, rispettando gli impegni professionali che vi siete presi e arrivando alla fine del mese in uno stato di salute fisica e mentale invidiabile. Buon lavoro!

La sfera privata del Capricorno brilla per i legami familiari, in particolare nel rapporto con i figli. Siete per loro un forte punto di riferimento, quindi cercate di aiutarli se vi chiedono dei consigli e loro vi vedranno come il loro faro, come la luce che rischiara anche i momenti più bui. I legami familiari saranno belli e sentiti, ma saprete anche ritagliare degli spazi per voi stessi, per i vostri hobby e per le vostre passioni, che vivrete a cuor leggero per tutto il mese di marzo.

La sfera sentimentale dei nati del segno richiama una parola molto bella, l’equilibrio che vivete ogni giorno con il vostro partner. Siete un segno forte e deciso, che non ammette mezze misure, che vede la vita in bianco o in nero. L’equilibrio che avete saputo cerare con il vostro amore è frutto di impegno e di lavoro, quindi marzo sarà un mese armonioso, ricco di eventi che vi vedranno lieti e sereni. Curiose le prospettive per i nati del segno che stanno cercando l’anima gemella, che potranno trovare un amore inaspettato arrivare da lontano o, molto probabilmente, scoprire di provare qualcosa di più di una tenera amicizia per una persona che conoscono da lunga data.

Oroscopo marzo 2017 Acquario

La sfera sentimentale degli Acquari viaggia a 100 all’ora nel mese di marzo. Vi sentite euforici, brillanti e molto affascinanti. Come fermarvi? In nessun modo, perché la primavera vi vuole inarrestabili, nella vita di coppia così come nelle conquiste. Marzo saluta gli Acquari con tante nuove prospettive di conoscenze, soprattutto se stanno cercando l’anima gemella. Sarà un mese brillante, che vi vedrà pieni di amore e indirizzati verso una passione che non provavate da tempo, tutta da gustare giorno dopo giorno, buon divertimento!

La sfera professionale dei nati del segno li vede impegnati in progetti molto particolari. Non stupitevi se il capo vi chiederà di occuparvi di settori per voi nuovi e di svolgere mansioni speciali. Leggete queste proposte come una prospettiva per il futuro, come il preludio a una crescita che si concretizzerà già a partire dalla fine del mese in corso. Sfruttate tutta la vostra intelligenza e la vostra creatività e saprete ottenere dei risultati alquanto felici e favorevoli per il vostro futuro professionale.

La vita privata degli Acquari si rivolge in tutto e per tutto alle relazioni sociali. Sarà un mese di marzo brillante, che vi vedrà protagonisti di pranzi e cene fra amici, di rimpatriate e anche di eventi molto curiosi. Non tiratevi indietro, perché le stelle vi vogliono compagnoni, divertenti e simpatici. Attenzione alla linea, quindi cercate di tenervi in forma e di dedicarvi al vostro sport preferito, per un inizio di primavera ricco di buoni auspici, divertente e brioso come non mai!

Oroscopo marzo 2017 Pesci

È un mese di marzo fluido quello che attende i pesciolini sotto il punto di vista dell’amore. I nati del segno che vivono in coppia trascorreranno un mese placido, privo di colpi di scena e orientato all’equilibrio. I Pesciolini che stanno cercando l’anima gemella sapranno vivere un periodo di ricerca sereno, mai forzato e che darà interessanti frutti verso la fine del mese. Non incaponitevi su una persona, che potrebbe dimostrarsi molto al di sotto delle vostre aspettative e guardate lontano, perché il vostro cuore merita di essere conquistato da persone più gentili, attente e affettuose.

I nati sotto il segno dei Pesci sentono il richiamo della foresta. Avrete tanta voglia di evadere e di trascorrere un mese libero nella vostra vita privata. Spazio alle lunghe passeggiate nel bosco, alle escursioni in montagna, anche alle gite in barca a vela. Marzo vi vuole dinamici e briosi, pronti a salpare per nuove avventure in ogni momento. Favorite le relazioni familiari, perché mai come n questo periodo potete contare sulla vicinanza dei vostri parenti più stretti.

La sfera professionale dei pesciolini chiede loro un pizzico di attenzione in più rispetto al mese scorso. Vi scoprite impegnati in progetti a lungo termine che chiedono lucidità mentale e di sfoderare tutto il vostro innato savoir faire. Il mese di marzo favorisce le relazioni con le persone, vi vede prestanti e comunicativi. Approfittate di questo prezioso stato d’animo per intrecciare relazioni professionali proficue e anche lungimiranti e per sciogliere dei nodi lavorativi che da tempo chiedono di essere risolti. Favoriti i lavori di ufficio, soprattutto i conti e i numeri che vi vedono eccellere nella matematica e nella risoluzione dei problemi.