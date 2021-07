Ottavo album in arrivo per i The Killers, il celebre gruppo musicale alternative rock statunitense, originario di Las Vegas. Considerata una delle più grandi rock band del 21 ° secolo, nonché quella di maggior successo mai emersa dal Nevada vendendo più di 28 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 10,8 milioni solo negli Stati Uniti, i The Killers hanno rivelato di essere al lavoro sul nuovo disco di inediti.

Il chitarrista della band Dave Keuning ha spiegato che i produttori di “Somebody Told Me” non solo hanno registrato un concept LP, che uscirà quest’anno, ma Brandon Flowers e company hanno già fatto progressi con alcune idee per il seguito di questo progetto.

“Molte di queste canzoni erano pronte per essere registrate – ha spiegato -, io entravo e suonavo la chitarra. In realtà sono arrivato con alcune idee per le canzoni su cui abbiamo lavorato insieme e poi abbiamo realizzato il disco, quindi è stato divertente. È diverso”.

Per poi sottolineare: “Sono solo felice di essere tornato a qualsiasi titolo sul settimo disco e ora che è fatto, sono solo entusiasta di scrivere e vedere dove va l’ottavo. Non credo che sappiamo come suonerà. È troppo presto, ma stiamo scrivendo delle idee e ne abbiamo già parecchie, quindi abbiamo un buon inizio“.

In merito ai brani presenti in “Imploding the mirage“, ha aggiunto: “Sono felice di suonarli dal vivo, non farò nulla. Voglio suonare quelle canzoni”.

Ad aprile 2020 furono costretti a rinviare sia la pubblicazione dell’album sia il tour a causa della pandemia di Covid-19: “Amici del Regno Unito e dell’Irlanda… Dobbiamo posticipare le date del Regno Unito e dell’Irlanda a causa di COVID. L’unica cosa più importante è che tutti voi vi prendiate cura di voi stessi e siate sani e salvi. Saranno gli stessi grandi show previsti, ma dobbiamo rimandarli al prossimo anno. Tutti i biglietti saranno validi, quindi speriamo davvero che vi unirete a noi. Se non potete, contattate la vostra biglietteria di riferimento”.